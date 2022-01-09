  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Удінезе - Аталанта Дивитися онлайн
У тренді

Удінезе - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 09 жовтня 2022, 16:00 - Stadio Friuli
Головний суддя: Даниеле Довери
Рейтинг матчу:
Удінезе
Удине
0 - 0
Оновити
40'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
8' Bijol, Jaka
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Удінезе
36%
Нічия
32%
Аталанта
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Udinese Calcio and Atalanta BC when Udinese Calcio is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Udinese Calcio playing at home, Udinese Calcio have won 13 times, there have been 5 draws while Atalanta BC have won 7 times. The goal difference is 42-33 in favour of Udinese Calcio.
  • During the last 51 meetings, Udinese Calcio have won 18 times, there have been 16 draws while Atalanta BC have won 17 times. The goal difference is 68-64 in favour of Atalanta BC.
  • Udinese Calcio's last home win against Atalanta BC was in 2017.
  • Last season's matches: 2-6 (Udinese Calcio at home) and 1-1 (Atalanta BC at home).
  • Udinese Calcio have a winning streak of 6 matches in Serie A.
  • In Serie A, Udinese Calcio have 3 successive home wins.
  • Did you know that Udinese Calcio scores 41% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Atalanta BC scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • Udinese Calcio have a winning streak of 6 matches.
  • Udinese Calcio haven't lost in their last 7 games.
  • Udinese Calcio have won 3 home matches in a row.
  • Udinese Calcio haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Atalanta BC haven't lost in their last 8 games.
  • Atalanta BC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Udinese Calcio haven't scored in 1 of their 4 home matches in Serie A this season.
  • When playing away, Atalanta BC have not conceded a goal so far this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 0 of their 4 away matches in Serie A this season.
  • Udinese Calcio's home record this season: 3-1-0.
  • Atalanta BC's away record this season: 4-0-0.
  • Beto is Udinese Calcio's top scorer with 5 goals. Teun Koopmeiners has scored 4 times for Atalanta BC.
  • Udinese Calcio have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Udinese Calcio wins 1st half in 38% of their matches, Atalanta BC in 33% of their matches.
  • Udinese Calcio wins 38% of halftimes, Atalanta BC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 4 goals.
  • When Udinese Calcio leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Udinese Calcio is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Serie A, Udinese Calcio has better performance than Atalanta BC.
  • Udinese Calcio's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 games against Udinese Calcio (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Udinese Calcio won 0, Atalanta BC won 3, 2 draws.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Udinese Calcio.
  • Udinese Calcio have won just 0 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Udinese Calcio scores 1.6 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 2.8 goals against Udinese Calcio (on average).
  • Average number of goals in meetings between Udinese Calcio and Atalanta BC is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Udinese Calcio and Atalanta BC is 2.
  • Udinese Calcio scores 1.92 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Iyenoma Destiny Udogie has more yellow cards (4) than any other player at Udinese Calcio. Hans Hateboer has collected 4 for Atalanta BC.
  • A year ago, Atalanta BC were number 6 in the table with 14 points. Now they are number 2 with 20 points.
  • A year ago, Udinese Calcio were number 10 in the table with 9 points. Now they are number 3 with 19 points.
Особисті зустрічі
Удінезе
5
Перемог
23
Ігор
8
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Удінезе 2 - 6 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
24.10.2021 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершено Удінезе
Чемпіонат Італії 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершено Удінезе
Чемпіонат Італії 2020/2021
20.01.2021 - 16:00 Удінезе 1 - 1 Завершено Аталанта
Останні матчі - Удінезе
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.10.2022 - 21:45 Еллас Верона 1 - 2 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 13:30 Удінезе 3 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 16:00 Сассуоло 1 - 3 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.09.2022 - 21:45 Удінезе 4 - 0 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2022/2023
31.08.2022 - 19:30 Удінезе 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Показати більше
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершено Кремонезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.09.2022 - 19:30 Монца 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.09.2022 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Торіно В
