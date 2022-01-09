Удінезе - Аталанта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Удінезе - "Аталанта" 09.10.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Удінезе (Удине) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Friuli.

Дата проведення матчу: 09.10.2022

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Удінезе (Удине) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Удінезе залишилася з поразкою . Зіткнення Удінезе та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 09.01.2022 закінчилось с такими результатами: 2:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андрей Соттил и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Удінезе (Удине)

Рік заснування Удінезе (Удине): 1896

Країна: Италия

Тренер: Лука Готти



Предыдущий поединок команди Удінезе був зіграний проти Еллас Верона - 03.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Удінезе.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий поединок команди "Аталанта" був зіграний проти "Фіорентина" - 02.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

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