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Барселона - Сельта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 09 жовтня 2022, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
72'
Сельта
Виго
Хід матчу
17' Pedri
61' Nunez, Unai
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
32%
Нічия
35%
Сельта
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RC Celta de Vigo when FC Barcelona is playing at home is 2-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RC Celta de Vigo is 2-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 15 times, there have been 7 draws while RC Celta de Vigo have won 2 times. The goal difference is 58-23 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 48 meetings, FC Barcelona have won 24 times, there have been 14 draws while RC Celta de Vigo have won 10 times. The goal difference is 101-60 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 3-1 (FC Barcelona at home) and 3-3 (RC Celta de Vigo at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have won 3 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not conceded a goal so far this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 1 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 2-1-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 9 goals. Iago Aspas has scored 5 times for RC Celta de Vigo.
  • A year ago, FC Barcelona were number 6 in the table with 13 points. Now they are number 1 with 19 points.
  • FC Barcelona wins 1st half in 39% of their matches, RC Celta de Vigo in 27% of their matches.
  • FC Barcelona wins 39% of halftimes, RC Celta de Vigo wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RC Celta de Vigo.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, RC Celta de Vigo won 1, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.4 goals in a match against RC Celta de Vigo and RC Celta de Vigo scores 1.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and RC Celta de Vigo is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and RC Celta de Vigo is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona scores 1.97 goals when playing at home and RC Celta de Vigo scores 1.08 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
11
Перемог
23
Ігор
5
Перемог
Сельта
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
10.05.2022 - 22:30 Барселона 3 - 1 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.11.2021 - 17:15 Сельта 3 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
01.10.2020 - 22:15 Сельта 0 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершено Elche В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 19:30 Кадіс 0 - 4 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 17:15 Сельта 1 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 19:30 Валенсія 3 - 0 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 22:00 Атлетіко 4 - 1 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.09.2022 - 22:00 Сельта 3 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.08.2022 - 21:00 Жирона 0 - 1 Завершено Сельта В
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Головні події
61'
Nunez, Unai
ГООЛ! Pedri
17'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
32%
Нічия
35%
Сельта
32%
Склади команд
22
ter Stegen, Marc-Andre
18
Alba, Jordi
17
Alonso, Marcos
3
Pique, Gerard
28
Balde, Alejandro
21
Pedri
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
11
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
22
Raphinha
1
Marchesin, Agustin
2
Mallo, Hugo
4
Nunez, Unai
15
Aidoo, Joseph
17
Galan, Javi
28
Veiga, Gabriel
11
Cervi, Franco
8
Beltran, Fran
5
Oscar
23
Larsen, Jorgen Strand
10
Яго Аспас
Стартовий склад
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 21
    Pedri
    Форвард
    17
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 3
    Pique, Gerard
    Захисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 22
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 23
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
  • 10
    Яго Аспас
    Форвард
  • 28
    Veiga, Gabriel
  • 11
    Cervi, Franco
    Півзахисник
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 5
    Oscar
    Півзахисник
  • 2
    Mallo, Hugo
    Захисник
  • 4
    Nunez, Unai
    Захисник
    61
  • 15
    Aidoo, Joseph
    Захисник
  • 17
    Galan, Javi
    Захисник
  • 1
    Marchesin, Agustin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Coudet, Eduardo
Статистика матчу
62%
Володіння м'ячем
38%
4
Удари в отвір
1
5
Удари повз
1
8
Штрафні
9
6
Кутові
1
1
Сейви
3
8
Фоли
7
1
Блоковано ударів
2
1
Офсайди
1
ЖК
1
Трансляція
66'
Родрігес зі штрафного прямим пострілом запустив м'яч над воротами.
66'
Піке руками потягнув Ларсена на газон перед власним штрафним.
65'
Айду корпусом прибрав Фаті від м'яча на правому фланзі власного штрафного.
64'
Заміна
Де Йонг замінив Педрі.
64'
Заміна
Рафінью замінив Дембеле.
63'
Заміна
Фаті замінив Феррана.
61'
Жовта картка
Нуньєс не дотягнувся ногою до Педрі, який проходив повз нього в центрі поля, тому вирішив чіпляти його рукою.
59'
Помилка за помилкою від Барси на власній половині. Постріл Родрігеса зі зони перед штрафним довелось блокувати Бускетсу.
57'
Фол від Гаві на чужій половині проти Оскара.
55'
Офсайд
З'ясувалось, що там був офсайд.
54'
Небезпечний момент
І чого це Ферран не зміг підставити ногу під удар головою Піке на завершення подачі з кутового на лівому фланзі, перебуваючи в метрі перед порожніми воротами?
52'
Альба отримав фол від Аспаса на лівому фланзі атаки.
50'
А тут уже й з попереком проблеми в голкіпера Барси!
49'
Тер Штеген пошкодив ногу, коли виходив на перехоплення подачі з лівого флангу до центру штрафного.
47'
Аспас видав передачу Родрігесу до лівого флангу штрафного, але той почав завалюватись на газон, тому пробив над воротами.
47'
Кутовий
Піке з руками й ногами заліз на спину Галану в центрі штрафного під час подачі кутового з лівого флангу.
46'
Простріл від Гаві з лівого флангу захисник перевів на кутовий.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Удари (у площину): 11 (4) – 2 (0) / Кутові: 4 – 0 / Офсайди: 0 – 1 / Володіння: 64% – 36%.
