Металіст - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 15.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Для здобуття перемоги тренери команд Ратий, Олег и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Предыдущий поединок команди Металіст був зіграний проти Верес - 07.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Чорноморець - 08.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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