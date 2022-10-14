  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металіст - Ворскла Дивитися онлайн
У тренді

Металіст - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 жовтня 2022, 13:00 - Авангард
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 0
Оновити
перерыв
Ворскла
Полтава
Хід матчу
21' Pidlepenets, Evgen
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
34%
Нічия
31%
Ворскла
34%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings with FC Metalist Kharkiv playing at home, FC Metalist Kharkiv have won 5 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 4 times. The goal difference is 17-13 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • During the last 24 meetings, FC Metalist Kharkiv have won 9 times, there have been 9 draws while FC Vorskla Poltava have won 6 times. The goal difference is 30-23 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 3 games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 3 goals. Denys Oliynyk has scored 2 times for FC Vorskla Poltava.
  • Yuriy Romanyuk has more yellow cards (3) than any other player at FC Metalist Kharkiv. Oleksandr Sklyar has collected 3 for FC Vorskla Poltava.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 38% of their matches, FC Vorskla Poltava in 41% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 38% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 3 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist Kharkiv won 1, FC Vorskla Poltava won 3, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals against FC Metalist Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Vorskla Poltava is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Vorskla Poltava is 0.6.
  • FC Metalist Kharkiv scores 2.1 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Показати більше
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес П
Показати більше
Головні події
Pidlepenets, Evgen
21'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
34%
Нічия
31%
Ворскла
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Форвард
    21
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 70
    Chidomere, Aleks
    Форвард
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 21
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 13
    Сергій Яворський
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 13
    Kravchuk, Andriy
    Півзахисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ратий, Олег
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
48%
Володіння м'ячем
52%
Удари повз
1
9
Штрафні
9
8
Фоли
7
Кутові
3
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
ЖК
1
Офсайди
2
Трансляція
41'
Узагалі нікуди не поспішають команди в першому таймі.
39'
Небезпечний момент
Різник на лінії воріт забрав рикошет від стінки, піл яку низом пустив постріл зі штрафного Прядун.
38'
Яворський ударом по ногах відправив Підлепенця на газон перед власним штрафним.
37'
Господарі поля розігрують м'яч на чужій половині.
34'
Подачу Каплієнка зі штрафного на правому фланзі перехопив Яворський.
32'
Танковського на лівому фланзі захисту підштовхнув у спину Кравець.
29'
У офсайді перебував Прядун на лівому фланзі штрафного, коли його передачею знайшов партнер.
26'
Офсайд
Закидання Кравця з глибини лівого флангу атаки пішло до офсайду на Сефері до штрафного.
24'
Кравець виконав подачу з лівого флангу, проте на ближній Степанюк невдало зіграв головою.
21'
Жовта картка
Підлепенець на правому фланзі невдало наступив на м'яч, після чого відправився в ноги супернику.
19'
Небезпечний момент
Костику вдалось парирувати потужний постріл Юрченка з півкола перед штрафним на завершення скидання від Сефері з лівого флангу.
17'
Різник обіграв у своєму штрафному Прядуна, після чого суперник на ньому сфолив.
15'
Фол в атаці від Танковського на лівому фланзі проти Юрченка.
13'
Діагональ Кравця з лівого флангу пішла за лицьову на протилежному боці поля.
11'
Костику вдалось дістати з-під лівої стійки потужний постріл Степанюка здалеку з центральної зони!
9'
Ворскла намагається тримати м'яч повільно в центрі поля.
7'
Сефері в боротьбі забезпечив відскок до центру штрафного, але Мизюк у підкаті накрив можливий удар Степанюка.
5'
Олійник виконав дальній постріл із правого флангу в корпус захисника.
3'
Продовжував передачу до правого флангу штрафного Чідомере грою п'ятою, але залишив м'яч захиснику.
1'
Сефері відкрив матч невдалим дальнім пострілом із лівого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ворскла двічі перемогла, однако разу зіграла внічию та тричі програла — 7 очок та 10 місце відповідно.
Інфо
Металіст іде на п'ятому місці з трьома перемогами, однією нічиєю, двома поразками та 10 очками відповідно.
Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Челядін, Зайков, Бацула, Тотре, Толі, Козиренко, Кулаковський, Марлісон.
Ворскла: Різник — Пердута, Яворський, Чеснаков, Кравець — А. Кравчук, Скляр — Олійник, Юрченко, Сефері — Степанюк.
Запасні: Зновенко, Ярош, Панасенко, Книш, Демченко, Шопін, Рязанцев, Клименчук, Порох.
Металіст: Костик — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Чайковський — Підлепенець, Танковський, Чідомере, Картушов — Прядун.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Солов'ян (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Ужгород, Україна) зіграють харківський Металіст та полтавська Ворскла.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 11:00 - Сьогодні Шахтар U19 Шахтар U19 0 Динамо U19 Динамо U19 2 Завершено 22:00 - Вчора Райо Вальєкано Райо Вальєкано 0 Хетафе Хетафе 0 Завершено 22:00 - Вчора Страсбур Страсбур 0 Лілль Лілль 3 Завершено 22:00 - Вчора Брентфорд Брентфорд 2 Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 0 Завершено 21:45 - Вчора Вестерло Вестерло 2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Металіст - Ворскла 15.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 15.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд Ратий, Олег и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Ворскла можна подивитися 15.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий поединок команди Металіст був зіграний проти Верес - 07.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Чорноморець - 08.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден