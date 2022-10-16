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Лідс Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 жовтня 2022, 16:40 - Элланд Роуд
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Лідс Юнайтед
Лидс
0 - 1
Матч завершено
Арсенал
Лондон
Хід матчу
35' Saka, Bukayo
46' Moreno, Rodrigo Вийшов: Bamford, Patrick 62' Saliba, William 72' Odegaard, Martin Вийшов: Vieira, Fabio 76' Джек Гарісон Вийшов: Klich, Mateusz 76' White, Ben Вийшов: Tierney, Kieran 82' Jesus, Gabriel Вийшов: Nketiah, Edward 82' Saka, Bukayo Вийшов: Роб Холдінг 85' Roca, Marc Вийшов: Summerville, Crysencio 89' Sinisterra, Luis Вийшов: Gelhardt, Joe 90' Magalhaes, Gabriel 90' Magalhaes, Gabriel
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
35%
Нічия
31%
Арсенал
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leeds United and Arsenal FC when Leeds United is playing at home is 1-4. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Leeds United and Arsenal FC is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Leeds United playing at home, Leeds United have won 4 times, there have been 4 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 29-12 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 32 meetings, Leeds United have won 7 times, there have been 5 draws while Arsenal FC have won 20 times. The goal difference is 65-29 in favour of Arsenal FC.
  • Leeds United's last home win against Arsenal FC was in 2000.
  • Last season Arsenal FC won both games against Leeds United (2-1 at home and 4-1 away).
  • Did you know that Leeds United scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Arsenal FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Leeds United haven't won in their last 5 games.
  • Leeds United haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 6 matches.
  • Leeds United haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • Leeds United haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Leeds United's home record this season: 2-2-0.
  • Rodrigo Moreno is Leeds United's top scorer with 4 goals. Gabriel Jesus has scored 5 times for Arsenal FC.
  • Jack Harrison has assisted the most goals for Leeds United with 3. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (4).
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Leeds United wins 1st half in 25% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • Leeds United wins 25% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Leeds United leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Leeds United is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Leeds United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Leeds United's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leeds United won 0, Arsenal FC won 4, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Leeds United scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.4 goals against Leeds United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leeds United and Arsenal FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leeds United and Arsenal FC is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Leeds United scores 1.55 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Rasmus Kristensen has more yellow cards (3) than any other player at Leeds United. Gabriel Jesus has collected 4 for Arsenal FC.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лідс Юнайтед
0
Перемог
6
Ігор
5
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Лідс Юнайтед 1 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.02.2021 - 18:30 Арсенал 4 - 2 Завершено Лідс Юнайтед
Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 18:30 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Брентфорд 5 - 2 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Буде-Глімт 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем В
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Новини команд
Головні події
90'
Magalhaes, Gabriel
90'
Magalhaes, Gabriel
Sinisterra, Luis
Вийшов: Gelhardt, Joe
89'
Roca, Marc
Вийшов: Summerville, Crysencio
85'
82'
Jesus, Gabriel
Вийшов: Nketiah, Edward
82'
Saka, Bukayo
Вийшов: Роб Холдінг
Джек Гарісон
Вийшов: Klich, Mateusz
76'
76'
White, Ben
Вийшов: Tierney, Kieran
72'
Odegaard, Martin
Вийшов: Vieira, Fabio
62'
Saliba, William
Moreno, Rodrigo
Вийшов: Bamford, Patrick
46'
35'
Saka, Bukayo ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
35%
Нічия
31%
Арсенал
35%
Склади команд
1
Meslier, Illan
21
Struijk, Pascal
6
Cooper, Liam
5
Робін Кох
25
Kristensen, Rasmus
8
Roca, Marc
12
Adams, Tyler
11
Джек Гарісон
7
Aaronson, Brenden
23
Sinisterra, Luis
19
Moreno, Rodrigo
1
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
12
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
18
Tomiyasu, Takehiro
5
Partey, Thomas
34
Ґраніт Джака
7
Saka, Bukayo
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
9
Jesus, Gabriel
Стартовий склад
  • 19
    Moreno, Rodrigo
    46
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
    76
  • 7
    Aaronson, Brenden
    Півзахисник
  • 23
    Sinisterra, Luis
    89
  • 8
    Roca, Marc
    Півзахисник
    85
  • 12
    Adams, Tyler
  • 21
    Struijk, Pascal
    Захисник
  • 6
    Cooper, Liam
    Захисник
  • 5
    Робін Кох
    Захисник
  • 25
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 1
    Meslier, Illan
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
    82
  • 7
    Saka, Bukayo
    82 35
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    72
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
    76
  • 12
    Saliba, William
    Захисник
    62
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
    90 90
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джесси Марш
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
10
Штрафні
13
3
Офсайди
3
Удари повз
2
10
Фоли
10
4
Удари в отвір
5
5
Кутові
3
4
Сейви
4
47%
Володіння м'ячем
53%
ЖК
2
1
Блоковано ударів
ЧК
1
Трансляція
Майже на годину затягнувся фінал матчу, але воно того вартувало. Була напружена боротьба, яку зрештою виграв Арсенал. У цього Лідса хороший потенціал, проте потрібно реалізовувати моменти.
