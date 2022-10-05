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Боруссія - Севілья онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 жовтня 2022, 22:00 - Сигнал Идуна Парк
Головний суддя: Срдян Йованович
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
0 - 1
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22'
Севілья
Севилья
Хід матчу
18' Nianzou, Tanguy
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
35%
Нічия
31%
Севілья
34%
Цікаві факти
  • Borussia Dortmund have won 3 home matches in a row.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 50% of their matches, Sevilla FC in 30% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 50% of halftimes, Sevilla FC wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than Sevilla FC.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • In the last 5 meetings Borussia Dortmund won 2, Sevilla FC won 1, 2 draws.
  • Borussia Dortmund scores 2.2 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 1.6 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and Sevilla FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and Sevilla FC is 2.4.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams lost their last match.
  • Borussia Dortmund scores 2.3 goals when playing at home and Sevilla FC scores 0.88 goals when playing away (on average).
  • During the last 5 meetings, Borussia Dortmund have won 2 times, there have been 2 draws while Sevilla FC have won 1 times. The goal difference is 11-8 in favour of Borussia Dortmund.
  • Sevilla FC haven't won in their last 5 games.
  • The winner of their last meeting was Borussia Dortmund.
  • On their last meeting Borussia Dortmund won by 3 goals.
  • Borussia Dortmund have lost just 1 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Боруссія
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Севілья
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
09.03.2021 - 22:00 Боруссія 2 - 2 Завершено Севілья
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Севілья 2 - 3 Завершено Боруссія
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Баварія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.10.2022 - 16:30 Кельн 3 - 2 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
17.09.2022 - 16:30 Боруссія 1 - 0 Завершено Шальке В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія П
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Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 19:30 Севілья 0 - 2 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 17:15 Вільярреал 1 - 1 Завершено Севілья Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Копенгаген 0 - 0 Завершено Севілья Н
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Головні події
18'
Nianzou, Tanguy ГООЛ!
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
35%
Нічия
31%
Севілья
34%
Склади команд
1
Kobel, Gregor
36
Rothe, Tom
15
Матс Хуммельс
25
Ніклас Зюле
24
Томас Меньє
6
Ozcan, Salih
22
Bellingham, Jude
19
Юліан Брандт
21
Malen, Donyell
27
Adeyemi, Karim
20
Modeste, Anthony
13
Bono
30
Carmona, Jose
14
Nianzou, Tanguy
23
Marcao
19
Acuna, Marcos
16
Хесус Навас
10
Iван Ракiтiч
6
Неманья Гудель
7
Suso
19
En-Nesyri, Youssef
17
Ерік Ламела
Стартовий склад
  • 20
    Modeste, Anthony
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 21
    Malen, Donyell
    Форвард
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 6
    Ozcan, Salih
    Півзахисник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 36
    Rothe, Tom
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 24
    Томас Меньє
    Захисник
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 17
    Ерік Ламела
    Форвард
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
  • 6
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 7
    Suso
    Форвард
  • 30
    Carmona, Jose
    Захисник
  • 14
    Nianzou, Tanguy
    Захисник
  • 23
    Marcao
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдин Терцис
  • Хорхе Луис Сампаоли
Статистика матчу
Удари повз
2
2
Штрафні
5
Офсайди
1
5
Фоли
1
Удари в отвір
1
Трансляція
18'
Гоооол!!!
Нічого собі! Забиває Севілья! Ракітіч виконав штрафний з 25 метрів та навісив прямо на голову Ньянзу. Півзахисник без проблем переправив у ворота.
16'
Навас з межі штрафного віддавав якісний пас на Ен-Несірі в район 11-метрової точки. Однак, нападник не зрозумів намірів партнера.
12'
Небезпечний момент
Іван Ракітіч вдало зіграв, замкнувши прострільну передачу, яку виконав Хесус Навас. Однак, круглий летить над поперечиною.
9'
Німці перепасовуються в захисті, але нічого небезпечного навіть не намагаються створити. Іспанці в пресингу.
5'
Ракітіч розрядив свою гармату! Дуже потужно пробив Іван з 25 метрів, але м'яч пролетів зовсім мимо цілі.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Борусія: Кобель, Роте, Хуммельс, Зюле, Меньє, Озкан, Беллінгем, Брандт, Мален, Адеємі, Модест. Севілья: Боно, Акунья, Маркан, Ньянзу, Кармона, Ракітіч, Гудель, Сусо, Навас, Ламела, Ен-Несірі.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги чемпіонів Борусія Дортмунд - Севілья.
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Анонс матчу "Боруссія" - "Севілья" 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Севілья" (Севилья):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Боруссія", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Хорхе Луис Сампаоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Севілья" можна подивитися 11.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий матч команди "Боруссія" був зіграний проти "Баварія" - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Атлетік - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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