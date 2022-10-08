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Челсі - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 жовтня 2022, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 0
Оновити
перерыв
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
22' Сезар Аспiлiкуета 45' Havertz, Kai
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
34%
Нічия
28%
Вулверхемптон
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 6 times, there have been 3 draws while Wolverhampton Wanderers have won 0 times. The goal difference is 25-5 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 18 meetings, Chelsea FC have won 11 times, there have been 4 draws while Wolverhampton Wanderers have won 3 times. The goal difference is 43-13 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Chelsea FC at home) and 0-0 (Wolverhampton Wanderers at home).
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 11 away matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Wolverhampton Wanderers in their last 9 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 3 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC's home record this season: 2-1-0.
  • Wolverhampton Wanderers's away record this season: 0-1-3.
  • Raheem Sterling is Chelsea FC's top scorer with 3 goals. Daniel Podence has scored 2 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 39% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 31% of their matches.
  • Chelsea FC wins 39% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 65% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Wolverhampton Wanderers won 1, 3 draws.
  • Chelsea FC scores 1 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 0.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers is 0.4.
  • Chelsea FC scores 1.97 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Chelsea FC scores 40% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Wolverhampton Wanderers has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
4
Перемог
11
Ігор
2
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Вулверхемптон 0 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
27.01.2021 - 20:00 Челсі 0 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
15.12.2020 - 20:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мілан В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Динамо 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 0 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.08.2022 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
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Головні події
ГООЛ! Havertz, Kai
45'
Сезар Аспiлiкуета
22'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
34%
Нічия
28%
Вулверхемптон
38%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
26
Koulibaly, Kalidou
14
Трево Чалоба
28
Сезар Аспiлiкуета
32
Cucurella, Marc
23
Gallagher, Conor
8
Жоржиньйо
12
Рубен Лофтус-Чік
19
Мейсон Маунт
10
Крістіан Пулішич
29
Havertz, Kai
12
Sa, Jose
22
Semedo, Nelson
23
Kilman, Max
24
Gomes, Toti
19
Otto, Jonny
27
Nunes, Matheus
28
Жоау Моутінью
37
Traore, Adama
10
Даніель Поденсе
17
Гонсало Гуедес
29
Costa, Diego
Стартовий склад
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    45
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 14
    Трево Чалоба
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
    22
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 29
    Costa, Diego
    Форвард
  • 37
    Traore, Adama
    Форвард
  • 10
    Даніель Поденсе
    Форвард
  • 17
    Гонсало Гуедес
    Форвард
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 28
    Жоау Моутінью
    Півзахисник
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 23
    Kilman, Max
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 19
    Otto, Jonny
  • 12
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Davis, Steve
Статистика матчу
70%
Володіння м'ячем
30%
7
Удари повз
3
3
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
3
2
Фоли
1
1
ЖК
4
Удари в отвір
1
4
Кутові
1
Сейви
3
1
Офсайди
Трансляція
У першій половині гри команди зіграли у відкритий футбол, і кожна зі сторін мала можливість забивати голи. Челсі в підсумку вирішив зіграти сміливіше наприкінці матчу, і забив перед самою перервою.
Удари (у площину): 14 (4) – 4 (1) / Кутові: 4 – 0 / Офсайди: 1 – 0 / Володіння: 69% – 31%.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу з правого флангу від Маунта Гаверц на дальній стійці головою завершив із перекиданням голкіпера!
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 2 хв.
45'
Тоті не дав Аспілікуеті зачепитись за передачу на правий фланг.
42'
Челсі прагне завершити перший тайм у контролі на чужій половині.
40'
Небезпечний момент
Подачу від Траоре з правого флангу до воротарського Нунеш завершив ударом головою над воротами з ближньої стійки.
38'
Кутовий
М'яч нирнув поміж ніг Аспілікуети на завершення подачі кутового з лівого флангу на дальню стійку.
37'
Кутовий приніс Челсі простріл Маунта з лівого флангу.
