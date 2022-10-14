ФК Минай - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 14.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Верес (Ровно):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Минай, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Верес у попередньому футбольному матчі 29.07.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Верес можна подивитися 14.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Кривбас - 09.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Металіст - 07.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.
Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.