Повна перевага Барселони, проте всього один забитий м'яча за невеликої загальної кількості гольових моментів. Сельті важко вдається виходити до атак, тож воротам тер Штегена загрожували хіба що помилки власних захисників.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
45'
Піке завершив подачу кутового з правого флангу ударом головою, проте спрямував м'яч над поперечиною.
44'
У боротьбі проти Галана на правому фланзі штрафного Рафінья заробив кутовий.
42'
Закидання до лівого флангу в Гаві не вийшов, після чого він збив Аспаса на відскоку.
40'
Рафінья піймав на замісі Галана на правому фланзі штрафного, після чого перечепився через ногу суперника.
38'
Сельта намагається витиснути гру до центральної лінії.
36'
Закидання Родрігеса з лівого флангу до штрафного прочитали захисники.
33'
Був офсайд у Аспаса після переведення від Серві на хід на лівий фланг штрафного.
33'
Інфо
Педрі не забивав перший гол у матчі Ла Ліги з 3 квітня 2022 року (проти Севільї). У Ла Лізі 2022-23 за Барсу першими забивали ще три гравці: Левандовські(4 рази), Рафінья, та Де Йонг.
31'
Аспас вирізав передачу до центрального входу до штрафного на Серві, проте там на нього вже чекав тер Штеген.
30'
Ларсен пішов у підкат в центрі поля проти Бускетса, проте зіграв рукою.
29'
Інфо
Серія тер Штегена залишається трохи непоміченою, оскільки Левандовські переймає всю увагу, але німецький воротар не пропустив у власні ворота ворота в 6 із 7 ігор Ла Ліги. Останні дві команди з таким стартом стали чемпіонами.
28'
Інфо
Педрі забив 11 голів у своїх перших 82 офіційних матчах за Барселону. Іньєста забив 11 голів у своїх перших 159 офіційних іграх за Барселону.
27'
Рафінья з правого флангу закрутив подачу на дальній кут воротарського, Айду не дотягнувся, а Гаві не встигав на відскок від газону.
25'
Барса знову сидить на власній половині поля в вичікувальному режимі.
23'
Бускетс під час гри на третього до лівого флангу штрафного вивів на ударну позицію Альбу, але той не влучив у ближній кут.
22'
Тер Штеген ледь не привіз момент на власні ворота передачею до центральної зони, проте Бускетс підстрахував.
21'
Левандовські не дали розвернутись із м'ячем на лівому фланзі штрафного.
19'
Бальде завершив зміщення з правого флангу дальнім пострілом, проте м'яч пішов суттєво повз ворота.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Педрі на ближній стійці завершив простріл із лівого флангу від Гаві, який було перехоплено Унаї, проте м'яч так і залишився у воротарському!
15'
Тримає м'яч на власній половині Барселона, витягуючи суперників на себе.
13'
Небезпечний момент
Бускетс із підбирання перед чужим штрафним покотив на лівий фланг для Торреса, той у дотик низом крутив під голкіпера, але Марчесін склався знову, а на дальній стійці Рафінья в підкаті добив невдало.
12'
Левандовські перед воротарським завершував подачу з лівого флангу ударом головою, однак зрештою лише скинув м'яч до рук голкіпера.
11'
Небезпечний момент
Рафінья виконав потужний постріл із центральної зони перед штрафним під голкіпера в центр воріт, однак Марчесін устиг скластись!
10'
Ферран прокинув м'яч за спину Мальо на лівому фланзі атаки, однак той не пустив його руками у вільну зону.
9'
Рафінья на правому фланзі атаки вирізав до штрафного, але захисники перевели до ауту.
7'
Альба з лівого флангу м'яко подав на ближній кут воротарського, де Ферран бив у дотик, але просто погладив м'яч повз дальній кут.
5'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу від Рафіньї на ближній стійці прочитав захисник.
4'
Ферран у боротьбі проти Мальо на лівому фланзі зароби кутовий.
3'
Тримає м'яч Сельта, а разом із тим зупиняє тиск від суперників.
1'
Педрі отримав пас із глибини лівого флангу перед чужим штрафним, але пробити йому не дали.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Мінгеса, Вільяр, Сведберг, Васкес, Тапіа, Домінгес, Пасієнсія, Соларі, Перес, Де Ла Торе.
Сельта: Марчесін — Мальо, Айду, Унаї, Галан — Бельтран — Серві, Оскар, Вейга — Аспас, Ларсен.
Запасные: Пенья, Тенас, Дембеле, Фаті, Роберто, де Йонг, Гарсія, Касадо, Торре, Ріад.
Барселона: тер Штеген — Бальде, Піке, Алонсо, Альба — Педрі, Бускетс, Гаві — Рафінья, Левандовські, Торрес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Сельта з трьома перемогами, однією нічиєю та трьома поразками йде 11 з 10 очками.
Інфо
Барселона з шістьма перемогами та однією нічиєю йде другою з 19 очками.
Хосе Луїс Мунуера (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та Сельта.
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Анонс матчу "Барселона" - Сельта 09.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Сельта у попередньому футбольному матчі 10.05.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Coudet, Eduardo розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Сельта можна подивитися 09.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Сельта, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти "Інтер" - 04.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Эдуардо Коудет

Предыдущий матч команди Сельта був зіграний проти Бетіс - 02.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сельта.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Сельта онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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