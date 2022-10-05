Боруссія - Севілья онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Боруссія" - "Севілья" 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 11.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Севілья" (Севилья):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Боруссія", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Хорхе Луис Сампаоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Марко Розе



Предыдущий матч команди "Боруссія" був зіграний проти "Баварія" - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Хулен Лопетеги



Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Атлетік - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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