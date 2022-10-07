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Хетафе - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 08 жовтня 2022, 22:00 - Колисеум Альфонсо Перес
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Хетафе
Хетафе
0 - 1
Оновити
перерыв
Реал
Мадрид
Хід матчу
3' Militao, Eder
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
31%
Нічия
37%
Реал
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Getafe CF and Real Madrid when Getafe CF is playing at home is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Getafe CF and Real Madrid is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Getafe CF playing at home, Getafe CF have won 5 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 9 times. The goal difference is 29-16 in favour of Real Madrid.
  • During the last 35 meetings, Getafe CF have won 6 times, there have been 4 draws while Real Madrid have won 25 times. The goal difference is 81-28 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-0 (Getafe CF at home) and 2-0 (Real Madrid at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid have a winning streak of 10 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 13 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Real Madrid have lost none of their last 6 away matches.
  • Getafe CF have received 3 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Getafe CF haven't scored in 2 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 4-0-0.
  • A year ago, Getafe CF were number 20 in the table with 0 points. Now they are number 14 with 7 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Getafe CF wins 1st half in 17% of their matches, Real Madrid in 43% of their matches.
  • Getafe CF wins 17% of halftimes, Real Madrid wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Getafe CF leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Getafe CF is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Getafe CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Getafe CF won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Getafe CF scores 0.2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2 goals against Getafe CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Getafe CF and Real Madrid is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Getafe CF and Real Madrid is 1.6.
  • Getafe CF scores 1.19 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.14 goals when playing away (on average).
  • Domingos Duarte has assisted the most goals for Getafe CF with 2. David Alaba is Real Madrid's biggest assister (3).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хетафе
2
Перемог
20
Ігор
15
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
09.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
09.02.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе
Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Хетафе 2 - 3 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 15:00 Osasuna 0 - 2 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 19:30 Хетафе 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.09.2022 - 22:00 Валенсія 5 - 1 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 18:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Вільярреал Н
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Osasuna Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершено Мальорка В
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Новини команд
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Головні події
3'
Militao, Eder ГООЛ!
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
31%
Нічия
37%
Реал
31%
Склади команд
13
Soria, David
3
Angileri, Fabrizio German
2
Djene
23
Стефан Мiтровiч
6
Duarte, Domingos
22
Дамiан Суарес
5
Milla, Luis
16
Algobia, Angel
11
Alena, Carles
10
Unal, Enes
19
Борха Майораль
13
Андрій Лунін
2
Данiель Карвахаль
3
Militao, Eder
4
Давід Алаба
22
Антоніо Рюдігер
10
Лука Модрiч
18
Tchouameni, Aurelien
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
21
Rodrygo
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 10
    Unal, Enes
  • 19
    Борха Майораль
    Форвард
  • 5
    Milla, Luis
    Півзахисник
  • 16
    Algobia, Angel
    Півзахисник
  • 11
    Alena, Carles
    Півзахисник
  • 3
    Angileri, Fabrizio German
    Захисник
  • 2
    Djene
  • 23
    Стефан Мiтровiч
    Захисник
  • 6
    Duarte, Domingos
    Захисник
  • 22
    Дамiан Суарес
    Захисник
  • 13
    Soria, David
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
    3
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кике Флорес
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
4
Штрафні
6
5
Фоли
3
Удари в отвір
2
1
Кутові
2
37%
Володіння м'ячем
63%
2
Удари повз
5
1
Офсайди
1
Блоковано ударів
1
1
Сейви
Трансляція
У першій половині гри Реалу вдалось забити дуже швидкий гол, після чого гра за всіма показниками проходила під наголосом на перевазі команди Анчелотті. Хетафе кілька разів вдало контратакував, проте навіть Луніна ввімкнути господаря так і не вдалось.
Удари (у площину): 2 (0) – 8 (2) / Кутові: 1 – 2 / Офсайди: 1 – 1 / Володіння: 36% – 64%.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Фол від Модрича перед чужим штрафним під час спроби зачепитись за м'яч у боротьбі.
43'
Так, Вінісіус відпустив м'яч за бокову.
