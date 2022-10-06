Манчестер Юнайтед - Омонія онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Омонія (Никосия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 13.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Омонія (Никосия):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Омонія залишилася з поразкою . Зіткнення Омонія та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 06.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Нил Леннон розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 09.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: Омонія (Никосия)
Країна: Кипр
Прошедший поединок команди Омонія був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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