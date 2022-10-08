СК Дніпро-1 - Зоря онлайн трансляція матчу

Доволі цікавий, як для УПЛ, видали команди. Обидві команди намагалися грати в атаку, моменти були і в тих, і в інших воріт. Але поки що більше пощастило Дніпру-1 – Довбик зі штрафного поклав красеня. 1:0, чекаємо на другий тайм.