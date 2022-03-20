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Манчестер Сіті - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 жовтня 2022, 17:00 - Этихад
Головний суддя: Madley, Andy
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
2 - 0
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перерыв
Саутгемптон
Саутгемптон
Хід матчу
20' Cancelo, Joao 20' Кайл Уокер-Пітерс 32' Foden, Phil
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
30%
Саутгемптон
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Southampton FC when Manchester City is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Southampton FC is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 12 times, there have been 4 draws while Southampton FC have won 3 times. The goal difference is 43-23 in favour of Manchester City.
  • During the last 37 meetings, Manchester City have won 21 times, there have been 9 draws while Southampton FC have won 7 times. The goal difference is 71-40 in favour of Manchester City.
  • Southampton FC's last away win against Manchester City was in 2004.
  • Last season's matches: 0-0 (Manchester City at home) and 1-1 (Southampton FC at home).
  • In Premier League, Manchester City have 4 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 12 games.
  • Manchester City have won 11 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Southampton FC in their last 13 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Southampton FC haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 4-0-0.
  • Manchester City have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 54% of their matches, Southampton FC in 30% of their matches.
  • Manchester City wins 54% of halftimes, Southampton FC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Southampton FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Southampton FC won 0, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.2 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Southampton FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Southampton FC is 1.6.
  • Manchester City scores 3.13 goals when playing at home and Southampton FC scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • Southampton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Southampton FC have lost 3 matches in a row.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
14
Перемог
21
Ігор
3
Перемог
Саутгемптон
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Манчестер Сіті 5 - 2 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.09.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Foden, Phil
32'
ГООЛ! Cancelo, Joao
20'
20'
Кайл Уокер-Пітерс
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
30%
Саутгемптон
37%
Склади команд
31
Едерсон
6
Натан Аке
4
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
20
Cancelo, Joao
20
Silva, Bernardo
16
Родрi
17
De Bruyne, Kevin
26
Mahrez, Riyad
9
Haaland, Erling
47
Foden, Phil
31
Bazunu, Gavin
14
Кайл Уокер-Пітерс
22
Salisu, Mohammed
37
Bella-Kotchap, Armel
15
Perraud, Romain
17
Armstrong, Stuart
17
Ward Prowse, James
27
Diallo, Ibrahima
10
Aribo, Joe
9
Адам Армстронґ
10
Че Адамс
Стартовий склад
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    32
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
    20
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 9
    Адам Армстронґ
    Форвард
  • 10
    Че Адамс
    Півзахисник
  • 17
    Armstrong, Stuart
    Півзахисник
  • 17
    Ward Prowse, James
  • 27
    Diallo, Ibrahima
    Півзахисник
  • 10
    Aribo, Joe
    Півзахисник
  • 14
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
    20
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 37
    Bella-Kotchap, Armel
    Захисник
  • 15
    Perraud, Romain
    Форвард
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Ральф Хассенхюттль
Статистика матчу
66%
Володіння м'ячем
34%
4
Удари в отвір
4
Штрафні
3
Сейви
2
3
Фоли
3
5
Удари повз
1
Офсайди
1
ЖК
1
4
Кутові
2
Блоковано ударів
Трансляція
Дуже і дуже сильна перевага господарів. Гості навіть не намагаються іти в контратаки. "Святі" постійно потерпають від наступів суперника і мало що з ними можуть зробити.
Свисток
Перерва на "Етіхаді".
Інфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
45'
Непогано приклався до м'яча Стюарт Армстронг і дальнім ударом пробив трішки вище поперечки.
44'
Фоден намагався з лету спіймати м'яч, але пробив вище воріт.
43'
Господарі звершують тайм володінням м'ячем.
42'
Інфо
10:0 за ударами, п'ять разів господарі били в площину.
39'
Голанд пробив з лінії штрафного правою - м'яч рикоштами від захисників пострибав в напрімку лицьової. Голкіпер забрав круглого др рук.
35'
Кутовий
Базуну забрав до рук м'яч після подачі Де Брюйне від кута поля.
Інфо
Сьомий гол для Фодена у цьому сезоні. Відразу після неймовірного Голанда саме Філ - найкращий бомбардир Сіті.
32'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! 2:0 на табло! Де Брюйне протягнув м'яч вперед серединою поля, віддав ліворуч на Фодена, а той перекинув голкіпера.
30'
Інфо
68%:32% володіння м'ячем.
29'
Після загострюючого навісу з лівого флангу м'яч дійшов до Голанда і норвежець просто на силу вирішив прошити усіх у штрафному, проте удар на себе прийняв Адамс.
27'
Фоден намагався загострити прострілом з лівого флангу, але влучив ногу захисника.
21'
Жовта картка
Жовта для Вокера-Пітерса за досить грубий підкат.
Інфо
Перший гол Канселу у цьому сезоні.
20'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Сіті відкриває рахунок завдяки технічним діям Каснелу! Португалець пролетів лівим флангом, двічі на замаху прибрав Ворд-Прауса, вийшов на ударну позицію у штрафному і лівою прошив голкіпера.
18'
Неточний простріл Канселу з лівого флангу.
14'
Небезпечний момент
Прекрасну передачу на хід отримав Голанд від партнера і відразу ж пробив правою у лівий кут з меж штрафного - стійка врятувала гостей! Ще й м'яч влучив у внутрішню частину каркасу, але все одно викотився за лицьову.
13'
Небезпечний момент
Канселу втік лівим флангом і навісив у центр на Мареза - алжирець в дотик пробив вище воріт. Хороша позиція була, і невеликий тиск від опонента. Треба влучати у площину.
11'
Сіті багато контроює м'яч - все згідно зі стандартами. Поки без гостроти.
7'
Голанд намагався протаранити усіх, проте вийшло пройти тільки двох опонентів у центрі поля, а далі Перро зупинив прохід норвежця у підкаті.
5'
Белла-Кочап кілька хвилин отримував допомогу від лікарів, але все-таки він зможе продовжити гру. Захисник гостей вже на полі.
2'
Марез прийняв передачу від Канселу і потужно пробив лівою приблизно в зону воротаря - Базуну парирував.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед стартом цієї зустрічі "містяни" ідуть на другій сходинці у турнірній таблиці, в той час як "святі" посідають 16 місце.
Саутгемптон: Базуну - Вокер-Пітерс, Салісу, Белла-Кочап, Перро - С. Армстронг, Ворд-Праус, Діалло, Арібо - А. Армстронг, Адамс.
Манчестер Сіті: Едерсон - Аканджі, Діаш, Аке, Канселу - Де Брюйне, Родрі, Сілва - Фоден, Голанд, Марез.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 10-го туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті зустрінеться з Саутгемптоном.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Саутгемптон" 08.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 08.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 20.03.2022 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Ральф Хассенхюттль розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Саутгемптон" можна подивитися 08.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Копенгаген - 05.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий поединок команди "Саутгемптон" був зіграний проти Евертон - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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