Вадуц - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

В першій 45-хвилинці Вадуц створював більше гостроти, ніж український клуб, але з реалізацією в них не задалося. Звісно, тут заслуга і захисту Дніпра-1, і Валефа. Подивимося, як події будуть розвиватися в другій половині зустрічі.