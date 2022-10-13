Вадуц - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Вадуц (Вадуц) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Райнпарк Штадион.
Дата проведення матчу: 13.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Вадуц (Вадуц) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та Вадуц у попередньому футбольному матчі 06.10.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Алессандро Мангиарратти и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вадуц (Вадуц)
Країна: Лихтенштейн
Прошедший поединок команди Вадуц був зіграний проти СК Дніпро-1 - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Зоря - 09.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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