Наполі - Аякс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Наполі - Аякс 12.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 12.10.2022

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Наполі (Неаполь) та командою Аякс (Амстердам):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Аякс залишилася з поразкою . Зіткнення Аякс та Наполі у попередньому футбольному матчі 04.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Алфред Схредер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти Кремонезе - 09.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Аякс (Амстердам)

Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900

Країна: Нидерланды

Тренер: Петер Бош



Предыдущий поединок команди Аякс був зіграний проти Волендам - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аякс.

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