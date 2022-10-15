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Металіст 1925 - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 жовтня 2022, 13:20 - Колос
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
1 - 1
Оновити
26'
ФК Львів
Львов
Хід матчу
5' Martinyuk, Yaroslav 8' Bugay, Vladyslav 15' Martinyuk, Yaroslav
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
35%
Нічия
32%
ФК Львів
32%
Цікаві факти
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 2 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's home record this season: 2-1-0.
  • Yaroslav Martinyuk has more yellow cards (2) than any other player at FC Metalist 1925 Kharkiv. Andriy Busko has collected 3 for FC Lviv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 14% of their matches, FC Lviv in 7% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 14% of halftimes, FC Lviv wins 7%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Lviv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.71 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.75 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 ФК Львів 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 11:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металург В
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря П
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Головні події
Martinyuk, Yaroslav
15'
8'
Bugay, Vladyslav ГООЛ!
ГООЛ! Martinyuk, Yaroslav
5'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
35%
Нічия
32%
ФК Львів
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
    15 5
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
  • 55
    Іван Пономаренко
    Воротар
  • 23
    Михайло Шишка
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
    8
  • 99
    Nich, Nazaryi
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Busko, Andriy
    Півзахисник
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кривенцов, Валерий
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
1
Кутові
1
1
Удари повз
1
1
Штрафні
4
4
Фоли
1
1
ЖК
Трансляція
22'
Гоооол!!!
15'
Жовта картка
Ярослав Мартинюк грубо зустрів Віталія Бойка на прийомі.
11'
Андрій Борячук наважився на удар з гострого кута. М'яч пролетів повз ворота, Іванові Пономаренку навіть не довелося вступати в гру.
8'
Гоооол!!!
Відповідь Львова не змусила себе довго чекати! Гості розіграли чудову комбінацію, яку точним ударом у порожні ворота завершив Владислав Бугай.
5'
Гоооол!!!
Ярослав Мартинюк упевнено реалізував пенальті, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах.
4'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Львова! Артем Мільченко порушив правила у своєму карному.
3'
Артем Мільченко перехопив небезпечний простріл Андрія Ременюка. Металіст 1925 виконає кутовий.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Початок зустрічі відкладено у зв'язку з повітряною тривогою.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль – Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков – Мартинюк, Кравченко, Габелок (к) – Ременюк, Борячук, Русин.
Інфо
Стартовий склад Львова: Пономаренко – Крушинський, Муравський, Бусько (к) – Мільченко, Бойко, Васильєв, Шишка, Полегенько – Нич, Бугай.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 7-го раунду УПЛ між Металістом 1925 та Львовом.
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Анонс матчу Металіст 1925 - ФК Львів 15.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 15.10.2022
Час початку матчу: 13:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Львів та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 19.09.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - ФК Львів можна подивитися 15.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Колос - 30.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти СК Дніпро-1 - 01.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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