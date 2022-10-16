Лідс Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Лідс Юнайтед" - Арсенал 16.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Элланд Роуд.

Дата проведення матчу: 16.10.2022

Час початку матчу: 16:40

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джесси Марш и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)

Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919

Країна: Англия

Тренер: Джесси Марш



Предыдущий матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти Арсенал - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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