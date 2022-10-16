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Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 16 жовтня 2022, 17:15 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
33%
Нічия
33%
Барселона
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 13 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 16 times. The goal difference is 63-57 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 77 meetings, Real Madrid have won 22 times, there have been 21 draws while FC Barcelona have won 34 times. The goal difference is 137-104 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 0-4 (Real Madrid at home) and 1-2 (FC Barcelona at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 7 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid haven't lost in their last 15 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 2-1-0.
  • FC Barcelona's away record this season: 4-0-0.
  • Vinicius Junior is Real Madrid's top scorer with 5 goals. Robert Lewandowski has scored 9 times for FC Barcelona.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 43% of their matches, FC Barcelona in 41% of their matches.
  • Real Madrid wins 43% of halftimes, FC Barcelona wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, FC Barcelona won 2, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 1.6.
  • Real Madrid scores 2.06 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Barcelona were number 8 in the table with 13 points. Now they are number 1 with 22 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that FC Barcelona scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
14
Перемог
36
Ігор
14
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Osasuna Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершено Ельче В
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
33%
Нічия
33%
Барселона
33%
Трансляція
Інфо
Це El Clasico стане 284 в історії стосунків цих команд. Барса перемагала 117 разів, Реал — 104, і ще 62 матчі завершились унічию. Різниця м'ячів 458:492, на користь каталонців.
Інфо
Обидві команди зіграли внічию посеред тижня в Лізі чемпіонів УЄФА. Реал — проти донецького Шахтаря на виїзді (1:1), Барселона — проти міланського Інтера вдома (3:3).
Інфо
Обидві команди очолюють турнірну таблицю, маючи по 22 здобутих бали.
Хосе Марія Санчес Мартінес (Лорка, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.
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Останні матчі
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Анонс матчу Реал - "Барселона" 16.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 20.03.2022 закінчилось с такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Барселона" можна подивитися 16.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Шахтар - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Інтер" - 12.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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