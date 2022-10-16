Рух - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - СК Дніпро-1 16.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Рух (Львов) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 16.10.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Рух (Львов) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Рух у попередньому футбольному матчі 21.08.2021 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Динамо - 09.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Вадуц - 13.10.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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