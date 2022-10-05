Парі Сен-Жермен - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Бенфіка 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 11.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бенфіка та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Реймс - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Прошедший матч команди Бенфіка був зіграний проти - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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