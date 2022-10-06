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Манчестер Юнайтед - Омонія онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 13 жовтня 2022, 22:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Жером Брисар
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
66'
Омонія
Никосия
Хід матчу
49' Kakoullis, Andronikos 60' Santos, Antony Вийшов: Sancho, Jadon
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Омонія
33%
Цікаві факти
  • AC Omonia Nicosia have a losing streak of 3 matches in UEFA Europa League.
  • Lisandro Martinez has more yellow cards (2) than any other player at Manchester United. Adam Lang has collected 2 for AC Omonia Nicosia.
  • AC Omonia Nicosia have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 35% of their matches, AC Omonia Nicosia in 34% of their matches.
  • Manchester United wins 35% of halftimes, AC Omonia Nicosia wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When AC Omonia Nicosia leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When AC Omonia Nicosia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than AC Omonia Nicosia's.
  • Manchester United scores 1.5 goals when playing at home and AC Omonia Nicosia scores 1.37 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Омонія
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Омонія 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Омонія 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Шериф 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Омонія
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Омонія 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Омонія П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Омонія 0 - 3 Завершено Шериф П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 20:00 Омонія 2 - 0 Завершено Гент В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:30 Гент 0 - 2 Завершено Омонія В
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Головні події
Santos, Antony
Вийшов: Sancho, Jadon
60'
49'
Kakoullis, Andronikos
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Омонія
33%
Склади команд
1
De Gea, David
16
Malacia, Tyrell
25
Martinez, Lisandro
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
20
Dalot, Diogo
17
Fred
18
Карлос Каземiро
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
7
Крiштiану Роналду
23
Uzoho, Francis
3
Matthews, Adam
22
Адам Ланг
73
Miletic, Nemanja
6
Гектор Хевел
14
Kitsos, Fotios
30
Panagiotou, Nikolas
16
Cassama, Moreto
76
Charalambous, Charalambos
7
Bruno
80
Kakoullis, Andronikos
Стартовий склад
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
    60
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 7
    Bruno
  • 80
    Kakoullis, Andronikos
    Форвард
    49
  • 30
    Panagiotou, Nikolas
    Форвард
  • 16
    Cassama, Moreto
    Півзахисник
  • 76
    Charalambous, Charalambos
    Півзахисник
  • 3
    Matthews, Adam
    Захисник
  • 22
    Адам Ланг
    Захисник
  • 73
    Miletic, Nemanja
  • 6
    Гектор Хевел
    Півзахисник
  • 14
    Kitsos, Fotios
    Захисник
  • 23
    Uzoho, Francis
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Нил Леннон
Статистика матчу
8
Удари в отвір
1
5
Блоковано ударів
4
Штрафні
3
5
Кутові
1
1
Сейви
8
3
Фоли
4
9
Удари повз
1
73%
Володіння м'ячем
27%
ЖК
1
Трансляція
60'
Заміна
Санчо і Шоу замінили Антоні і Маласію.
59'
Небезпечний момент
Рашфорд вийшов сам на сам з голкіпером, але пробив повз праву стійку. Хотів влучити в дальній правий кут, але перестарався.
56'
Кутовий
Гості відбилися від двох поспіль кутових Фернандеша.
54'
Удар Рашфорда був заблокований, але м'яч після рикошету полетів у напрямку воротаря. Роналду поборовся на другому поверсі і заробив кутовий.
51'
Без проблем де Хеа впорався з ударом Какуліса.
49'
Жовта картка
Жовта для Какуліса.
46'
Небезпечний момент
Ось відразу і моменти від МЮ! Узохо двічі поспіль потягнув удари господарів: спочатку Антоні, потім Рашфорда. Небезпечно!
Свисток
Другий тайм розпочався!
Повна перевага господарів на полі, проте поки вони не втілили її в голи. В Омонії за увесь перший тайм був один момент, проте він тягнув на забитий м'яч. Поки завдання на гру виконують лише гості.
Свисток
Тайм завершився ударом повз ліву стійку Каземіро після подачі Фернандеша зі стандарту. Перерва.
43'
Ох підштовхував Мартінес Какуліса, котрий тікав сам на сам з голкіпером. Нападник Омонії впав, але арбітр порушення не зафіксував.
Інфо
Це був перший удар гостей у матчі. У Манчестер Юнайтед їх вже 14.
42'
Небезпечний момент
Бруну оббіг Лінделефа, вбіг у штрафний майданчик і пробив з гострого кута вище воріт. Чому не прострілив на вільного партнера?
39'
Фред пробив вище воріт після хорошого навісу Антоні з правого флангу.
37'
Арбітр підбігає до голкіпер Омонії з проханням не тягнути час при виконанні удару від воріт. Наступного разу буде жовта.
36'
Рашфорд і Маласія зіграли в стіночку у штрафному Омонії, лівий захисник прострілив, але удар у господарів не вийшов.
32'
Небезпечний момент
Ух момент: Каземіро влучив у поперечку! Бразилець пробив з 20-ти метрів і перевірив на міцність каркас воріт.
32'
Роналду з розвороту лівою пробив з лінії штрафного, але не влучив у площину. Черговий удар з-за меж карної зони.
28'
І знову голкіпер! І цього разу Узохо парирував удар Рашфорда. Англієць змістився в центр, пробив з-під захисника у правий кут, але воротар відбив.
25'
Фернандеш з-за меж штрафного закручував у правий нижній кут, але пробив праворуч від стійки.
22'
Небезпечний момент
Рашфорда вивели на розстрільну позицію у штрафному, але голкіпер вчасно вибіг з воріт і парирував удар англійця.
21'
Маласія з центральної зони закинув у штрафну на Фернандеша, але у португальця не вийшло вдало поборотися на другому поверсі - м'яч вилетів за лицьову.
19'
Спробували гості вибігти у контратаку правим флангом, але Меттьюс неточно прострілив з правого флангу.
15'
Інфо
69% на 31% володіння м'ячем.
11'
Манчестер Юнайтед розіграв кутовий, під час якого Фернандеш гостро прострілив буквально на лінію воріт, але ніхто не замкнув цю передачу.
10'
Рашфорд хибним замахом посадив одного гостей захисника на поле, але його удар був заблокований Кассамою.
2'
Рашфорд пробив у праву дев'ятку - голкіпер витягнув.
8'
Далот неточно подав з правого флангу на дальню стійку - м'яч вийшов за лицьову.
5'
МЮ контролює м'яч і намагаєтсья якомога швидше забити гол.
Свисток
Матч розпочався!
Омонія: Узохо - Меттьюс, Ланг, Мілетич, Юсте, Кіцос - Панайоту, Кассама, Харалампус - Бруну, Какуліс.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделеф, Мартінес, Маласія - Каземіро, Фред - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Роналду.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи, в якому Манчестер Юнайтед прийме Омонію.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Омонія 13.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Омонія (Никосия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 13.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Омонія (Никосия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Омонія залишилася з поразкою . Зіткнення Омонія та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 06.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Нил Леннон розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Омонія можна подивитися 13.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Омонія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 09.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Омонія (Никосия)
Країна: Кипр

Прошедший поединок команди Омонія був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Омонія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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