Хетафе - Реал онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Реалу вдалось забити дуже швидкий гол, після чого гра за всіма показниками проходила під наголосом на перевазі команди Анчелотті. Хетафе кілька разів вдало контратакував, проте навіть Луніна ввімкнути господаря так і не вдалось.