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Мілан - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 жовтня 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 0
Оновити
22'
Челсі
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
33%
Нічия
33%
Челсі
34%
Цікаві факти
  • AC Milan have previously won 6 of 9 matches against Chelsea FC.
  • During the last 9 meetings, AC Milan have won 2 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 6 times.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • AC Milan wins 1st half in 41% of their matches, Chelsea FC in 40% of their matches.
  • AC Milan wins 41% of halftimes, Chelsea FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In UEFA Champions League, AC Milan has better performance than Chelsea FC.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 1, Chelsea FC won 4, 0 draws.
  • AC Milan scores 0.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Chelsea FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Chelsea FC is 1.2.
  • AC Milan scores 1.75 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • AC Milan haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Ювентус В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 21:45 Емполі 1 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Наполі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Мілан 3 - 1 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Челсі 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мілан В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Динамо 1 - 0 Завершено Челсі П
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Новини команд
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Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
33%
Нічия
33%
Челсі
34%
Склади команд
1
Tatarusanu, Ciprian
19
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
46
Gabbia, Matteo
20
Kalulu, Pierre
22
Bennacer, Ismael
8
Tonali, Sandro
33
Krunic, Rade
17
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
10
Diaz, Brahim
1
Кепа Аррiзабалага
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
26
Koulibaly, Kalidou
24
James, Reece
8
Матео Ковачіч
8
Жоржиньйо
21
Chilwell, Ben
17
Рахім Стерлінґ
19
Мейсон Маунт
9
Aubameyang, Pierre-Emerick
Стартовий склад
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 1
    Tatarusanu, Ciprian
    Воротар
  • 9
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
6
Штрафні
1
Кутові
1
1
Фоли
6
1
ЧК
ЖК
1
Трансляція
18'
Червона картка
Оце так! Арбітр вилучає з поля Фікайо Томорі та призначає пенальті у ворота Мілана. Сумнівне рішення.
14'
Челсі знову відбивається після стандарту у виконанні Сандро Тоналі.
8'
Маттео Габбія відтер від м'яча П'єр-Емеріка Обамеянга та вибив ігровий знаряд за межі поля.
5'
Фікайо Томорі дальнім ударом перевірив на пильність Кепу Аррісабалагу. Голкіпер Челсі на місці.
5'
Сандро Тоналі подав зі штрафного, Мейсон Маунт вибив м'яч подалі.
1'
Свисток
Матч розпочався. Поїхали!
Інфо
Стартовий склад Мілана: Тетерушану – Ернандес (к), Томорі, Габбія, Калюлю – Беннасер, Тоналі, Крунич – Леау, Жиру, Діас.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Челсі: Аррісабалага – Кулібалі, Сілва, Чалоба – Чілвелл, Жоржиньо (к), Ковачич, Джеймс – Маунт, Стерлінг, Обамеянг.
Запасні:
Россонері збираються помститися. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів між Міланом і Челсі.
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Анонс матчу Мілан - Челсі 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Мілан (Милан) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Мілан (Милан) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Мілан у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - Челсі можна подивитися 11.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Мілан - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команди Мілан був зіграний проти "Ювентус" - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Вулверхемптон - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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