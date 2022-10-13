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Вадуц - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 13 жовтня 2022, 22:00 - Райнпарк Штадион
Головний суддя: Alexandru Barbu, Marian
Рейтинг матчу:
Вадуц
Вадуц
1 - 1
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66'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
25' Hamache 30' Rastoder, Elmin
46' Fehr, Fabio Вийшов: Ulrich, Dario 54' Fosso Ymefack, Donfack Ryan 60' Олексій Гуцуляк Вийшов: Володимир Танчик 60' Фарес Балулі Вийшов: Артем Громов
Хто переможе?
81 Користувачів зробило свій вибір
Вадуц
30%
Нічия
32%
СК Дніпро-1
38%
Цікаві факти
  • FC Vaduz haven't won in their last 8 games.
  • FC Vaduz have played 9 home matches in a row without winning.
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 5 games.
  • FC Vaduz wins 1st half in 24% of their matches, SC Dnipro-1 in 61% of their matches.
  • FC Vaduz wins 24% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 61%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Vaduz leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Vaduz is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Europa Conference League, FC Vaduz has better performance than SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Vaduz's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa Conference League.
  • FC Vaduz scores 1.48 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Vaduz have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вадуц
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Вадуц
Останні матчі - Вадуц
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Вадуц Н
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 АЗ 4 - 1 Завершено Вадуц П
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Вадуц 0 - 0 Завершено Аполлон Н
Ліга конференцій 2022/2023
25.08.2022 - 22:00 Рапід 0 - 1 Завершено Вадуц В
Ліга конференцій 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 Вадуц 1 - 1 Завершено Рапід Н
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря В
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Вадуц Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Аполлон 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
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Новини команд
Головні події
60'
Олексій Гуцуляк
Вийшов: Володимир Танчик
60'
Фарес Балулі
Вийшов: Артем Громов
Fosso Ymefack, Donfack Ryan
54'
Fehr, Fabio
Вийшов: Ulrich, Dario
46'
ГООЛ! Rastoder, Elmin
30'
25'
Hamache ГООЛ!
Хто переможе?
81 Користувачів зробило свій вибір
Вадуц
30%
Нічия
32%
СК Дніпро-1
38%
Склади команд
1
Buchel, Benjamin
13
Iodice, Kevin
21
Xhemajli, Arbenit
29
Gabriel, Isik
47
Fehr, Fabio
14
Gajic, Milan
19
Djokic, Dejan
77
Dobras, Kristijan
80
Fosso Ymefack, Donfack Ryan
7
Hadzi, Merlin
74
Rastoder, Elmin
93
Walef, Max
3
Володимир Адамюк
5
Sarapii, Eduard
39
Олександр Сваток
13
Hamache
18
Руслан Бабенко
17
Олександр Піхальонок
17
Олексій Гуцуляк
10
Фарес Балулі
23
Blanco, Domingo Felipe
21
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 74
    Rastoder, Elmin
    Форвард
    30
  • 19
    Djokic, Dejan
    Форвард
  • 77
    Dobras, Kristijan
    Півзахисник
  • 80
    Fosso Ymefack, Donfack Ryan
    Півзахисник
    54
  • 7
    Hadzi, Merlin
    Півзахисник
  • 14
    Gajic, Milan
    Півзахисник
  • 13
    Iodice, Kevin
    Захисник
  • 21
    Xhemajli, Arbenit
    Захисник
  • 29
    Gabriel, Isik
    Захисник
  • 47
    Fehr, Fabio
    Півзахисник
    46
  • 1
    Buchel, Benjamin
    Воротар
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
    60
  • 10
    Фарес Балулі
    Форвард
    60
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 13
    Hamache
    Захисник
    25
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Алессандро Мангиарратти
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
3
Удари в отвір
2
3
Штрафні
10
1
Сейви
2
10
Фоли
3
34%
Володіння м'ячем
66%
5
Кутові
3
1
Блоковано ударів
3
Удари повз
2
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляція
60'