35'
За розіграшем м'яча від Челсі на чужій половині спостерігаємо.
33'
Переведення до лівого флангу атаки для Поденсе було зависоким.
31'
Небезпечний момент
Пулишич завершив зміщення з лівого флангу пострілом у дальню дев'ятку, але Са витягнув м'яч!
30'
Офсайд
Пас Чіка від центральної лінії на побачення для Гаверца піймав Кая в офсайді.
28'
Небезпечний момент
Пулишич вискочив до центру штрафного на завершення подачі Аспілікуети з правого флангу, але пробив головою вище воріт.
26'
Небезпечний момент
Лофтус-Чік у дотик завершував простріл Аспілікуети з правого флангу, але з центру штрафного запустив м'яч над воротами.
25'
Небезпечний момент
Повз ближню стійку пролетів м'яч на завершення Маунтом прострілу з правого флангу від Галлагера.
23'
Небезпечний момент
Моутіньо зі штрафного закручував під праву стійку, проте Кепа чатував саме там.
22'
Жовта картка
Контратака гостей завершилась фолом Аспілікуети проти Невеша перед власним штрафним.
21'
Небезпечний момент
Аспілікуета зачепився перед чужим штрафним, після чого партнери забезпечили передачу Пулишичу на лівий фланг штрафного, але завершальний постріл пішов на трибуни.
19'
Маунт спрямував м'яч повз ближню стійку, після передачі Пулишича з лівого флангу на вхід до штрафного.
17'
Небезпечний момент
Жоржиньйо з ходу здалеку закручував у дотик, після передачі з правого флангу, проте Са парирував!
16'
Кутовий
Навіс від Галлагера з кутового на правому фланзі пішов на голову супернику.
14'
Так і побіг за лицьову з м'ячем Пулишич на лівому фланзі чужого штрафного.
12'
На контроль м'яча грає Челсі біля центральної лінії.
10'
Кілман передачею до правого флангу атаки відправив м'яч в аут.
8'
Небезпечний момент
Передача з правого флангу від Галлегра знайшла Гаверца на ближньому куті воротарського, звідки Кай із розвороту пробив на трибуни.
7'
Небезпечний момент
Адама завершував випад до правого флангу штрафного переведенням під удар зльоту для Нунеша, але тому завадив пробити Галлагер.
6'
За забрав до рук подачу Аспілікуети з правого флангу до воротарського.
5'
Небезпечний момент
Штрафний із лівого флангу Гедеш виконав на голову Поденсе на ближній кут воротарського, але той пробив повз ближню стійку.
3'
Галлагер збив на правому фланзі захисту Невеша.
2'
Небезпечний момент
Галлагер спрямував м'яч повз дальню стійку другим дотиком на завершення передачі Маунта з правого флангу штрафного.
1'
Челсі тримає м'яч на чужій половині з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Вулвергемптон здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та чотири рази програв, тому йде на 18 сходинці з 6 очками.
Інфо
Лондонський Челсі здобув чотири перемоги, одного разу зіграв унічию та двічі програв, тому йде на п'ятій сходинці з 13 очками.
Запасні: Саркич, Аїт-Нурі, Москера, Буено, Ходж, Ронан, Хван.
Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Тоті, Хонні — Нунеш, Моутіньо — Траоре, Поденсе, Гедеш — Коста.
Запасні: Менді, Чілвелл, Джеймс, Ковачич, Чуквуемека, Обамеянг, Стерлінг, Броя.
Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі — Лофтус-Чік, Жоржиньйо, Галлагер, Кукурелья — Пулишич, Маунт — Гаверц.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Суїндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Вулвергемптон.
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Анонс матчу Челсі - Вулверхемптон 08.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 08.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Челсі та Вулверхемптон у попередньому футбольному матчі 07.05.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Davis, Steve розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Вулверхемптон можна подивитися 08.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - Вулверхемптон , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти Мілан - 05.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Прошедший поединок команди Вулверхемптон був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Вулверхемптон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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