СК Дніпро-1 - Зоря онлайн трансляція матчу

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Зоря (Луганск):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Зоря у попередньому футбольному матчі 26.09.2021 закінчилось со счетом: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Вадуц - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Кривбас - 02.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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