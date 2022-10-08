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СК Дніпро-1 - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 жовтня 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
1 - 0
Оновити
перерыв
Зоря
Луганск
Хід матчу
29' Артем Довбик
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
36%
Нічия
31%
Зоря
33%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, SC Dnipro-1 have won 0 times, there have been 1 draws while FC Zorya Lugansk have won 4 times. The goal difference is 13-3 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 36% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches.
  • SC Dnipro-1 haven't won any of their last 4 games against FC Zorya Lugansk.
  • When playing at home, SC Dnipro-1 have not conceded a goal so far this season.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 60% of their matches, FC Zorya Lugansk in 31% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 60% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 4 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 0, FC Zorya Lugansk won 4, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • SC Dnipro-1 scores 0.6 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 2.6 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Zorya Lugansk is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Zorya Lugansk is 0.8.
  • SC Dnipro-1 scores 2.5 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
1
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 0 - 4 Завершено Зоря
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Зоря 3 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Вадуц Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Аполлон 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено АЗ П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла В
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Головні події
ГООЛ! Артем Довбик
29'
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
36%
Нічия
31%
Зоря
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
    29
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 68
    Cristian
    Форвард
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
  • 5
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
14
Штрафні
5
4
Фоли
13
2
Удари повз
4
1
Офсайди
1
3
Удари в отвір
2
Кутові
2
Сейви
2
Трансляція
Доволі цікавий, як для УПЛ, видали команди. Обидві команди намагалися грати в атаку, моменти були і в тих, і в інших воріт. Але поки що більше пощастило Дніпру-1 – Довбик зі штрафного поклав красеня. 1:0, чекаємо на другий тайм.
Свисток
Ну і все, свисток на перерву! 1:0 поки що на користь Дніпра-1
45'
Рубчинський з флангу класно проскочив двох захисників, вирішив пробити, але це з гострого кута виявилося не найкращим рішенням.
43'
Дніпряни потягують м'яч та час, хочуть докатати до перерви
41'
Булеца класно протягнув, а ось пас під удар Бражку віддав не дуже зрунчний
39'
Небезпечний момент
Момент! Бражко класно вирізав на Кірюханцева, той з гарної позиції бив, але мимо... А момент непоганий!
37'
Небезпечний момент
Ой ой! Амаш прорвався флангом, викотив під удар, але Мацапура тягне удар Рубчинського метрів із 10-ти! Рятує голкіпер Зорі!
35'
Кутовий
Кутовий для Зорі - розіграли луганчани, але завозилися і в результаті, фол в атаці свиснув суддя
34'
Зоря поки не форсує події, хоча зараз і більше тримає м'яч
31'
Крістіан фоліт на фланзі на Бланко, але при цьому ще й сам невелике ушкодження отримав
29'
Гоооол!!!
Гоол! І Дніпро-1 забиває! Довбик зі штрафного під штангу, на силу, причому у воротарський кут! 1:0!
28'
А ось небезпечний штрафний для Дніпра-1. Метрів 20 дов воріт
27'
Пару фолів у центрі поля, трохи застрягла там гра
24'
Кутовий
Ну а після кутового Валеф у гарному стрибку для фотокорів виніс навіс
23'
Хороша, розмашиста атака Зорі, але Кірюханцев у штрафній заробив лише кутовий удар
20'
Небезпечний момент
Момент у Дніпра-1! Адамюк під кутом вискочив на Мацапуру, але переграти кіпера не зумів! А може, варто було віддати поперек на партнера? Хто знає...
18'
Дещо пожвавилася гра в останні хвилини. Пробують команди відповідати атакою на атаку
15'
Довбик на швидкості класно проскочив двох захисників, але з-під кута бити не став, а вирішив відкотити поперек - пас не дуже вдалим вийшов.
13'
Небезпечний момент
Ох як! Булецу не пішли накривати, той підпрацював і дав метрів з 20-ти! Штанга рятує Дніпро-1!
12'
Небезпечний момент
А ось небезпечна атака Зорі - Булеца хитро закинув на Кирюханцева, той під кутом вивалився на ударну позицію, але вище!
7'
Спроба атаки Дніпра-1. Але Бланко підштовхнув Данченка, фол в атаці
11'
Закид на Довбика, але в офсайді Артем
6'
А ось Піхальонок пробив. Дуже неточно. Тим не менш, перший удар у матчі
5'
Поки що рівна гра, проте темп явно невисокий
3'
Штрафний для Зорі на фланзі. Пішов простріл низом, але захисники Дніпра винесли
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Зорі: Мацапура, Бутко, Імереков, Батагов, Данченко, Бражко, Шахов, Булеца, Кирюханцев, Крістіан, Русін Запасні: Жилкін, Чурко, Антюх, Луньов, Алефіренко, Сміян, Михайленко, Снурніцин, Хлань, Гулько, Нагнойний, Турбаєвський
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Адамюк, Мінго, Бабенко, Пыхальонок, Рубчинський, Гуцуляк, Довбик Запасні: Рибак, Юрчук, Танчик, Логінов, Горбунів, Бузанелло, Назаренко, Громов, Балулі, Когут, Гомес, Кононов
Сам матч проходитиме в Ужгороді
Дніпряни поки що в чемпіонаті йдуть без осічок - 4 перемоги у 4 матчах. У Зорі після п'яти матчів 10 очок - також пристойні показники. Так що гра має бути цікавою
Інфо
Розочнеться матч о 13:00, судитиме Дмитро Кривушкін!
Добрий день усім! УПЛ на марші та матч 6-го туру Дніпро-1 - Зоря як тектовий онлайн на UA-Футбол!
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Зоря 09.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Зоря (Луганск):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Зоря у попередньому футбольному матчі 26.09.2021 закінчилось со счетом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Зоря можна подивитися 09.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Вадуц - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Кривбас - 02.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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