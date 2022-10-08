Челсі - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

08.10.2022 в 15:26 Камбек Дієго Кости на Бридж. Челсі – Вулверхемптон. Анонс та прогноз матчу 10-го туру АПЛ на 08.10.22 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "синіми" та "вовками" у рамках чемпіонату Англії