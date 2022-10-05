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Шахтар U19 - Реал U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 11 жовтня 2022, 13:00
Рейтинг матчу:
Шахтар U19
Донецк
0 - 1
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перерыв
Реал U19
Мадрид
Хід матчу
22' Palacios, Cesar
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар U19
30%
Нічия
33%
Реал U19
36%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 10 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 6 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 60% of their matches, Real Madrid in 37% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 60% of halftimes, Real Madrid wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 5 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • In UEFA Youth League, Real Madrid has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 3.8 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Real Madrid is 5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Real Madrid is 2.8.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 3.2 goals when playing at home and Real Madrid scores 3 goals when playing away (on average).
  • During the last 5 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 1 times, there have been 0 draws while Real Madrid have won 4 times. The goal difference is 19-6 in favour of Real Madrid.
  • Did you know that Real Madrid scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
Особисті зустрічі
Шахтар U19
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Реал U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 15:00 Реал U19 6 - 1 Завершено Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
03.11.2021 - 15:00 Реал U19 1 - 0 Завершено Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
19.10.2021 - 13:00 Шахтар U19 3 - 2 Завершено Реал U19
Останні матчі - Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 15:00 Реал U19 6 - 1 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 13:00 Шахтар U19 2 - 1 Завершено Селтік U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг U19 0 - 2 Завершено Шахтар U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 12:00 Шахтар U19 6 - 0 Завершено Шериф Тирасполь (19) В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
24.11.2021 - 15:00 Інтер U19 1 - 0 Завершено Шахтар U19 П
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Останні матчі - Реал U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 15:00 Реал U19 6 - 1 Завершено Шахтар U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 17:00 Реал U19 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 17:00 Селтік U19 0 - 6 Завершено Реал U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
02.03.2022 - 22:00 Реал U19 2 - 3 Завершено Атлетіко U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 17:00 Реал U19 2 - 1 Завершено Інтер U19 В
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Головні події
22'
Palacios, Cesar ГООЛ!
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар U19
30%
Нічия
33%
Реал U19
36%
Статистика матчу
2
Кутові
2
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 1 хвилину.
41'
Дієго Піньйейро трохи попсував нерви вболівальниками іспанської команди, пішовши в обіграш суперника прямо у воротарському майданчику. Утім, Владислав Погорілий так і не зумів заволодіти м'ячем.
38'
Іван Лосенко ледь не зрізав м'яч у власні ворота. На щастя, Денис Твардовський зберігав пильність до останнього.
37'
«Вершкові» розіграли чудову комбінацію та вивели Ланчу Переса на ударну позицію. Денис Твардовський кінчиками пальців зачепив м'яч, буде кутовий.
32'
Кирило Сігєєв завершив атаку своєї команди ударом головою. Заслабко, Дієго Піньйейро навіть не довелося вступати в гру.
29'
Габаритний Хакобо Рамон виграв другий поверх у чужому карному, але спрямувати м'яч у площину воріт не зміг.
22'
Гоооол!!!
Реал усе-таки відкриває рахунок! Паласіос Перес завдав точного удару. Іспанський півзахисник мав достатньо часу, щоб спокійно обробити м'яч і вразити дальній кут воріт. Треба бути уважнішими в обороні.
27'
Ланча Перес увійшов із м'ячем до карного, але переграти воротаря не зумів. Денис Твардовський діяв грамотно, скорочуючи дистанцію.
20'
Небезпечний момент
Щастить помаранчево-чорним. Поль Фортуні технічно виконав штрафний, але м'яч після його удару влучив у стійку.
16'
«Гірники» вискочили в контратаку, але довести її до удару не вдалося. На подачу Андрія Булези з лівого флангу ніхто не відгукнувся.
7'
Олександр Ющенко розхитав Юссефа Енрікеса та завдав удару в ближній кут. Дієго Піньйейро зреагував.
4'
Поль Фортуні просить вибачення в партнерів. Вінгер Реала забув підняти голову перед тим, як виконати передачу та втратив м'яч.
2'
Давід Хіменес у дотик прострілював до штрафного майданчика, Мар'ян Фарина перехопив м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався. Поїхали.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Твардовський (к) – Булеза, Фарина, Савченко, Роспутько – Янович, Сігєєв, Лосенко – Пушкарьов, Погорілий, Ющенко.
Інфо
Стартовий склад Реала: Піньйейро – Енрікес, Серрано, Рамон, Давід Хіменес – Паласіос, Андрес, Мануель Анхель (к) – Ланча, Гарсія, Фортуні.
«Гірники» спробують взяти реванш за розгром у Мадриді. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го раунду групового етапу Юнацької ліги УЄФА між Шахтарем і Реалом.
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Коментарі(1)
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lionifipt (baku)
11.10.2022 о 13:48
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Анонс матчу Шахтар U19 - Реал U19 11.10.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Шахтар U19 (Донецк) та командою Реал U19 (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар U19 (Донецк) та командою Реал U19 (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал U19, тоді як команда Шахтар U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Реал U19 та Шахтар U19 у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось с таким счетом: 6:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар U19 - Реал U19 можна подивитися 11.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар U19 - Реал U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина

Предыдущий поединок команди Шахтар U19 був зіграний проти Реал U19 - 05.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал U19.

Команда гостей

Назва: Реал U19 (Мадрид)
Країна: Испания

Предыдущий поединок команди Реал U19 був зіграний проти Шахтар U19 - 05.10.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал U19.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар U19 - Реал U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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