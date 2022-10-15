Металіст 1925 - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - ФК Львів 15.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 15.10.2022

Час початку матчу: 13:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Львів та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 19.09.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Колос - 30.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти СК Дніпро-1 - 01.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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