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Рух - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 жовтня 2022, 15:00 - Украина
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
12'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Рух
26%
Нічия
38%
СК Дніпро-1
35%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Rukh Lviv have won 1 times, there have been 1 draws while SC Dnipro-1 have won 3 times. The goal difference is 10-6 in favour of SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 6 games.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, SC Dnipro-1 have not conceded a goal so far this season.
  • Talles is FC Rukh Lviv's top scorer with 4 goals. Artem Dovbyk has scored 5 times for SC Dnipro-1.
  • Denys Valentynovych Slyusar has more yellow cards (3) than any other player at FC Rukh Lviv. Volodymyr Tanchyk has collected 2 for SC Dnipro-1.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 14% of their matches, SC Dnipro-1 in 59% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 14% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 59%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Rukh Lviv.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 1, SC Dnipro-1 won 3, 1 draws.
  • FC Rukh Lviv scores 1.2 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 2 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and SC Dnipro-1 is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and SC Dnipro-1 is 1.4.
  • FC Rukh Lviv scores 1 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 Рух 4 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Первая лига Украины 2018
04.11.2018 - 17:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Вадуц 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря В
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Вадуц Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Аполлон 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
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Новини команд
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Рух
26%
Нічия
38%
СК Дніпро-1
35%
Трансляція
4'
Дніпряни очікувано з м'ячем на перших хвилинах, але темп поки невисокий. Придивляються суперники один до одного та вкочуються у гру.
Свисток
Із запізненням у п'ять хвилин, але матч стартував. Не виключено, що на ці п'ять хвилин гра накладеться на Класичне.
Зазначимо, що у заявці Дніпра-1 на гру відсутні легіонери, які на старті цього сезону вважалися основними: Амаш, Бусанелло, Бланко та Балулі. Із закордонних гравців сьогодні у заявці лише голкіпер Валеф та Гомес. Причина поки що невідома.
Нагадаємо, що Дніпро-1 напередодні матчу очолює таблицю УПЛ. У команди Олександра Кучера п'ять перемог у п'яти матчах та жодного пропущеного. Рух посідає тринадцяту сходинку із чотирма балами.
Інфо
Дніпро-1 (старт): Валеф - Горбунов, Сарапій, Сваток, Адамюк - Бабенко - Громов, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк - Довбик.
Інфо
Дніпро-1 (запас): Рибак, Юрчук, Танчик, Логінов, Назаренко, Когут, Гомес, Кононов.
Інфо
Рух (старт): Паньків - Лях, Дідик, Слюсар, Роман - Сапуга, Довгий - Соломон-Отабор, Таллес, Бойчук - Климчук.
Інфо
Рух (запас): Ледвій, Карабін, Притула, Руніч, Мисик, Холод, Слюбик, Федор, Кітела, Підгурський.
Усім привіт та ласкаво просимо на стартовий матч неділі в українській Прем'єр-лзі. Розігрівом напередодні Класичного сьогодні буде дуель між Рухом та Дніпром-1.
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Останні матчі
Завершено 12:00 - Сьогодні Чайка Чайка 3 Реал Фарма Реал Фарма 3 Завершено 22:00 - Вчора Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 1 Нашвилл Нашвилл 0 Завершено 22:00 - Вчора Тондела Тондела 2 Santa Clara Santa Clara 0 Завершено 22:00 - Вчора Атлетік Атлетік 0 Атлетіко Атлетіко 1 Завершено 22:00 - Вчора Ланс Ланс 1 Монпельє Монпельє 0

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Анонс матчу Рух - СК Дніпро-1 16.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Рух (Львов) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Рух (Львов) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Рух у попередньому футбольному матчі 21.08.2021 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - СК Дніпро-1 можна подивитися 16.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Динамо - 09.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Вадуц - 13.10.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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