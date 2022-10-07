Хетафе - Реал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.
Дата проведення матчу: 08.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Хетафе у попередньому футбольному матчі 09.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Кике Флорес и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес
Прошедший матч команди Хетафе був зіграний проти Вальядолід - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Шахтар - 05.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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