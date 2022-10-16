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Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 жовтня 2022, 17:00 - Арена Львов
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
24%
Динамо
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kiev is 2-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 15 times, there have been 5 draws while FC Dynamo Kiev have won 6 times. The goal difference is 42-22 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 69 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 31 times, there have been 18 draws while FC Dynamo Kiev have won 20 times. The goal difference is 93-66 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 2-1-0.
  • Danylo Sikan is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 3 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 4 times for FC Dynamo Kiev.
  • FC Shakhtar Donetsk have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 25% of their matches, FC Dynamo Kiev in 38% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 25% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 2, FC Dynamo Kiev won 2, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.4 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 0.8 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kiev is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kiev is 1.2.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.92 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 5 home matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
24
Перемог
50
Ігор
16
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершено Шахтар
Суперкубок України 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Шахтар 1 - 1 Завершено Селтік Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Динамо 0 - 1 Завершено Ренн П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершено АЕК П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
24%
Динамо
34%
Трансляція
Турнірне становище команд трохи незвичне: Шахтар іде другим, у той час як Динамо посідає аж восьму позицію.
Востаннє гранди вітчизняного футболу зустрічалися 3 жовтня 2021 року на Олімпійському. Тоді виявити сильнішого не вдалося – матч завершився з рахунком 0:0.
Українське класичне повертається. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 7-го туру Прем'єр-ліги Шахтар Донецьк – Динамо Київ.
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Коментарі(1)
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Dimonych (FCSD)
16.10.2022 о 14:53
Тільки Шахтар, тільки перемога!
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Останні матчі
Завершено 12:00 - Сьогодні Чайка Чайка 3 Реал Фарма Реал Фарма 3 Завершено 22:00 - Вчора Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 1 Нашвилл Нашвилл 0 Завершено 22:00 - Вчора Тондела Тондела 2 Santa Clara Santa Clara 0 Завершено 22:00 - Вчора Атлетік Атлетік 0 Атлетіко Атлетіко 1 Завершено 22:00 - Вчора Ланс Ланс 1 Монпельє Монпельє 0

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Анонс матчу Шахтар - Динамо 16.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Шахтар у попередньому футбольному матчі 03.10.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Динамо можна подивитися 16.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Реал - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Ренн - 13.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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