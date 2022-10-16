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Астон Вілла - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 жовтня 2022, 16:00 - Вилла Парк
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
0 - 2
Матч завершено
Челсі
Лондон
Хід матчу
6' Мейсон Маунт 33' Chilwell, Ben
46' Havertz, Kai Вийшов: Koulibaly, Kalidou 46' Cucurella, Marc Вийшов: Сезар Аспiлiкуета 58' Aubameyang, Pierre-Emerick Вийшов: Gallagher, Conor 61' Koulibaly, Kalidou 65' Матео Ковачіч Вийшов: Жоржиньйо 65' Мейсон Маунт 66' Леон Бейлі Вийшов: Buendia, Emiliano 73' McGinn, John Вийшов: Філіпе Коутіньо 78' Ramsey, Jacob Вийшов: Леандер Дендонкер 83' Мейсон Маунт 89' Рахім Стерлінґ Вийшов: Broja, Armando
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Chelsea FC is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 9 times, there have been 7 draws while Chelsea FC have won 11 times. The goal difference is 35-27 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 57 meetings, Aston Villa have won 13 times, there have been 14 draws while Chelsea FC have won 30 times. The goal difference is 99-53 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Aston Villa (3-0 at home and 3-1 away).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 5 games.
  • Aston Villa haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • Aston Villa haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Aston Villa wins 1st half in 27% of their matches, Chelsea FC in 41% of their matches.
  • Aston Villa wins 27% of halftimes, Chelsea FC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Aston Villa.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 1, Chelsea FC won 3, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Aston Villa scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.8 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Chelsea FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Chelsea FC is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Aston Villa scores 1.36 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa haven't lost in their last 4 games.
  • Chelsea FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
3
Перемог
18
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Челсі 1 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Челсі 3 - 0 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
10.10.2022 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 18:30 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.09.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Челсі 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мілан В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі В
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Головні події
89'
Рахім Стерлінґ
Вийшов: Broja, Armando
83'
Мейсон Маунт
Ramsey, Jacob
Вийшов: Леандер Дендонкер
78'
McGinn, John
Вийшов: Філіпе Коутіньо
73'
Леон Бейлі
Вийшов: Buendia, Emiliano
66'
65'
Матео Ковачіч
Вийшов: Жоржиньйо
65'
Мейсон Маунт ГООЛ!
61'
Koulibaly, Kalidou
58'
Aubameyang, Pierre-Emerick
Вийшов: Gallagher, Conor
46'
Havertz, Kai
Вийшов: Koulibaly, Kalidou
46'
Cucurella, Marc
Вийшов: Сезар Аспiлiкуета
33'
Chilwell, Ben
6'
Мейсон Маунт ГООЛ!
Склади команд
1
Martinez, Emiliano
18
Young, Ashley
5
Mings, Tyrone
4
Konsa, Ezri
2
Cash, Matty
41
Ramsey, Jacob
6
Luiz, Douglas
7
McGinn, John
11
Watkins, Ollie
9
Ings, Danny
31
Леон Бейлі
1
Кепа Аррiзабалага
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
32
Cucurella, Marc
19
Мейсон Маунт
12
Рубен Лофтус-Чік
8
Матео Ковачіч
21
Chilwell, Ben
29
Havertz, Kai
9
Aubameyang, Pierre-Emerick
17
Рахім Стерлінґ
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 9
    Ings, Danny
    Форвард
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
    66
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
    78
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
    73
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 1
    Martinez, Emiliano
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    46
  • 9
    Aubameyang, Pierre-Emerick
    58
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    89
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
    83 65 6
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
    65
  • 21
    Chilwell, Ben
    33
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
    46
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джеррард, Стивен
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
7
Удари в отвір
4
4
Блоковано ударів
1
12
Штрафні
16
2
Сейви
7
12
Фоли
11
42%
Володіння м'ячем
58%
7
Удари повз
3
4
Офсайди
1
ЖК
3
7
Кутові
1
Трансляція
Лондонці вирішили показати всі свої найкращі сторони на початку другого тайму, і вийшло непогано. Команда Поттера забила, а потім сіла в захист і не дала супернику щось стровити. Класний матч від синіх!
90+5'
Свисток
Лунає свисток судді! Він сповіщає, що Челсі перемагає Астон Віллу з рахунком 2:0.
90+2'
Буендіа набрав непогану швидкість на фланзі та спробував наблизитися до воріт Челсі. Кулібалі доганяє вінгера та відбирає м'яч.
90'
Чотири хвилини додано до основного часу другого тайму.
89'
Заміна
А ось і остання заміна від Поттера. Броха зіграє кілька хвилин замість Стерлінга.
87'
Інгс здійснив індивідуальний прохід, але його спробу загострити ситуацію заблокував один із гравців суперника. Буде кутовий для Бірмінгему.
84'
Жовта картка
Маунт отримує гірчичник. Гравець вирішив поштовхатися з одним із суперників, а суддя це не оцінив.
83'
Стерлінг пробував накрутити суперника своїм дриблінгом, але захист Астон Вілли виявився розумнішим. Тепер бірмінгемці спробують контратакувати.
79'
Заміна
Джеррард не припиняє робити заміни. Дендонкер вийшов замість Ремзі.
77'
Буендіа пройшов флангом та покотив круглого в центр штрафного. Там мав би бути Воткінс, але нападник не зрозумів партнера.