Свисток
Матч завершено! У важкому поєдинку Арсенал здобуває три очки!
90+9'
Голкіпер господарів Мельє пішов на кутовий, але це нічого позитивного Лідсу не дало.
90+8'
Намагається Лідс все-таки ще щось створити. Потужна навала від господарів.
90+5'
Жовта картка
За допомогою VAR арбітр розібрався з усім: пенальті не буде, вилучення скасоване, замість неї продемонстрована жовта Габріелю.
90+3'
Червона картка
Що тільки що відбулося? Бамфорд врізався в Габріеля (скоріше всього, що навмисно), бразилець грубо відповів англійцю і відразу отримав червону. Ще й пенальті арбітр призначив у ворота гостей.
90'
Інфо
Шість хвилин додав арбітр до другого тайму.
89'
Заміна
Заміна у господарів: Гелхардт замінив Сіністерра.
89'
Небезпечний момент
І знову Лідс не використовує свій момент! Саммервілл пробив вище воріт після прострілу з флангу.
86'
Інфо
57% на 43% володіння м'ячем у другому таймі. Лідс відчутно додав, Арсеналу важко.
85'
Нкетіа спробував пробити після подачі Вієйра з кутового, але м'яч полетів повз ворота.
84'
Заміна
Саммервілл замінив Року.
82'
Заміна
Нкетіа і Холдінг замінили Жезуса і Сака.
77'
Небезпечний момент
Черговий порятунок голкіпера Арсеналу: цього разу Ааронсон змістився в центр і пробив - Рамсдейл парирував.
76'
Заміна
І ще по одній заміні провели команди. У Лідса Кліх замінив Гаррісона, а у Арсеналу Тірні вийшов замість Вайта.
73'
Заміна
Вієйра замінив Едегора.
71'
Небезпечний момент
І знову Рамсдейл виручає гостей! Бамфорд не реалізував вихід сам на сам.
69'
Бамфорд намагався протиснутися центром, але цього разу Габріель виграв єдиноборство.
66'
Сіністерра внаслідок контратаки пробив з меж штрафного, але влучив у захисника. Було небезпечно.
А може це і справедливість взяла верх. Справа в тому, що у моменті з призначеним пенальті був офсайд у Лідса, але чомусь арбітр це пропустив повз свою увагу.
64'
Незабитий пенальті
Бамфорд пробив повз ворота! М'яч після удару англійця прокотився поруч із правою стійкою.
62'
Жовта картка
Арбітр призначає пенальті у ворота гостей! Ще й жовта для Саліба.
61'
Довели "каноніри" контратаку до удару Едегора в руки Мельє і арбітр пішов дивитися VAR.
60'
Апелюють господарі до арбітра на рахунок пенальті у ворота Арсеналу. М'яч за думкою Роки влучив в руку Салісу.
55'
Лідс продовжує іти вперед, але в завершальній фазі атаці поки не завжди складається. До прикладу, Бамфорд отримав м'яч у чужому штрафному, але зробив занадто багато зайвих рухів і втратив можливість пробити.
53'
Небезпечний момент
Салісу обрізався поблизу свого штрафного, через що Бамфорд вийшов сам на сам з голкіпером. Рамсдейл виграв цю дуель завдяки сейву своїм інтимним місцем. Боляче англійцю, але момент до кінця дограв, забравши м'яч до рук.
52'
Едегор пробив з меж штрафному і влучив у Коха.
51'
Офсайд
Сіністерра отримав передачу в офсайді.
50'
Кутовий
Кулаками виніс Рамсдейл м'яч після подачі Гаррісона від кута поля.
46'
Відразу ж забиває Бамфорд! Патрік прийняв м'яч у штрафному, пробив і вже біг святкувати, але арбітр скасував взяття воріт. Судді VAR теж підтвердили, що нападник Лідса сфолив в атаці.
