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Селтік - РБ Лейпциг онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 жовтня 2022, 22:00 - Селтик Парк
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Селтік
Глазго
0 - 0
Оновити
22'
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хід матчу
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Селтік
33%
Нічия
34%
РБ Лейпциг
33%
Цікаві факти
  • RB Leipzig have lost 4 away matches in a row.
  • RB Leipzig haven't won any of their last 9 away matches.
  • Celtic Glasgow wins 1st half in 65% of their matches, RB Leipzig in 43% of their matches.
  • Celtic Glasgow wins 65% of halftimes, RB Leipzig wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Celtic Glasgow.
  • On their last meeting Celtic Glasgow won by 1 goals.
  • When Celtic Glasgow leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When RB Leipzig leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Celtic Glasgow is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Celtic Glasgow's performance of the last 5 matches is better than RB Leipzig's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Celtic Glasgow scores 2.32 goals when playing at home and RB Leipzig scores 2 goals when playing away (on average).
  • Celtic Glasgow have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • The winner of their last meeting was RB Leipzig.
  • On their last meeting RB Leipzig won by 2 goals.
  • In UEFA Champions League, RB Leipzig has better performance than Celtic Glasgow.
  • RB Leipzig's performance of the last 5 matches is better than Celtic Glasgow's.
  • RB Leipzig have lost just 1 of their last 3 games against Celtic Glasgow (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Celtic Glasgow won 1, RB Leipzig won 2, 0 draws.
  • Celtic Glasgow scores 1 goals in a match against RB Leipzig and RB Leipzig scores 2 goals against Celtic Glasgow (on average).
  • Average number of goals in meetings between Celtic Glasgow and RB Leipzig is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Celtic Glasgow and RB Leipzig is 1.33.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Селтік
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
РБ Лейпциг
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:45 РБ Лейпциг 3 - 1 Завершено Селтік
Ліга Європи УЄФА 2018
08.11.2018 - 22:00 Селтік 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг
Ліга Європи УЄФА 2018
25.10.2018 - 19:55 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершено Селтік
Останні матчі - Селтік
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
08.10.2022 - 14:30 St. Johnstone 1 - 2 Завершено Селтік В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:45 РБ Лейпциг 3 - 1 Завершено Селтік П
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Селтік 2 - 1 Завершено Motherwell В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Сент-Миррен 2 - 0 Завершено Селтік П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Шахтар 1 - 1 Завершено Селтік Н
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Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 16:30 Майнц 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:45 РБ Лейпциг 3 - 1 Завершено Селтік В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.10.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 0 Завершено Бохум В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
17.09.2022 - 19:30 Боруссія 3 - 0 Завершено РБ Лейпциг П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг П
Показати більше
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Селтік
33%
Нічия
34%
РБ Лейпциг
33%
Склади команд
1
Джо Харт
3
Taylor, Greg
6
Jenz, Moritz
20
Кемерон Картер-Вікерс
88
Juranovic, Josip
98
Hatate, Reo
33
O'Riley, Matt
38
Maeda, Daizen
17
Haksabanovic, Sead
11
Abada, Liel
9
Furuhashi, Kyogo
21
Blaswich, Janis
2
Simakan, Mohamed
6
Orban, Willi
32
Gvardiol, Josko
22
Raum, David
8
Haidara, Amadou
24
Schlager, Xaver
17
Szoboszlai, Dominik
18
Крістофер Нкунку
11
Тімо Вернер
19
Silva, Andre
Стартовий склад
  • 9
    Furuhashi, Kyogo
  • 38
    Maeda, Daizen
    Форвард
  • 17
    Haksabanovic, Sead
    Півзахисник
  • 11
    Abada, Liel
    Форвард
  • 98
    Hatate, Reo
    Форвард
  • 33
    O'Riley, Matt
    Півзахисник
  • 3
    Taylor, Greg
    Захисник
  • 6
    Jenz, Moritz
    Захисник
  • 20
    Кемерон Картер-Вікерс
    Захисник
  • 88
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 1
    Джо Харт
    Воротар
  • 19
    Silva, Andre
  • 17
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 11
    Тімо Вернер
    Форвард
  • 8
    Haidara, Amadou
    Півзахисник
  • 24
    Schlager, Xaver
    Півзахисник
  • 2
    Simakan, Mohamed
  • 6
    Orban, Willi
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 22
    Raum, David
  • 21
    Blaswich, Janis
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Марко Росе
Статистика матчу
1
Удари повз
1
Штрафні
1
Кутові
1
1
Фоли
1
23%
Володіння м'ячем
77%
Блоковано ударів
1
Трансляція
16'
Сілва класно віддавав між захисників на Вернера, але захисники перехопили пас на Тімо. Зовсім трохи не вистачило німецькому нападнику для моменту.
15'
Гул на Селтік Парк. Можливо це розбудить господарів?
13'
Нарешті спроба атки від господарів: Абада навісив з правого флангу, але Сімакан без проблем приймає м'яч собі на груди і розпочинає атаку німців.
10'
Після моменту на першій хвилині від господарів Лейпціг перехопив ініціативу і просто постійно тисне на суперника. Селтіку дуже важко.
7'
І ще подача Собослая зі стандарту - цього разу навіс зі штрафного. Але результат той самий - безрезультатний.
5'
Кутовий
Собослай невдало подав з кутового.
1'
Після навісу з правого флангу Фурухасі небезпечно головою пробив трішки вище лівої дев'ятки.
Свисток
Матч розпочався!
РБ Лейпциг: Блазвіх - Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум - Хайдара, Шлягер - Собослай, Нкунку, Вернер - Сілва.
Селтік: Харт - Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор - О'Райлі, Хатате - Абада, Хакшабанович, Маеда - Фурухасі.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову оналйн трансляцію матчу Ліги чемпіонів, у якому Селтік зіграє з РБ Лейпциг.
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Анонс матчу Селтік - "РБ Лейпциг" 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Селтік (Глазго) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Селтик Парк.

Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Селтік (Глазго) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "РБ Лейпциг", тоді як команда Селтік залишилася з поразкою . Зіткнення "РБ Лейпциг" та Селтік у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Марко Росе розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Селтік - "РБ Лейпциг" можна подивитися 11.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Селтік - "РБ Лейпциг", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Селтік (Глазго)
Рік заснування Селтік (Глазго): 1887
Країна: Шотландия
Тренер: Ронни Дейла

Предыдущий поединок команди Селтік був зіграний проти - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Селтік.

Команда гостей

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Прошедший поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Майнц - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Селтік - "РБ Лейпциг" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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