Показати більше
Головні події
Bijol, Jaka
8'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Удінезе
36%
Нічия
32%
Аталанта
32%
Склади команд
1
Silvestri, Marco
25
Ebosse, Enzo
29
Bijol, Jaka
18
Perez, Nehuen
13
Udogie, Iyenoma Destiny
6
Makengo, Jean-Victor
11
Walace
8
Lovric, Sandi
37
Роберто Перейра
9
Beto
10
Deulofeu, Gerard
57
Sportiello, Marco
42
Scalvini, Giorgio
28
Demiral, Merih
15
Okoli, Caleb
33
Ханс Хатебур
7
Koopmeiners, Teun
15
De Roon, Marten
5
Maehle, Joakim
88
Маріо Пашаліч
11
Адемола Лукман
9
Луїс Муріель
Стартовий склад
  • 9
    Beto
  • 10
    Deulofeu, Gerard
    Форвард
  • 13
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Захисник
  • 6
    Makengo, Jean-Victor
    Півзахисник
  • 11
    Walace
  • 8
    Lovric, Sandi
    Півзахисник
  • 37
    Роберто Перейра
    Півзахисник
  • 25
    Ebosse, Enzo
    Захисник
  • 29
    Bijol, Jaka
    8
  • 18
    Perez, Nehuen
    Півзахисник
  • 1
    Silvestri, Marco
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 9
    Луїс Муріель
    Форвард
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 7
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
  • 15
    Okoli, Caleb
  • 57
    Sportiello, Marco
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андрей Соттил
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
1
Блоковано ударів
1
ЖК
Удари повз
1
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Кутові
Трансляція
24'
20'
Трохи заспокоїлася гра. Мабуть, команди поки не готові постійно підримувати темп, заданий на початку зустрічі.
18'
Санді Ловрич не підлаштувався як слід під м'яч і запустив ігровий знаряд високо на трибуни.
16'
Невпевнена гра Неуена Переса в захисті могла коштувати «зебрам» пропущеного м'яча. На щастя для аргентинського захисника, Луїс Муріель не зумів швидко зорієнтуватися та завдати акцентованого удару по воротах.
15'
Аталанта оточила карний майданчик суперника і намагається найти шпарину в обороні. Поки безуспішно.
10'
Луїс Муріель наважився на прямий удар зі штрафного, хоча позиція скоріше вимагала подачі. Уболівальники Удінезе гучно відреагували на невдалу дію колишнього гравця їхньої команди.
8'
Жовта картка
Яка Бійол у підкаті зрубав Тена Копмейнерса. Арбітр мав підстави продемонструвати жовту картку.
5'
Гра проходить на зустрічних курсах. Обидві команди, щойно відберуть м'яч, прагнуть якомога швидше довести його до фінальної третини.
5'
Джорджо Скальвіні завантажив м'яч до штрафного майданчика, але жоден із гравців Аталанти не встиг на передачу свого центрального захисника.
1'
Удінезе провів швидку атаку, яку завершив ударом Жан-Віктор Макенго. М'яч влучив у захисника, воротам Марко Спортьєлло нічого не загрожує.
1'
Свисток
Поїхали! Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Удінезе: Сільвестрі – Перес, Бійол, Ебосс – Удогі, Макенго, Волас, Ловрич, Перейра (к) – Бету, Деулофеу.
Запасні: Паделлі, П'яна, Абанква, Арслан, Гессан, Семеду, Ебоселе, Ехізібу, Нейтінк, Несторовський, Саксесс, Самарджич, Яяло.
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Спортьєлло – Скальвіні, Демірал, Околі – Меле, Копмейнерс, де Рон (к), Гатебур – Пашалич, Муріель, Лукман.
Запасні: Россі, Соппі, Бертіні, Бога, Гойлунн, Дзортеа, Едерсон, Маліновський, Руджері.
«Зебри» набрали божевільний хід. Чи зупинить їх найкраща оборона чемпіонату? UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 9-го раунду Серії А між Удінезе й Аталантою.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Умранієспор Умранієспор 2 Kayserispor Kayserispor 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Мехелен Мехелен 1 Андерлехт Андерлехт 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 2 Халл Сіті Халл Сіті 0 Завершено 13:30 - Сьогодні СК Полтава СК Полтава 1 Скорук Скорук 3 Завершено 13:30 - Сьогодні Торіно Торіно 1 Емполі Емполі 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Удінезе - "Аталанта" 09.10.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Удінезе (Удине) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Friuli.

Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Удінезе (Удине) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Удінезе залишилася з поразкою . Зіткнення Удінезе та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 09.01.2022 закінчилось с такими результатами: 2:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андрей Соттил и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Удінезе - "Аталанта" можна подивитися 09.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Удінезе - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Удінезе (Удине)
Рік заснування Удінезе (Удине): 1896
Країна: Италия
Тренер: Лука Готти

Предыдущий поединок команди Удінезе був зіграний проти Еллас Верона - 03.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Удінезе.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команди "Аталанта" був зіграний проти "Фіорентина" - 02.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Слідкуйте за результатами матчу Удінезе - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден