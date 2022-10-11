Шахтар - Реал онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Шахтар (Донецк) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Пепси Арена.
Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Шахтар (Донецк) та командою Реал (Мадрид):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Шахтар у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Реал - 05.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Хетафе - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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