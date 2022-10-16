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Ліверпуль - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 жовтня 2022, 18:30 - Энфилд
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Manchester City is 2-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 17 times, there have been 7 draws while Manchester City have won 2 times. The goal difference is 54-28 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 59 meetings, Liverpool FC have won 27 times, there have been 21 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 97-77 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Liverpool FC at home) and 2-2 (Manchester City at home).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Manchester City scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 14 games.
  • Manchester City have lost none of their last 9 away matches.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 2-2-0.
  • Manchester City's away record this season: 2-2-0.
  • Roberto Firmino is Liverpool FC's top scorer with 6 goals. Erling Haaland has scored 15 times for Manchester City.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 4. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (9).
  • Trent Alexander-Arnold has more yellow cards (2) than any other player at Liverpool FC. Joao Cancelo has collected 2 for Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 26 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 38% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Liverpool FC wins 38% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Liverpool FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Manchester City won 1, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Liverpool FC scores 2.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Manchester City is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Manchester City is 1.4.
  • Liverpool FC scores 2.46 goals when playing at home and Manchester City scores 2.33 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
12
Перемог
28
Ігор
7
Перемог
Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Рейнджерс 1 - 7 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Аякс В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 19:45 Копенгаген 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
32%
Трансляція
А ось у чемпіонаті востаннє Ліверпуль обігравав Сіті у листопаді 2019-го. Після цього були перемоги городян та нічиї
При цьому варто відзначити, що саме Ліверпуль здобув перемогу в Суперкубку Англії наприкінці липня, обігравши городян з рахунком 3:1.
Незважаючи на домашню гру для Ліверпуля, букмекери віддають перевагу Сіті. 1.9 на перемогу гостей, 3.5 на господарів, нічия – 4.15. Приблизно такі коефіцієнти зараз.
Інфо
Сіті підходить до матчу на 2-му місці в таблиці – 23 очки. У Ліверпуля не все так добре – 11-е місце та 10 балів.
Інфо
Це 11-й тур, розпочнеться матч о 18:30, судитиме гру Ентоні Тейлор.
Доброго вечора всім любителям англійського футболу. Класичне сьогодні не лише в УПЛ, а й у чемпіонаті Англії. Лівернмуль - МС - саме цей матч як тектсовий онлайн пропонує вашій увазі UA-Футбол.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" 16.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.07.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 16.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Рейнджерс - 12.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Копенгаген - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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