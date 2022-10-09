Арсенал - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 16.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Буде-Глімт - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Рейнджерс - 04.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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