46'
Заміна
Бамфорд замінив Родріго.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Дуже інтесивно грали команди в обидві сторони аж впритул до пропущеного голу. Обрізка Родріго, через яку і забив Сака, психологічно похитнула господарів. ВОни навіть перестали так багато атакувати. Джессі Маршу є з чим попрацювати в перерві.
Свисток
Мельє забрав до рук дальній удар Едегора. Цим моментом і завершився перший тайм.
45'
Інфо
Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
43'
Трохи підсів Лідс у своїх атакувальних діях після пропущеного голу. Психологічно похитнулася команда.
41'
Офсайд
Правим флангом забігав Крістенсен, але Родріго віддав йому передачу в офсайд.
38'
Мельє забрав до рук довгу передачу Вайта на Жезуса. Нападник навіть не боровся за м'яч.
Інфо
За останні три матчі Сака забив чотири голи.
35'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Родріго обрізався невдалою передачею назад, Едегор відібрав м'яч і віддав у штрафну на Сака - англієць розстріляв ворота суперника. Ось так відразу і покарали за обрізку. Дивна дія від іспанського нападника.
32'
Едегор пробив у правий кут зі стандарту з метрів 22, але Мельє без проблем його парирував і забрав до рук. М'яч навіть не летів у площину.
27'
Інфо
36% на 74% статистика володіння м'ячем. Щоправда за інтесинвістю на полі рівність.
25'
Родріго пробив з лету в один дотик після навісу Сіністеррі з лівого флангу, але м'яч влучив у Габріела і полетів на кутовий.
23'
Невдало Едегор закинув м'яч на лівий фланг. Мартінеллі не побіг на цю передачу.
21'
Небезпечний момент
Обмінялися команди небезпечними моментами! Спочатку Стрейк пробив в кут воріт після подачі з кутового, а потім в миттєвій контратаці м'яч дійшов до Жезуса у воротарському майданчику, але він пробив над поперечкою!
20'
Небезпечний момент
Сіністерра змістився з лівого флангу і пробив - удар після невеличкого рикошету пролетів зовсім поруч із лівою стійкою.
19'
Мельє зняв з голови навіс Едегора на дальню ліву стійку.
17'
Знову не вдалася позиційна атака лондонцям: Едегор не зміг прийняти м'яч у чужому штрафному після передачі партнера.
13'
Арсенал тікав в контратаку, однак вона завершилася фолом Мартінеллі на лівому фланзі після втрати бразильцем м'яча.
12'
Сака оббіг Стрейка на правому фланзі, увірвався у штрафний майданчик, але Купер став на заваді прострілу молодого англійського вінгера в центр.
10'
Родріго вбіг у штрафний, підібрав м'яч під ліву, але його удар був заблокований.
9'
Дійшли позиційною атакою "каноніри" до підступів чужого штрафного, але Джака втратив м'яч після короткого пасу Едегора. Перевага господарів в футболістах і тиск від них далися взнаки.
7'
Довга передача на Сака не дійшов до англійця - м'яч в руках Мельє.
2'
Сіністерра з-за меж штрафного пробив повз ліву стійку. Так легко дали завдати удару супернику "каноніри".
Свисток
Матч відновився! Відлік на таймері розпочався з 1:10.
Інфо
О 16:35 команди повернулися на поле і розминаються. Готуються до відновлення поєдинку.
12'
Інфо
Все-таки не вдалося вирішити проблему зараз... Арбітр відправив команди у роздягальню.
6'
Інфо
Команди досі не продовжили гру. Очікують на виправлення технічних проблем: спілкуються з тренерами, перепасовуються.
2'
Інфо
У суддів проблеми з обладнанням зв'язку. Намагаються щось там виправити.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Арсенал лідирує в АПЛ, в той час як Лідс іде 15-м. Розрив між командами складає 15 очок.
Арсенал: Ремсдейл - Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу - Партей, Джака - Сака, Едегор, Мартінеллі - Жезус.
Лідс: Мельє - Крістенсен, Кох, Купер, Стрейк - Адамс, Хунке - Сіністерра, Ааронсон, Гаррісон - Родріго.
Інфо
Стали відомі склади команд на цей поєдинок:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 11-го туру АПЛ, в якому Лідс прийме Арсенал.
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Анонс матчу "Лідс Юнайтед" - Арсенал 16.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Элланд Роуд.

Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 16:40

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джесси Марш и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - Арсенал можна подивитися 16.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Джесси Марш

Предыдущий матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти Арсенал - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Лідс Юнайтед" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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