43'
Лаос чекає на підказку VAR.
42'
Небезпечний момент
Вінісіус випустив м'яч за бокову на лівому фланзі, після чого зайшов до штрафного, де його підкатом збив Мілья.
40'
Офсайд
Майораль з офсайду на правому фланзі штрафного пробив у захисника, після скидання партнера потилицею.
39'
Небезпечний момент
М'яка подача з правого флангу від Вальверде пішла на голову Родріго в центрі штрафного, проте бразилець пробив до рук голкіпера.
37'
Вальверде в дотик запустив м'яч над воротами на завершення передачі Родріго до відтяжки з правого флангу штрафного.
35'
Фол в атаці від Майораля в центрі поля проти Чуамені при спробі відібрати м'яч.
33'
Дальній постріл із лівого флангу від Чуамені вибив із гри Максимовича влучанням у голову.
31'
Перехоплена передача на хід Алабі до лівого флангу атаки.
29'
Карвахаль не наздогнав засильну передачу Вальверде на правий фланг атаки.
27'
Алаба розіграв штрафний на лівому фланзі, а той із меж чужих володінь запустив м'яч над воротами.
26'
Штрафний на лівому фланзі фінтом заробив Вінісіус у боротьбі проти Суареса.
24'
Реал повернувся з контролем м'яча на чужу половину поля.
22'
Небезпечний момент
Майораль не влучив у дальній кут, завершуючи простріл від Ангілері з лівого флангу штрафного перед порожніми воротами за спиною в Луніна.
19'
Рюдігер головою виніс за межі штрафного подачу з лівого флангу віл Ангілері.
17'
Постріл здалеку з лівого флангу штрафного пройшов над воротами.
15'
Інфо
Гол Мілітао на 2 хвилині та 56 секунді — це найшвидший гол, який Реал Мадрид забивав на виїзді в матчі Ла Ліги з 21/11/2020 — Маріано у Вільяреалі на 105 секунді.
13'
Реал продовжує тримати м'яч у центрі поля.
11'
Модрич м'яч у центрі поля в суперників, прокинув п'ятою пас на партнера, проте в підсумку Реал змарнував випад.
9'
Модрич запустив кудись на трибуни постріл із півкола перед чужим штрафним.
8'
Вальверде від правого кута штрафного виконав простріл на дальню, але Родріго не встиг у центрі.
7'
Небезпечний момент
Карвахаль на дальньому боці штрафного отримав переведення Вінісіуса зовнішньою стороною стопи, і в падінні з гострого кута в дотик пробив над воротами!
5'
Реал чинить тиск суперників на чужій половині, допоки ті не оговтались.
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мілітао завершив на ближній стійці подачу з кутового на лівому фланзі від Модрича!
2'
Фол від Суареса на правому фланзі захисту проти Вінісіуса.
1'
Реал вимушений захищатись від стартових спроб суперників вантажити м'яч.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Реал із шість перемогами та однією нічиєю йде другим із 19 очками в активі.
Інфо
Хетафе з двома перемогами, однією нічиєю та чотирма поразками йде 15 із 7 очками в активі.
Запасні: Касілья, Конде, Гастон, Мата, Сеоане, Порту, Амаві, Латаса, Альдерет, Мунір, Іглесіас.
Хетафе: Соріа — Суарес, Джене, Мітрович, Дуарте, Ангілері — Аленья, Альгобіа, Мілья — Майораль, Унал.
Запасні: Лопес, Каньїсарес, Вальєхо, Начо, Азар, Кроос, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Менді, Маріано.
Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба — Камавінга, Чуамені, Модрич — Вальверде, Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Антоніо Мігель Матеу Лаос (Валенсія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Колозеум Альфонсо Перес (Хетафе, Іспанія) зіграють Хетафе та мадридський Реал.
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Анонс матчу Хетафе - Реал 08.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 08.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Хетафе у попередньому футбольному матчі 09.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кике Флорес и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хетафе - Реал можна подивитися 08.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Хетафе - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Прошедший матч команди Хетафе був зіграний проти Вальядолід - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Шахтар - 05.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Хетафе - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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