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Аталанта - Сассуоло онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 15 жовтня 2022, 21:45 - Gewiss Stadium
Головний суддя: Marcenaro, Matteo
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
До початку
00 : 00 : 00
Сассуоло
Сассуоло
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
36%
Нічия
32%
Сассуоло
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atalanta BC and Sassuolo Calcio when Atalanta BC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Atalanta BC and Sassuolo Calcio is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Atalanta BC playing at home, Atalanta BC have won 10 times, there have been 2 draws while Sassuolo Calcio have won 1 times. The goal difference is 28-11 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 23 meetings, Atalanta BC have won 15 times, there have been 5 draws while Sassuolo Calcio have won 3 times. The goal difference is 50-21 in favour of Atalanta BC.
  • Sassuolo Calcio's last away win against Atalanta BC was in 2014.
  • Last season's matches: 2-1 (Atalanta BC at home) and 2-1 (Sassuolo Calcio at home).
  • Did you know that Atalanta BC scores 36% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Sassuolo Calcio scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Atalanta BC haven't lost in their last 9 games.
  • When playing at home, Atalanta BC have not lost to Sassuolo Calcio in their last 9 encounters.
  • Atalanta BC haven't scored in 0 of their 4 home matches in Serie A this season.
  • Sassuolo Calcio haven't scored in 2 of their 4 away matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC's home record this season: 2-2-0.
  • Teun Koopmeiners is Atalanta BC's top scorer with 4 goals. Davide Frattesi has scored 3 times for Sassuolo Calcio.
  • Hans Hateboer has more yellow cards (5) than any other player at Atalanta BC. Gian Marco Ferrari has collected 4 for Sassuolo Calcio.
  • A year ago, Sassuolo Calcio were number 13 in the table with 11 points. Now they are number 9 with 12 points.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 34% of their matches, Sassuolo Calcio in 41% of their matches.
  • Atalanta BC wins 34% of halftimes, Sassuolo Calcio wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Sassuolo Calcio.
  • On their last meeting Sassuolo Calcio won by 1 goals.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Sassuolo Calcio leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When Sassuolo Calcio is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than Sassuolo Calcio.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Sassuolo Calcio's.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 games against Sassuolo Calcio (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atalanta BC won 3, Sassuolo Calcio won 1, 1 draws.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Sassuolo Calcio.
  • Sassuolo Calcio have won just 1 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Atalanta BC scores 2.6 goals in a match against Sassuolo Calcio and Sassuolo Calcio scores 1.2 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and Sassuolo Calcio is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and Sassuolo Calcio is 2.
  • Atalanta BC scores 1.73 goals when playing at home and Sassuolo Calcio scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Atalanta BC were number 5 in the table with 15 points. Now they are number 1 with 21 points.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
Особисті зустрічі
Аталанта
11
Перемог
19
Ігор
3
Перемог
Сассуоло
Чемпіонат Італії 2021/2022
10.04.2022 - 16:00 Сассуоло 2 - 1 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Сассуоло
Чемпіонат Італії 2020/2021
02.05.2021 - 16:00 Сассуоло 1 - 1 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
03.01.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 1 Завершено Сассуоло
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Удінезе 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершено Кремонезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.09.2022 - 19:30 Монца 0 - 2 Завершено Аталанта В
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Останні матчі - Сассуоло
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 16:00 Сассуоло 1 - 2 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Сассуоло 5 - 0 Завершено Салернітана В
Чемпіонат Італії 2022/2023
17.09.2022 - 21:45 Торіно 0 - 1 Завершено Сассуоло В
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 16:00 Сассуоло 1 - 3 Завершено Удінезе П
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.09.2022 - 13:30 Кремонезе 0 - 0 Завершено Сассуоло Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
36%
Нічия
32%
Сассуоло
32%
Трансляція
Український півзахисник Руслан Маліновський потрапив сьогодні на лавку запасних.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Аталанта: Спортьєлло, Околі, Демірал, Скальвіні, Мехле, Де Рон, Компайнерс, Соппі, Пашаліч, Муріель, Лукман. Сасуоло: Консіліу, Рожеріу, Ферарі, Ерліч, Толян, Тортсведт, Лопез, Фраттезі, Кіріакопулос, Пінамонті, Д'Андреа.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Серії А Аталанта - Сасуоло.
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Мальорка Мальорка 0 Севілья Севілья 1 Завершено 19:30 - Сьогодні РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 Герта Герта 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Тоттенхем Тоттенхем 2 Евертон Евертон 0 Завершено 19:15 - Сьогодні Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2 Шарлеруа Шарлеруа 1 Завершено 19:15 - Сьогодні Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5 Ейпен Ейпен 1

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Анонс матчу "Аталанта" - Сассуоло 15.10.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Сассуоло (Сассуоло) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 15.10.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Аталанта" (Бергамо) та командою Сассуоло (Сассуоло):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Сассуоло, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Сассуоло та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 10.04.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Сассуоло можна подивитися 15.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Сассуоло, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Удінезе - 09.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Сассуоло (Сассуоло)
Рік заснування Сассуоло (Сассуоло): 1920
Країна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи

Прошедший матч команди Сассуоло був зіграний проти "Інтер" - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - Сассуоло онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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