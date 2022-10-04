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Барселона - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 жовтня 2022, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Інтер
Милан
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
36%
Нічия
33%
Інтер
30%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 6 times, there have been 0 draws while Inter Milano have won 0 times. The goal difference is 15-1 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 12 meetings, FC Barcelona have won 7 times, there have been 3 draws while Inter Milano have won 2 times. The goal difference is 19-7 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won 4 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Inter Milano in their last 6 encounters.
  • Sergio Busquets has more yellow cards (2) than any other player at FC Barcelona. Alessandro Bastoni has collected 2 for Inter Milano.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 40% of their matches, Inter Milano in 50% of their matches.
  • FC Barcelona wins 40% of halftimes, Inter Milano wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Inter Milano won 1, 1 draws.
  • FC Barcelona scores 1.4 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 0.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Inter Milano is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Inter Milano is 1.
  • FC Barcelona scores 1.93 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.71 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Барселона
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Інтер 1 - 2 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
02.10.2019 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
06.11.2018 - 22:00 Інтер 1 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершено Elche В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 16:00 Сассуоло 1 - 2 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона В
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 19:00 Інтер 1 - 2 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 13:30 Удінезе 3 - 1 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 19:45 Вікторія 0 - 2 Завершено Інтер В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
36%
Нічия
33%
Інтер
30%
Трансляція
Інфо
Попередній матч міланський колектив виграв із рахунком 1:0.
Інфо
Інтер із двома перемогами та поразкою йде другим.
Інфо
Барселона з однією перемогою та двома поразками йде третьою.
Запасні: Ханданович, Ботіс, Гал’ярдіні, Госенс, Белланова, Асллані, Джеко, Ачербі, Д’Амброзіо, Дарміан, Куратоло, Карбоні, Станкович.
Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.
Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Торрес, Альба, Кесс’є, де Йонг, Бальде, Касадо, Торре.
Барселона: тер Штеген — Роберто, Піке, Гарсія, Алонсо — Гаві, Бускетс, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Шимон Марциняк (Плоцьк, Польща) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та міланський Інтер.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Барселона" - "Інтер" 12.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 12.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Інтер" (Милан):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 04.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Інтер" можна подивитися 12.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 09.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Сассуоло - 08.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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