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Наполі - Аякс онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 жовтня 2022, 19:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
1 - 0
Оновити
8'
Аякс
Амстердам
Хід матчу
4' Ірвінг Лосано
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
41%
Нічия
29%
Аякс
29%
Цікаві факти
  • SSC Napoli have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that SSC Napoli scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that SSC Napoli scores 8% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • SSC Napoli have a winning streak of 8 matches.
  • SSC Napoli haven't lost in their last 22 games.
  • SSC Napoli have won 3 home matches in a row.
  • SSC Napoli haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Ajax Amsterdam haven't won in their last 4 games.
  • Andre Zambo Anguissa has assisted the most goals for SSC Napoli with 3. Steven Berghuis is Ajax Amsterdam's biggest assister (2).
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Ajax Amsterdam have scored at least one goal for 29 consecutive matches.
  • SSC Napoli wins 1st half in 44% of their matches, Ajax Amsterdam in 68% of their matches.
  • SSC Napoli wins 44% of halftimes, Ajax Amsterdam wins 68%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 5 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Ajax Amsterdam leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Ajax Amsterdam is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SSC Napoli has better performance than Ajax Amsterdam.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Ajax Amsterdam's.
  • SSC Napoli scores 2.16 goals when playing at home and Ajax Amsterdam scores 2 goals when playing away (on average).
  • Ajax Amsterdam have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Наполі
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Аякс
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Аякс 1 - 6 Завершено Наполі
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 19:00 Кремонезе 1 - 4 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Аякс 1 - 6 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 16:00 Наполі 3 - 1 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Рейнджерс 0 - 3 Завершено Наполі В
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Останні матчі - Аякс
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
08.10.2022 - 17:30 Волендам 2 - 4 Завершено Аякс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Аякс 1 - 6 Завершено Наполі П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
01.10.2022 - 21:00 Аякс 1 - 1 Завершено Go Ahead Eagles Н
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
18.09.2022 - 17:45 АЗ 2 - 1 Завершено Аякс П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Аякс П
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Головні події
ГООЛ! Ірвінг Лосано
4'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
41%
Нічия
29%
Аякс
29%
Склади команд
12
Meret, Alex
17
Olivera, Mathias
5
Jesus, Juan
4
Kim, Min-jae
22
Di Lorenzo, Giovanni
20
Пьотр Зеліньский
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
77
Kvaratskhelia, Khvicha
81
Raspadori, Giacomo
22
Ірвінг Лосано
22
Pasveer, Remko
19
Sanchez, Jorge
2
Timber, Jurrien
17
Blind, Daley
21
Ughelumba, Calvin
14
Klaassen, Davy
4
Едсон Альварес
18
Taylor, Kenneth
23
Berghuis, Steven
20
Kudus, Mohammed
7
Bergwijn, Steven
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 81
    Raspadori, Giacomo
  • 22
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 12
    Meret, Alex
    Воротар
  • 23
    Berghuis, Steven
    Форвард
  • 20
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 7
    Bergwijn, Steven
    Форвард
  • 14
    Klaassen, Davy
    Півзахисник
  • 4
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 18
    Taylor, Kenneth
    Півзахисник
  • 19
    Sanchez, Jorge
    Захисник
  • 2
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 21
    Ughelumba, Calvin
    Захисник
  • 22
    Pasveer, Remko
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Алфред Схредер
Статистика матчу
1
Удари в отвір
Трансляція
6'
Ді Лоренцо пробіг правим флангом, прострілив в центр, але Лосано невдало перевів м'яч п'яткою далі - вийшла втрата круглого.
Інфо
Лучано Спалетті навіть не святкує. Дуже стримано сприйняв цей гол тренер Наполі.
4'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Прекрасна комбінація Наполі виводить господарів вперед! Лосано протягнув м'яч до штрафного майданчика, віддав в центр на Зелінського а той закиданням повернув назад на мексиканця у карну зону. Лосано пробив головою повз воротаря. Швидко, чітко і раптово.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем італійський клуб лідирує в квартеті, а нідерландський іде на третій позиції. Розрив між ними складає шість очок.
Інфо
На минулому тижні Наполі розтрощив Аякс в Амстердамі з рахунком 6:1.
Аякс: Пасвер - Санчес, Тімбер, Блінд, Бессі - Классен, Альварес, Тейлор - Бергхюйс, Кудус, Бергвейн.
Наполі: Мерет - Ді Лоренцо, Кім, Хуан Жезус, Олівейра - Ангісса, Лоботка, Зелінський - Лосано, Распадорі, Кварцхелія.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстовий онлайн матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому Наполі зіграє проти Аякса.
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Анонс матчу Наполі - Аякс 12.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 12.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Наполі (Неаполь) та командою Аякс (Амстердам):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Аякс залишилася з поразкою . Зіткнення Аякс та Наполі у попередньому футбольному матчі 04.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Алфред Схредер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - Аякс можна подивитися 12.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Наполі - Аякс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти Кремонезе - 09.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Аякс (Амстердам)
Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900
Країна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Предыдущий поединок команди Аякс був зіграний проти Волендам - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аякс.

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - Аякс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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