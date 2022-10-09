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Динамо - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 жовтня 2022, 17:00 - Арена Львов
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
29%
Рух
27%
Цікаві факти
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 3 games against FC Dynamo Kiev.
  • Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kiev's top scorer with 2 goals. Talles has scored 4 times for FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 37% of their matches, FC Rukh Lviv in 15% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 37% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 3 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Dynamo Kiev won 3, FC Rukh Lviv won 0, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 2.33 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Rukh Lviv is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Rukh Lviv is 1.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.07 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
22.05.2020 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершено АЕК П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Фенербахче 2 - 1 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершено Металіст П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
29%
Рух
27%
Трансляція
Нагадаємо, що у Динамо у чотирьох матчах чемпіонату дві перемоги та дві поразки. Рух має 4 очки в п'яти матчах
Інфо
Матч пройде у Львові
Стартовий склад Руху: Довгий, Роман, Слюсар, Дідик, Паньків, Лях, Бойчук, Соломон, Сапуга, Таллес, Клімчук Запасні: Герета, Карабін, Притула, Руніч, Мисик, Холод, Слюбік, Федор, Кітела, Підгурський
Стартовий склад Динамо: Бойко, Вівчаренко, Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Циганков, Тимчик, Забарний, Буяльський, Сирота, Бесєдін Запасні: Нещерет, Попов, Бурда, Перріс, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Дубінчак, Кендзьора
Інфо
Розочнеться матч о 17:00, судитиме гру Ігор Пасхал!
UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 6-го туру УПЛ, в якому Динамо зіграє з Рухом!
Доброго вечора, ми з Украъни!
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Анонс матчу Динамо - Рух 09.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Рух (Львов):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Динамо у попередньому футбольному матчі 25.09.2021 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Рух можна подивитися 09.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Ренн - 06.10.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Верес - 30.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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