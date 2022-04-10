Аталанта - Сассуоло онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - Сассуоло 15.10.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Сассуоло (Сассуоло) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 15.10.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Аталанта" (Бергамо) та командою Сассуоло (Сассуоло):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Сассуоло, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Сассуоло та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 10.04.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Удінезе - 09.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Сассуоло (Сассуоло)

Рік заснування Сассуоло (Сассуоло): 1920

Країна: Италия

Тренер: Алессио Дионизи



Прошедший матч команди Сассуоло був зіграний проти "Інтер" - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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