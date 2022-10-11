Селтік - РБ Лейпциг онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Селтік - "РБ Лейпциг" 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Селтік (Глазго) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Селтик Парк.

Дата проведення матчу: 11.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Селтік (Глазго) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "РБ Лейпциг", тоді як команда Селтік залишилася з поразкою . Зіткнення "РБ Лейпциг" та Селтік у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Марко Росе розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Селтік (Глазго)

Рік заснування Селтік (Глазго): 1887

Країна: Шотландия

Тренер: Ронни Дейла



Предыдущий поединок команди Селтік був зіграний проти - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Селтік.

Команда гостей

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Країна: Германия

Тренер: Доменико Тедеско



Прошедший поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Майнц - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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