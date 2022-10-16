Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Шахтар у попередньому футбольному матчі 03.10.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Реал - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Ренн - 13.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.
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