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Шахтар - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 жовтня 2022, 22:00 - Пепси Арена
Головний суддя: Grinfeeld, Orel
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
22'
Реал
Мадрид
Хід матчу
16' Konoplya, Yukhym
Хто переможе?
96 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
31%
Реал
31%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 2 times, there have been 0 draws while Real Madrid have won 5 times. The goal difference is 19-10 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid haven't lost in their last 14 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Real Madrid have lost none of their last 7 away matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 27% of their matches, Real Madrid in 44% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 27% of halftimes, Real Madrid wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 2, Real Madrid won 3, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.2 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Real Madrid is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Real Madrid is 1.8.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.31 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.1 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
2
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтар 0 - 5 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
01.12.2020 - 19:55 Шахтар 2 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Шахтар 1 - 1 Завершено Селтік Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Osasuna Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
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Новини команд
Головні події
Konoplya, Yukhym
16'
Хто переможе?
96 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
31%
Реал
31%
Склади команд
81
Trubin, Anatolii
26
Konoplya, Yukhym
22
Микола Матвієнко
77
Bondar, Valerii
15
Богдан Михайличенко
6
Тарас Степаненко
11
Mudryk, Mykhailo
10
Sudakov, Georgiy
21
Bondarenko, Artem
20
Олександр Зубков
2
Traore, Lassina Franck
23
Андрій Лунін
17
Лукас Васкес
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
26
Rodrygo
9
Карім Бензема
10
Еден Азар
Стартовий склад
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 11
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
    16
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 26
    Rodrygo
    Форвард
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 10
    Еден Азар
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 23
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
46%
Володіння м'ячем
54%
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
2
Кутові
3
2
Фоли
2
1
ЖК
Удари в отвір
1
Офсайди
1
1
Сейви
Трансляція
20'
Дальній постріл Вальверде з правого флангу приняв на себе захисник, але потім Феде не випустив до контратаку Мудрика.
18'
Небезпечний момент
Трубін біля ближньої стійки парирував постріл Бензема з лівого флангу штрафного.
17'
Трубін на середньому виході перехопив подачу з лівого флангу від Азара.
16'
Жовта картка
Конопля підкотився в ноги Родріго в центрі поля.
14'
Атаки Шахтаря, здебільшого, не перетинають центр поля.
12'
До ауту спрямував м'яч Трубін дальнім пасом на лівий фланг.
11'
Вогонь по трибунах від Крооса здалеку з правого флангу.
10'
Постріл Рюдігера з лівого флангу з дальньої дистанції відправив м'яч повз ліву стійку.
8'
Спостерігаємо за розіграшем від Шахтаря на чужій половині.
6'
Мудрик малював передачу з лівого флангу до штрафного, але Рюдігер прочитав.
5'
У зоні перед штрафним Степаненко прочитав передачу на Родріго з лівого флангу.
3'
Заблоковано спробу Судакова пробити з правого флангу.
2'
Перехоплено передачу Мудрика з лівого флангу за спину захисникам.
1'
Шахтар одразу сів у захист.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Реал виграв в усіх попередніх матчах, тож очолює групу з дев'ятьма балами.
Інфо
Шахтар іде на другому місці з однією перемогою, нічиєю та поразкою й чотирма очками в активі.
Запасні: Шевченко, Пятов, Л. Тейлор, Кривцов, Сікан, Криськів, Джурасек, Топалов, Швед, Очеретько, Козік, Петряк.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре.
Інфо
У попередній грі Реал виграв із рахунком 2:1.
Запасні: Лопес, Каньїсарес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Модрич, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Вінісіус, Діас.
Реал: Лунін — Васкес, Начо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Азар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Орель Грінфілд (Ізраїль) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F. На полі стадіону ім. маршала Юзефа Пілсудського (Варшава, Польща) зіграють донецький Шахтар та мадридський Реал.
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Коментарі(3)
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Vlad21 (Украина)
11.10.2022 о 22:12
Раздражает игра назад с центра поля, это что?
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.10.2022 о 22:03
Друга хвилина і поки все тихо.....
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0
0
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Vlad21 (Украина)
11.10.2022 о 21:23
Если сегодня Шахтеру удастся сыграть с Реалом хотя бы в ничью - это будет первое маленькое достижение Йовичевича как тренера Шахтера.
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0
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Реал 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Шахтар (Донецк) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Шахтар (Донецк) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Шахтар у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Реал можна подивитися 11.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Реал - 05.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Хетафе - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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