Заміна
Дві заміни відбувається від Олександра Кучера. Йдуть відпочивати Балулі та Гуцуляк, а Городов та Громов тепер матимуть шанс проявити себе.
56'
Небезпечний момент
Який шанс у Вадуца! Хаджі вдало приймає пас від партнера та пробиває по воротах з 10 метрів. Голкіпер впорався із ударом, виконавши сейв.
53'
Гаїч виконав непоганий кутовий. Ігровий снаряд полетів у центр штрафного, але там Сваток високо вистрибує і вибиває знову на кутовий.
49'
Хаджі відгукнувся на точну передачу в штрафному майданчику і відразу сильно пробив по воротах, але м'яч пролетів високо над поперечиною.
46'
Свисток
Свисток судді сповістив нас про початок другого тайму зустрічі.
В першій 45-хвилинці Вадуц створював більше гостроти, ніж український клуб, але з реалізацією в них не задалося. Звісно, тут заслуга і захисту Дніпра-1, і Валефа. Подивимося, як події будуть розвиватися в другій половині зустрічі.
45+2'
Свисток
Суддя дає свисток про завершення першого тайму! Рахунок на табло - 1:1.
43'
Балулі зреагував на точну передачу з правого флангу і моментально пробив по воротах в дотик. Знову геть невлучно...
40'
Довбик отримав м'яч приблизно в 20 метрах від воріт та спробував пробити на силу. М'яч полетів далеко вбік від правої стійки.
37'
Амаш виконував кутовий з правого флангу. Нічого не вийгло створити дніпрянам - ігровий снаряд в руках у воротаря.
34'
Добрас відгукнувся на точну передачу на межі штрафного майданчика і відразу пробив по воротах, але вийшло по горобцях.
30'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Вадуц... Растодер отримав вільний простір, відгукнувшись на точний пас у штрафному майданчику. Нападник ударом низом вразив правий нижній кут воріт.
26'
Гоооол!!!
Амаааш! Забиває Дніпро-1! Гравець підхопив м'яч у 20 метрах від воріт та вирішив завдати потужного удару прямо по центру. Голкіпер нічого не вдіяв.
23'
Джокіч отримав пас на лінії штрафного майданчика, але його удар заблоковано. Буде зараз кутовий для господарів поля.
19'
Володіють м'ячем наші суперники. Вони перекочують ігровий снаряд на своїй половині поля - не грають самі і не дають грати Дніпру-1.
15'
Небезпечний момент
Який момент у Вадуца! Джокіч відгукнувся на точну передачу з флангу та вийшов віч-на-віч із голкіпером, але пробив прямо в нього.
11'
Добрас дуже жорстко сфолив проти Сарапія в центрі поля. Півзахисник Дніпра-1 лежить на газоні, але для суперника гірчичника не буде.
7'
Знову Вадуц розігнав непогану атаку. Цього разу нападник ліхтенштейнців майже вийшов один на один з голкіпером, але захист в останній момент відбирає.
3'
Раян Фосс побачив, що Валеф вийшов далеко з воріт, та пробив з 40 метрів. Голкіпер дніпрян повертається та ловить до рук.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочинається.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Вадуц: Бухель - Фер, Ізік, Джемаїлі, Іодіс - Гоїч - Хаджі, Фоссо, Доброс, Джокич - Растодер. Дніпро-1: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш - Бабенко - Гуцуляк, Піхальонок, Балулі, Бланко - Довбик.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги конференцій Вадуц - Дніпро-1.
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Анонс матчу Вадуц - СК Дніпро-1 13.10.2022, Ліга конференцій

Противостояние між командою Вадуц (Вадуц) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Райнпарк Штадион.

Дата проведення матчу: 13.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Вадуц (Вадуц) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та Вадуц у попередньому футбольному матчі 06.10.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Алессандро Мангиарратти и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вадуц - СК Дніпро-1 можна подивитися 13.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Вадуц - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вадуц (Вадуц)
Країна: Лихтенштейн

Прошедший поединок команди Вадуц був зіграний проти СК Дніпро-1 - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Зоря - 09.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Вадуц - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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