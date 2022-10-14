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ФК Минай - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 жовтня 2022, 13:00 - Mynay-Arena
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
1 - 1
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79'
Верес
Ровно
Хід матчу
5' Dakhnovskyi, Vitaliy 24' Sharay, Stanislav
47' Horin, Oleh 61' Kuliiev, Eldar 64' Vyshnevskyi, Oleg
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
31%
Нічия
38%
Верес
31%
Цікаві факти
  • FC Minaj have played 11 home matches in a row without winning.
  • FC Minaj haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 0-1-2.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 26% of their matches, Veres Rivne in 31% of their matches.
  • FC Minaj wins 26% of halftimes, Veres Rivne wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 0% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Minaj.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Minaj has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Minaj scores 0.5 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.64 goals when playing away (on average).
  • Oleg Gorin has more yellow cards (4) than any other player at FC Minaj. Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has collected 3 for Veres Rivne.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Minaj have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
4
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершено ФК Минай
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершено Верес
Друга ліга України 2020
11.05.2019 - 17:00 Верес 1 - 2 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес В
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Головні події
ГООЛ! Vyshnevskyi, Oleg
64'
Kuliiev, Eldar
61'
Horin, Oleh
47'
24'
Sharay, Stanislav
5'
Dakhnovskyi, Vitaliy ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
31%
Нічия
38%
Верес
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
    64
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
    47
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
    61
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
    24
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
    5
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
5
Штрафні
8
6
Фоли
5
1
ЖК
1
1
Удари повз
5
Кутові
2
2
Офсайди
1
Сейви
Трансляція
75'
Заміна
Владислав Шарай вийшов замість Дахновського.
73'
Жовта картка
Дахновський ще до доторку до Трубочкіна на правому фланзі штрафного вирішив упасти на газон.
71'
Заміна
Замість Шарая грає Лебеденко.
70'
Заміна
Гайдучика замінив Сергійчук.
68'
Кутовий
Кутовий із правого флангу Хахльов подавав на ближню, але першими там були захисники.
66'
Намагається вивести м'яч до чужої половини Верес, але зачепитись за контроль не можуть.
64'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передачу Воробчака з правого флангу штрафного п'ятою на Вишневського перевів Твердохліб, після чого партнер пробив під дальню стійку!
62'
Кльоц із глибини лівого флангу запускав пас на хід Шараю, але того випередив Бандура.
60'
Заміна
Замість Кулієва завершуватиме гру Рогозинський.
57'
Минай перетягнув м'яч на чужу половину поля.
55'
Небезпечний момент
Шарай із центру штрафного запустив м'яч над воротами, фактично розстрілювавши Бандуру, який до цього парирував постріл Гайдучика з лівого флангу в ближній кут!
53'
Воробчак із правого флангу виконував подачу, проте влучив у спину Євгену Пасічу.
51'
Дахновський жорстко зустрівся з Трубочкіним на правому фланзі атаки в боротьбі за м'яч.
49'
На відверте тримання рахунку вже грає Верес на власній половині.
47'
Жовта картка
Горін вирішив упасти, коли проходив повз Геннадія Пасіча на правому фланзі чужого штрафного.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри команди не потішили високими швидкостями, а Верес до того ж ще й забив першим, тож сценарій цієї гри немов би складено заздалегідь. Минай намагається відігратись, мав кілька вбивчих моментів, але реалізація шкутильгає на обидві ноги.
Удари (у площину): 7 (3) – 3 (1) / Кутові: 2 – 2 / Офсайди: 1 – 1 / Володіння: 60% – 40%.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Не можуть опустити м'яч додолу команди.
41'
До ніг суперника запустив передачу лівим флангом на чужу половину Нємчанінов.
39'
Простріл Геннадія Пасіча з лівого флангу Нємчанінов перевів на кутовий.
36'
Офсайд
Офсайд у Пасіча під час закидання до меж чужого штрафного з глибини лівого флангу.
33'
Небезпечний момент
Вишневський раптово отримав передачу з глибини поля перед штрафним, але воротаря не пробив. Проте забрав відскок, але перед порожніми воротами вже встиг опинитись Курко.
32'
Сфолили в боротьбі проти Геннадія Пасіча на лівому фланзі атаки Вереса.
30'
Верес, переважно, грає в довгий пас до чужої половини цими хвилинами.
28'
Минай грає на утримання м'яча біля центральної лінії.
26'
Кутовий
Повз подачу з кутового з лівого флангу від Хахльова Трубочкін та Горін послідовно пролетіли на ближній та дальній стійці відповідно.
24'
Жовта картка
Фол від Шарая проти Воробчака біля центрального кола на чужій половині зупинив контратаку суперників.
21'
Подача від Кулієва з лівого флангу відправилась на кутовий від корпусу захисника.
19'
Фол від Євгена проти Твердохліба в центральній зоні.
18'
Не встиг до передачі на хід до лівого флангу штрафного Кулієв.
16'
Небезпечний момент
Твердохліб завершив просування правим флангом потужним дальнім пострілом над воротами.
15'
Зміщення Вишневського лівим флангом штрафного завершився пострілом у захисника.
13'
Пас на хід від Трубочкіна лівим флангом атаки знайшов виключно суперників.
11'
Перехопленням від Вовченка звершилось закидання від Миная на лівий фланг штрафного, а потім Вишневський збив суперника поштовхом.
9'
Гагун без труднощів позбавив м'яча Кулієва на лівому фланзі атаки суперників.
7'
Пас від Гагуна з власної половини відправив м'яч за бокову.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Розкішен закидання за спини захисникам із центрального кола від Кучерова Дахновський завершував уже ударом по порожніх воротах!
3'
Кльоц дальнім пострілом із центральної зони влучив у захисника.
2'
Кучерова на чужій половині невдалим відбором збив Хахльов.
1'
Тримає м'яч біля центральної лінії команда господарів.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Верес — шостий, із трьома перемогами, однією нічиєю та двома поразками.
Інфо
Минай іде 11 у таблиці з однією перемогою, двома нічиїми та трьома поразками.
Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Мірошник, Квасний, Лебеденко, В. Шарай, М. Шестаков, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим.
Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч — Гайдучик.
Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Грайфонер, Касімов, Чуєв, Колесник, Кравчук, Коломоєць, Голуб, Рогозинський, Дмитрук.
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віталій Романов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Минай-Арена (с. Минай, Україна) зіграють закарпатський Минай та рівненський Верес.
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Анонс матчу ФК Минай - Верес 14.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 14.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Минай, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Верес у попередньому футбольному матчі 29.07.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Верес можна подивитися 14.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Кривбас - 09.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Металіст - 07.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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