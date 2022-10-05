Шахтар U19 - Реал U19 онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Шахтар U19 (Донецк) та командою Реал U19 (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами Шахтар U19 (Донецк) та командою Реал U19 (Мадрид):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал U19, тоді як команда Шахтар U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Реал U19 та Шахтар U19 у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось с таким счетом: 6:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина
Предыдущий поединок команди Шахтар U19 був зіграний проти Реал U19 - 05.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал U19.
Назва: Реал U19 (Мадрид)
Країна: Испания
Предыдущий поединок команди Реал U19 був зіграний проти Шахтар U19 - 05.10.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал U19.
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