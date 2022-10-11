Мілан - Челсі онлайн трансляція матчу

Матч між командою Мілан (Милан) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Мілан (Милан) та командою Челсі (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Мілан у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий матч команди Мілан був зіграний проти "Ювентус" - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Вулверхемптон - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.
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