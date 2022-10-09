Динамо - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Рух 09.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 09.10.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Рух (Львов):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Динамо у попередньому футбольному матчі 25.09.2021 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Ренн - 06.10.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Верес - 30.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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