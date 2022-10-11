Мілан - Челсі онлайн трансляція матчу

11.10.2022 в 19:45 Милан - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Мілан" у третьому турі Ліги чемпіонів поступився "Челсі" 0:3. Це, само собою, вплинуло на турнірні перспективи команди Піолі, але також зачепило самолюбство італійців. Тож у ще одній серії протистояння буде не просто боротьба за ...