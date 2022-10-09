Евертон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед" 09.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 09.10.2022

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 09.04.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Саутгемптон" - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Омонія - 06.10.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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