74'
Заміна
Ще одна заміна від Джеррарда. Це вже Феліпе Коутіньо з'являється, а Макгінн зможе відпочити.
71'
Янг виконав непоганий навіс у штрафний майданчик, сподіваючись, що хтось із партнерів зіграє головою. Однак, гравці Челсі вистрибнули вище.
67'
Заміна
Тепер вже і в складі Астон Вілли заміна. Буендіа виходить на поле замість Бейлі.
66'
Гоооол!!!
Яке ж прекрасне виконання штрафного від Маунта! Удар було призначено з 23 метрів. Мейсон пробив прямо у правий кут воріт, коли голкіпер вже завалився в лівий.
65'
Заміна
Поттер не перестає робити заміни. Ковачіча знято з гри - з'явився Жоржиньо.
63'
Небезпечний момент
Макгінн підхопив м’яч на межі штрафного майданчика і вистрілив по воротах, але поцілив прямо у руки голкіперові.
59'
Заміна
Ще одна заміна від Поттера. Тепер Галлахер виходить замість Обамеянга.
57'
Стерлінг непогано прострілив у штрафний. Там захист все контролює - не вийшло загострити.
53'
Небезпечний момент
Астон Вілла отримала право на кутовий. Подача Мінгса вийшла прямо на голову Воткінса. Нападник трохи не поцілив у ворота.
50'
Дуглас Луїс на швидкості прорвався флангом та прострілив у центр штрафного. Там Воткінс був близьким до м'яча, але Сілва вибив подалі.
46'
Заміна
Одразу дві заміни в складі Челсі. Кулібалі та Аспілікуета на полі замість Кукурельї та Гаверца.
46'
Свисток
Арбітр своїм свистком розпочинає другу половину матчу.
Дуже динамічним був перший тайм. Спочатку відзначилися лондонці, але потім Астон Вілла мала залізобетонні шанси зрівняти рахунок. Однак, реалізація поки підводить. Побачимо, що нас чекає в таймі номер два.
45+2'
Свисток
А ось і свисток судді! Перша половина зустрічі завершена з рахунком 0:1, Челсі перемагає на даний момент.
45'
Дві хвилини додано до основного часу першого тайму.
43'
Інгс отримав ігровий снаряд на межі штрафного та вирішив випробувати свою гармату. Нападник поцілив прямо у Мінгса, якому тепер дуже боляче.
40'
Небезпечний момент
Який же шанс був у Стерлінга! Ковачіч вступив у силову боротьбу та зберіг м'яч в центрі, а потім покотив правіше на Рахіма. Той закрутив прямо у хрестовину, а від неї - на трибуни.
36'
Бейлі вирішив пробити на силу, отримавши право на штрафний. М'яч летить набагато вище воріт.
33'
Жовта картка
Є перший гірчичник в нашому матчі. Його отримує Чілвелл. Захисник синіх збив суперника у боротьбі.
31'
Небезпечний момент
Що робить цей Кепа! Кеш виконав класний навіс зліва, а Інгс розстрілював воротаря ударом головою в кут з кількох метрів. Аррісабалага якимось дивовижним чином витягує!
28'
Небезпечний момент
МакГінн! Який же момент! Нападник зблизився з Кепою після проходу флангом, але не переграв голкіпера. Круглий в руках іспанця.
25'
Ковачіч віддавав перспективний діагональний пас на Обамеянга. Захист суперника дуже вчасно перехоплює.
21'
Небезпечний момент
Що це зараз було?? Астон Вілла мала три можливості забити підряд, але Кепа впорався! Спочатку Макгінн бив у лівий кут, а воротар парирував, а потім Ремзі та Інгс намагалися щось вдіяти на добиванні. Аррісабалага виконав цілих три сейви за хвилину!
17'
Непоганий простріл від Маунта в район воротарського. Там Стерлінг не дібрався до ігрового снаряду.
14'
Небезпечний момент
Бейлі мав прекрасну можливість забити зараз! На нього пройшов навіс зліва, і вінгер бив головою з близької відстані. Вийшло у поперечку, а від неї - у поле.
10'
Ковачич отримав передачу, проскочив повз суперника на швидкості та пробив із середньої відстані. М'яч полетів далеко вбік від правої стійки.
6'
Гоооол!!!
Забиває Челсі вже на перших хвилинах! Маунт відзначився! Чілвелл змістився з флангу в центр та навісив на 11 метрів. Там Мінгс пролетів повз м'яч, а Мейсон зорієнтувався та переправив у ворота.
3'
Небезпечний момент
Луїз мав перспективний момент, зігравши на добиванні в 20 метрах від воріт. Він пробив у лівий нижній кут воріт, але Кепа врятував.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочато.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Астон Вілла: Мартінес, Янг, Мінгс, Конса, Кеш, Ремсі, Луїс, Макгінн, Воткінс, Інгс, Бейлі. Челсі: Кепа, Кукурелья, Сілва, Чалоба, Лофтус-Чік, Ковачич, Маунт, Чілвелл, Обамеянг, Стерлінг, Гаверц.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу АПЛ Астон Вілла - Челсі.
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Анонс матчу Астон Вілла - Челсі 16.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Астон Вілла (Бирмингем) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда Астон Вілла залишилася з поразкою . Зіткнення Астон Вілла та Челсі у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джеррард, Стивен и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Астон Вілла - Челсі можна подивитися 16.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Астон Вілла - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Прошедший матч команди Астон Вілла був зіграний проти Челсі - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Астон Вілла - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

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