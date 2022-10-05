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Парі Сен-Жермен - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 жовтня 2022, 22:00 - Парк-де-Пренс
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 0
Оновити
22'
Бенфіка
Лиссабон
Хід матчу
Хто переможе?
103 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
36%
Нічия
28%
Бенфіка
36%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Paris Saint-Germain have won 3 times, there have been 3 draws while Benfica Lisbon have won 4 times. The goal difference is 17-16 in favour of Benfica Lisbon.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 7 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 27 games.
  • Paris Saint-Germain have won 3 home matches in a row.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • Benfica Lisbon haven't lost in their last 22 games.
  • Benfica Lisbon have lost none of their last 12 away matches.
  • When playing at home, Paris Saint-Germain have not lost to Benfica Lisbon in their last 3 encounters.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 26 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 58% of their matches, Benfica Lisbon in 48% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 58% of halftimes, Benfica Lisbon wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 1 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Benfica Lisbon leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Benfica Lisbon has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Benfica Lisbon's.
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 2, Benfica Lisbon won 2, 1 draws.
  • Paris Saint-Germain scores 1.8 goals in a match against Benfica Lisbon and Benfica Lisbon scores 1.6 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Benfica Lisbon is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Benfica Lisbon is 2.4.
  • Paris Saint-Germain scores 2.38 goals when playing at home and Benfica Lisbon scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Бенфіка 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
10.12.2013 - 21:45 Бенфіка 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
02.10.2013 - 21:45 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Реймс 0 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Бенфіка 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ніцца В
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Ліон 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Маккабі 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2022/2023
08.10.2022 - 20:00 Бенфіка 4 - 2 Завершено Rio Ave В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Бенфіка 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
01.10.2022 - 22:30 Віторія 0 - 0 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
18.09.2022 - 20:00 Бенфіка 5 - 0 Завершено Marítimo В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Бенфіка В
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Хто переможе?
103 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
36%
Нічия
28%
Бенфіка
36%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
4
Серхiо Рамос
5
Маркіньйос
15
Pereira, Danilo
14
Bernat, Juan
6
Марко Верратті
17
Vitinha
2
Hakimi, Achraf
10
Неймар
10
Кіліан Мбаппе
22
Пабло Сарабiя
99
Одіссеас Влаходімос
21
Bah, Alexander
66
Silva, Antonio
30
Ніколас Отаменді
3
Grimaldo, Alex
61
Luis, Florentino
16
Aursnes, Fredrik
14
Fernandez, Enzo Jeremias
20
Жоау Маріу
27
Рафаел Сілва
88
Ramos, Goncalo
Стартовий склад
  • 10
    Неймар
    Форвард
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 22
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
  • 14
    Bernat, Juan
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 15
    Pereira, Danilo
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Форвард
  • 14
    Fernandez, Enzo Jeremias
    Півзахисник
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 16
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 21
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 66
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 3
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 99
    Одіссеас Влаходімос
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кристоф Гальтье
  • Роджер Шмидт
Статистика матчу
7
Штрафні
1
Кутові
Офсайди
2
Фоли
5
47%
Володіння м'ячем
53%
Удари повз
1
Трансляція
20'
Мбаппе знову увірвався з лівого флангу в штрафний майданчик Бенфіки, спробував зробити навіс у центр - але м'яч полетів зовсім повз
18'
Небезпечний момент
Аурснес робить передачу на Рафу Сілву в центр штрафного ПСЖ, той пробиває, але м'яч летить вище за ворота
16'
Жоау Маріу робив забігання лівим флангом, і навіть наблизився до штрафного майданчика ПСЖ - але його відразу збивають захисники Парижа
12'
Данило повалив Жоау Маріу поряд із краєм поля на своїй половині. Штрафний для Бенфіки
8'
Небезпечний момент
Мбаппе прорвався до штрафного майданчика Бенфіки з лівого флангу, пробив, але все ж таки його удар відбив Влаходимос
5'
Флорентіно Луїш збив Вітінью у центрі поля, коли той намагався обіграти півзахисника Бенфіки
3'
Офсайд
Гонсало Рамос отримав м'яч в офсайді, забігаючи за спину захисників ПСЖ
Свисток
Матч розпочато!
Лунає гімн Ліги Чемпіонів!
Стартовий склад "Бенфіки": Влаходімос – Бах, Антоніо Сілва, Отаменді, Гримальдо – Флорентіно, Жоау Маріу, Еурснес – Енцо Фернандес, Гонсало Рамос, Рафа Сілва
Стартовий склад "ПСЖ": Доннарумма – Данило, Маркіньос, Серхіо Рамос – Хакімі, Вітінья, Верратті, Бернат – Сарабіа, Мбаппе, Неймар
Інфо
Головний арбітр матчу – Майкл Олівер. Помічники: Саймон Беннетт, Стюарт Берт. Четвертий суддя – Енді Медлі.
Інфо
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі, Франція.
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу "ПСЖ" - "Бенфіка", який проходить у рамках четвертого туру Ліги Чемпіонів.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Бенфіка 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бенфіка та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Бенфіка можна подивитися 11.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Реймс - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший матч команди Бенфіка був зіграний проти - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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