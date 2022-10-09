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Арсенал - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 жовтня 2022, 18:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
37'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
1' Martinelli, Gabriel 6' Diaz, Luis
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
44%
Нічия
27%
Ліверпуль
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Liverpool FC when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Liverpool FC is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 12 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 44-38 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 69 meetings, Arsenal FC have won 19 times, there have been 24 draws while Liverpool FC have won 26 times. The goal difference is 121-92 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against Arsenal FC (4-0 at home and 2-0 away).
  • In Premier League, Arsenal FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 30% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Arsenal FC have won 9 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 4-0-0.
  • Liverpool FC's away record this season: 0-2-1.
  • Gabriel Jesus is Arsenal FC's top scorer with 5 goals. Roberto Firmino has scored 5 times for Liverpool FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 4. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (4).
  • Gabriel Jesus has more yellow cards (4) than any other player at Arsenal FC. Trent Alexander-Arnold has collected 2 for Liverpool FC.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 49% of their matches, Liverpool FC in 40% of their matches.
  • Arsenal FC wins 49% of halftimes, Liverpool FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Liverpool FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Arsenal FC scores 0 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Liverpool FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Liverpool FC is 0.4.
  • Arsenal FC scores 2.37 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.94 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
6
Перемог
27
Ігор
11
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.03.2022 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Брентфорд 0 - 3 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Цюрих 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Аякс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Наполі 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
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Новини команд
Головні події
6'
Diaz, Luis
ГООЛ! Martinelli, Gabriel
1'
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
44%
Нічия
27%
Ліверпуль
29%
Склади команд
13
Ramsdale, Aaron
18
Tomiyasu, Takehiro
22
Magalhaes, Gabriel
18
Saliba, William
4
White, Ben
34
Ґраніт Джака
5
Partey, Thomas
10
Odegaard, Martin
22
Martinelli, Gabriel
18
Jesus, Gabriel
18
Saka, Bukayo
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
32
Жоель Матіп
4
Вірджил ван Дейк
21
Tsimikas, Kostas
14
Джордан Хендерсон
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
21
Jota, Diogo
23
Diaz, Luis
27
Nunez, Darwin
Стартовий склад
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
    1
  • 18
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 18
    Saka, Bukayo
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 22
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 21
    Jota, Diogo
  • 23
    Diaz, Luis
    6
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
7
Штрафні
2
1
Фоли
4
ЖК
1
38%
Володіння м'ячем
62%
Удари повз
1
Кутові
2
1
Офсайди
3
1
Сейви
Трансляція
30'
Небезпечний момент
Тепер Нуньєс міг бути в ролі асистента! Він класно пройшов флангом та прострілив до 11-метрової позначки. Там Саліба ледь не зрізав у свої ворота, але Рамсдейл рятує.
26'
Нуньєс опинився на непоганій позиції в штрафному майданчику та спробував завдати удару по воротах. Зовсім невлучно.
22'
Досить грубий фол проти Александра-Арнолда в атаці. Трент довго лежить на газоні, але зрештою встає без допомоги медиків.
16'
Здавалося, Габріел грав рукою у штрафному, але суддя каже, що все чисто. Підопічні Клоппа на нервах.
15'
Жота пройшов флангом та вирішив покотити в центр штрафного. Пас виходить непоганий, але туди ніхто не побіг.
11'
Ван Дейк виконав довгу передачу впоперек поля в розрахунку на забігання Жоти, але той не зрозумів партнера.
7'
Жовта картка
Гірчиник демонструє суддя для Діаса. Дуже самовіддано пішов у підкат вінгер червоних.
4'
Після перевірки на ВАР гол зараховано.
2'
Гоооол!!!
Арсенал забиває одразу після початку тайму! Завдяки пасу, який виконав Мартін Едегор, Габріел Мартінеллі опинився у вигідній позиції в штрафному майданчику та холоднокровно пробив у нижній правий кут воріт.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади. Арсенал: Ремсдейл, Томіясу, Саліба, Гебріел, Вайт, Джака, Парті, Мартінеллі, Едегор, Сака, Жезус. Ліверпуль: Аліссон, Цімікас, Ван Дейк, Матіп, Трент, Тьяго, Хендерсон, Діас, Жота, Салах, Нуньєс.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу АПЛ Арсенал - Ліверпуль.
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Анонс матчу Арсенал - "Ліверпуль" 09.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 16.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Ліверпуль" можна подивитися 09.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Буде-Глімт - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Рейнджерс - 04.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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