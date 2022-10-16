Ліверпуль - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" 16.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 16.10.2022

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.07.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Рейнджерс - 12.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Копенгаген - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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