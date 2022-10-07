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Колос - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 жовтня 2022, 17:00 - Колос
Головний суддя: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Оновити
7'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Колос
38%
Нічия
31%
Інгулець
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Ingulets Petrove is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 5 draws while FC Ingulets Petrove have won 2 times. The goal difference is 7-6 in favour of FC Ingulets Petrove.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka have 3 successive home wins.
  • Kolos Kovalivka have won 5 home matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 5 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 9 away matches.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not lost to FC Ingulets Petrove in their last 4 encounters.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not conceded a goal so far this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 3-0-0.
  • FC Ingulets Petrove have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Ingulets Petrove have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 20% of their matches, FC Ingulets Petrove in 16% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 20% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 16%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 2 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Ingulets Petrove won 1, 2 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 3 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka scores 0.6 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.2 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Ingulets Petrove is 0.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Ingulets Petrove is 0.4.
  • Kolos Kovalivka scores 1.14 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.8 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
3
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Інгулець 0 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець
Первая лига Украины 2018
18.11.2018 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Колос
38%
Нічия
31%
Інгулець
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 24
    Zozulya, Oleksiy
    Захисник
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 13
    Данило Кучер
    Воротар
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 26
    Sydorenko, Vladyslav
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
  • 19
    Володимир Одарюк
    Форвард
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матчу
2
Штрафні
Фоли
2
Трансляція
3'
Колос утримує м'яч в повільному темпі на власній половині.
1'
Фол проти Смирного з боку Кухарука на правому фланзі захисту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Колос із трьома перемогами, однією нічиєю та однією поразкою йде четвертим, а Інгулець без перемог, із двома нічиїми та трьома поразками лише чотирнадцятий.
Запасні: Паламарчук, Клименко, Марусич, Кравчук, Сітало, Головкін, Резепов.
Інгулець: Кучер — Нагієв, Павлов, Ченбай, Смоляков — Кучеренко, Саків — Одарюк, Кухарук, Сидоренко — Запорожець.
Запасні: Фесюн, Золотов, Ємець, Кузик, Гончаренко, Задоя, Богданов, Соловйов, Ільїн, Лисенко, Попов, Ісаєнко.
Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Болбат, Смирний, Мякушко — Безбородько.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Анатолій Абдула (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та петровський Інгулець.
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Анонс матчу Колос - Інгулець 07.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 07.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Колос (Ковалевка) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Колос у попередньому футбольному матчі 18.09.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Інгулець можна подивитися 07.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти Металіст 1925 - 30.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Ворскла - 01.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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