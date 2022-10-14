ФК Минай - Верес онлайн трансляція матчу

У першій половині гри команди не потішили високими швидкостями, а Верес до того ж ще й забив першим, тож сценарій цієї гри немов би складено заздалегідь. Минай намагається відігратись, мав кілька вбивчих моментів, але реалізація шкутильгає на обидві ноги.