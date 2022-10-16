Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Барселона" 16.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 16.10.2022

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 20.03.2022 закінчилось с такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Шахтар - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Інтер" - 12.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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