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Динамо - Ренн онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 13 жовтня 2022, 19:45 - Стадион имени Юзефа Пилсудского
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 1
Оновити
75'
Ренн
Ренн
Хід матчу
24' Bourigeaud, Benjamin 44' Артем Бєсєдін
48' Wooh, Christopher 53' Tymchyk, Oleksandr 66' Terrier, Martin Вийшов: Sulemana, Kamal-Deen 66' Артем Бєсєдін Вийшов: Vanat, Vladyslav Andriyovych 66' Денис Гармаш Вийшов: Владислав Кабаєв 70' Doue, Desire 70' Володимир Шепелєв Вийшов: Олександр Андрієвський
Хто переможе?
85 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
31%
Ренн
27%
Цікаві факти
  • Stade Rennes haven't lost in their last 9 games.
  • Stade Rennes have lost none of their last 4 away matches.
  • Stade Rennes have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 39% of their matches, Stade Rennes in 47% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 39% of halftimes, Stade Rennes wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Stade Rennes leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Stade Rennes's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.2 goals when playing at home and Stade Rennes scores 1.76 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have a losing streak of 3 matches in UEFA Europa League.
  • The winner of their last meeting was Stade Rennes.
  • On their last meeting Stade Rennes won by 1 goals.
  • In UEFA Europa League, Stade Rennes has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 3 games against Stade Rennes (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Dynamo Kiev won 2, Stade Rennes won 1, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev scores 2 goals in a match against Stade Rennes and Stade Rennes scores 1.33 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and Stade Rennes is 3.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and Stade Rennes is 1.67.
  • Stade Rennes have a winning streak of 3 matches.
  • Viktor Tsygankov is FC Dynamo Kiev's top scorer with 2 goals. Martin Terrier has scored 2 times for Stade Rennes.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Ренн
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Динамо
Ліга Європи УЄФА 2018
08.11.2018 - 19:55 Динамо 3 - 1 Завершено Ренн
Ліга Європи УЄФА 2018
25.10.2018 - 22:00 Ренн 1 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершено АЕК П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів В
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Останні матчі - Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
09.10.2022 - 18:05 Ренн 3 - 0 Завершено Нант В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Динамо В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.10.2022 - 18:00 Страсбур 1 - 3 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.09.2022 - 16:00 Марсель 1 - 1 Завершено Ренн Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Ренн 2 - 2 Завершено Фенербахче Н
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Новини команд
Головні події
70'
Doue, Desire
Володимир Шепелєв
Вийшов: Олександр Андрієвський
70'
66'
Terrier, Martin
Вийшов: Sulemana, Kamal-Deen
Артем Бєсєдін
Вийшов: Vanat, Vladyslav Andriyovych
66'
Денис Гармаш
Вийшов: Владислав Кабаєв
66'
Tymchyk, Oleksandr
53'
48'
Wooh, Christopher ГООЛ!
Артем Бєсєдін
44'
24'
Bourigeaud, Benjamin
Хто переможе?
85 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
31%
Ренн
27%
Склади команд
35
Neshcheret, Ruslan
44
Владислав Дубінчак
34
Олександр Сирота
25
Ілля Забарний
24
Tymchyk, Oleksandr
5
Сергій Сидорчук
19
Денис Гармаш
8
Володимир Шепелєв
29
Buyalskiy, Vitaliy
15
Віктор Циганков
41
Артем Бєсєдін
30
Стів Манданда
22
Assignon, Lorenz
15
Wooh, Christopher
23
Theate, Arthur
25
Meling, Birger
14
Bourigeaud, Benjamin
8
Ugochukwu, Lesley
21
Majer, Lovro
33
Doue, Desire
18
Kalimuendo, Arnaud
7
Terrier, Martin
Стартовий склад
  • 41
    Артем Бєсєдін
    Форвард
    66 44
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
    66
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
    53
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 33
    Doue, Desire
    Півзахисник
  • 18
    Kalimuendo, Arnaud
    Форвард
  • 7
    Terrier, Martin
    66
  • 14
    Bourigeaud, Benjamin
    Півзахисник
    24
  • 8
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 21
    Majer, Lovro
    Півзахисник
  • 22
    Assignon, Lorenz
    Захисник
  • 15
    Wooh, Christopher
    Захисник
    48
  • 23
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 25
    Meling, Birger
    Захисник
  • 30
    Стів Манданда
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Бруно Генезио
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
3
50%
Володіння м'ячем
50%
2
Удари в отвір
3
5
Кутові
6
2
Сейви
2
1
Удари повз
8
16
Штрафні
11
10
Фоли
16
2
ЖК
2
1
Офсайди
Трансляція
66'
Заміна
Бруно Женезіо знімає з гри лідера. Камалдін Сулемана замінив Мартена Тер'є.
66'
Заміна
65'
Чімуанья Угочукву опинився першим на підборі після розіграшу кутового та, недовго думаючи, пробив по воротах. Вийшло вкрай неточно.
64'
Владислав Дубінчак у самовідданому підкаті блокує простріл Ловро Маєра.
60'
Артюр Теате пробивав по воротах суперника після навісу з кута поля. М'яч пройшов поруч зі стійкою.
