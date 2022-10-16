Астон Вілла - Челсі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Вилла Парк.
Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между Астон Вілла (Бирмингем) та командою Челсі (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда Астон Вілла залишилася з поразкою . Зіткнення Астон Вілла та Челсі у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Джеррард, Стивен и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард
Прошедший матч команди Астон Вілла був зіграний проти Челсі - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Астон Вілла - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.
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