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Евертон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 жовтня 2022, 21:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 0
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22'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
15' Santos, Antony
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
34%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Manchester United when Everton FC is playing at home is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Manchester United is 0-2. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 8 times, there have been 5 draws while Manchester United have won 18 times. The goal difference is 51-34 in favour of Manchester United.
  • During the last 64 meetings, Everton FC have won 9 times, there have been 15 draws while Manchester United have won 40 times. The goal difference is 117-57 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-0 (Everton FC at home) and 1-1 (Manchester United at home).
  • Did you know that Manchester United scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Everton FC haven't lost in their last 7 games.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Anthony Gordon is Everton FC's top scorer with 2 goals. Marcus Rashford has scored 3 times for Manchester United.
  • Everton FC wins 1st half in 25% of their matches, Manchester United in 34% of their matches.
  • Everton FC wins 25% of halftimes, Manchester United wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Everton FC.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Manchester United won 2, 2 draws.
  • Everton FC scores 1 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Manchester United is 1.4.
  • Everton FC scores 1.3 goals when playing at home and Manchester United scores 1.56 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
23
Ігор
10
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 3 Завершено Евертон
Кубок англійської ліги 2020/2021
23.12.2020 - 22:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 16:15 Евертон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Омонія 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Шериф 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал В
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Головні події
15'
Santos, Antony ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
34%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
34%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
2
Tarkowski, James
30
Coady, Conor
23
Coleman, Seamus
17
Iwobi, Alex
27
Gueye, Idrissa
8
Onana, Amadou Mvom
10
Gordon, Anthony
20
Maupay, Neal
11
Gray, Demarai
1
De Gea, David
20
Dalot, Diogo
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
6
Martinez, Lisandro
23
Shaw, Luke
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
9
Антоні Марсьяль
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 20
    Maupay, Neal
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 17
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou Mvom
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
34%
Володіння м'ячем
66%
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
2
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
20'
Пікфорд парирував дальній удар Еріксена у лівий кут - буде кутовий.
Інфо
Вдруге поспіль забиває Антоні в матчах АПЛ.
15'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Гості швидко зрівнюють рахунок! Гейе втратив м'яч у центрі поля, м'яч дійшов до Рашфорда, котрий віддав низом за спину Миколенку. В ту зону вбіг Антоні і переправив круглого у лівий кут. Пікфорд зачепив м'яч руками, але парирувати його не зміг.
12'
Миколенко головою дотягнувся до м'яча і вибив м'яч за бокову лінію, не давши круглому дійти до Далота на фланзі.
9'
Миколенко штовхається з Фернандешем, намагаючись щось вирішити. Швидше за все це через вимагання від португльця призначити стандарт за грубу гру одного із гравця "ірисок" проти того ж Бруну. Виховний момент від Віталія.
8'
Антоні віддав на Еріксена у штрафний майданчик, той підібрав м'яч під ліву, пробив, але влучив у захисника.
5'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Евертон забиває швидкий гол! Івобі підібрав м'яч після відсоку на підступах до штарфної у з 18-ти метрів м'яко поклав круглого у праву дев'ятку.
2'
Неточно Коулмен прострілив з флангу.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед матчем "іриски" ідуть на 11 позиції в АПЛ, а "манкуніаці" посідають сьоме місце. Розрив між командами складає два очки.
Запасні гостей: Хітон, Еланга, Варан, Мактоміней, Маласія, Пельїстрі, Роналду, Санчо, Фред.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Марсьяль.
Запасні господарів: Бегович, Вінагре, Гарнер, Девіс, Кайл, Калверт-Льюїн, Кін, Макніл, Рондон.
Евертон: Пікфорд - Коулмен, Коуді, Тарковський, Миколенко - Онана, Гує, Івобі - Грей, Мопе, Гордон.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів у такий незвичний для АПЛ часовий слот! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 10-го туру АПЛ, в якому Евертон прийме Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед" 09.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 09.04.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 09.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Саутгемптон" - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Омонія - 06.10.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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