59'
Олександр Сирота прийняв на себе удар Ловро Маєра з-за меж карного майданчика.
54'
Ловро Маєр зробив невдалу спробу дального удару.
53'
Жовта картка
Олександр Тимчик ударив по ногах Лорееца Асіньйона.
48'
Гоооол!!!
Ренн відкриває рахунок! Крістофер Ву відклеївся від опікуна та заніс м'яч у ворота після подачі Бенжамена Буріжо з кутового. Тільки лінивий у цьому сезоні не забивав Динамо зі стандарту.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
У першому таймі небезпечних моментів майже не було. І якщо прагматизм Ренна пояснюється турнірним становищем, то бліду гру Динамо виправдати важко.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Небезпечний момент
Віктор Циганков продерся правим флангом і прострілив до штрафного. Артем Бєсєдін був зобов'язаний замикати цю передачу, але якимось неймовірним чином пролетів повз м'яч.
45'
Інфо
Додано три хвилини.
44'
Жовта картка
Артем Бєсєдін був покараний арбітром за підкат ззаду.
40'
Арно Калімуендо впав у карному майданчику Динамо після мінімального контакту з Денисом Гармашем. В арбітра не було передумов для призначення пенальті.
38'
Віктор Циганков віддав хороший проникний пас на партнера, але Артема Бєсєдіна випередив Стів Манданда.
35'
М'яч дійшов до Віктора Циганкова після подачі Владислава Дубінчака з протилежного флангу, але завдати акцентованого удару правий вінгер не зміг.
30'
Небезпечний момент
Біргер Мелінг міг забивати. Крайній захисник Ренна протягнув м'яч флангом, вискочив на ударну позицію та спрямовував круглого в дальній кут. Сантиметри відділили норвежця від цілі.
29'
Контратака Динамо виглядала перспективно, але Денис Гармаш вибрав найгірший варіант продовження атаки.
27'
Олександр Тимчик верховою передачею знайшов у карному Дениса Гармаша, але 19-й номер не зумів підлаштуватися під м'яч і запустив ігровий знаряд на трибуни. Стів Манданда поновить гру.
24'
Жовта картка
Бенжамен Буріжо виконав брудний підкат проти Віталія Буяльського.
19'
Денис Гармаш дальнім ударом змусив Стіва Манданда попрацювати. Досвідчений голкіпер Ренна кулаками відбив м'яч.
14'
Небезпечний момент
Бенжамен Буріжо небезпечно пробив із дальньої дистанції! М'яч пройшов у лічених сантиметрах від стійки.
11'
Віктор Циганков змістився з флангу в центр і цілив у дальній кут. Удар був заблокований.
8'
Мартен Тер'є непогано подав з кута поля, але Сергій Сидорчук випередив Артюра Теате в боротьбі за м'яч.
7'
Бенжамен Буріжо сильно пробив у ближній кут, Руслан Нещерет перевів м'яч на кутовий.
6'
Олександр Тимчик на швидкості пройшов правим флангом і виконав простріл. Ніхто з партнерів не відгукнувся на передачу 24-го номера Динамо.
5'
Дезіре Дуе перевірив Руслана Нещерета ударом з-за меж штрафного майданчика. Воротар Динамо на місці.
3'
2'
Мартен Тер'є спробував навісити до штрафного, м'яч зрізався у француза з ноги та вийшов за межі поля.
1'
Свисток
Матч розпочався. Поїхали!
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет – Дубінчак, Сирота, Забарний, Тимчик – Шепєлєв, Сидорчук (к), Буяльський – Гармаш, Бєсєдін, Циганков.
Запасні: Ігнатенко (в), Андрієвський, Бурда, Ванат, Вівчаренко, Діалло, Кабаєв, Караваєв, Кенджора, Кравченко, Перріс, Попов.
Інфо
Стартовий склад Ренна: Манданда – Мелінг, Теате, Ву, Асіньйон – Маєр, Угочукву, Буріжо (к) – Тер'є, Калімуендо, Дезіре Дуе.
Запасні: Доган (в), Сален (в), Аблін, Белосян, Гела Дуе, Франсуаз, Сулемана, Трюффер, Гуірі, Родон, Те.
Останній шанс киян уклинитися в боротьбу за плей-оф Ліги Європи. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо Київ – Ренн.
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Коментарі(1)
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sidor3 (Киев)
13.10.2022 о 20:44
ни один тренер в мире с этими горе футболистами ничего не сделает. Как можно с Бесединым Грмашем Шепелевым Кабаевым Поповым Караваевым Антюхом Кулачем сделать команду. Зачем покупать игроков легионеров если они не играют и им не дается шанс. Ты будешь седеть и получать зарплату у дурака Суркиса. Великий менеджер.
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Анонс матчу Динамо - Ренн 13.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Ренн (Ренн) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион имени Юзефа Пилсудского.

Дата проведення матчу: 13.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Ренн (Ренн):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ренн, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Ренн та Динамо у попередньому футбольному матчі 06.10.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Бруно Генезио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Ренн можна подивитися 13.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Ренн, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Рух - 09.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Бруно Женезио

Прошедший поединок команди Ренн був зіграний проти Нант - 09.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Ренн онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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