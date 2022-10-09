Барселона - Сельта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Сельта 09.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 09.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Сельта у попередньому футбольному матчі 10.05.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Coudet, Eduardo розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти "Інтер" - 04.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)

Рік заснування Сельта (Виго): 1923

Країна: Испания

Тренер: Эдуардо Коудет



Предыдущий матч команди Сельта був зіграний проти Бетіс - 02.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сельта.

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