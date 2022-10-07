Колос - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Інгулець 07.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 07.10.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Колос (Ковалевка) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Колос у попередньому футбольному матчі 18.09.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти Металіст 1925 - 30.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Ворскла - 01.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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