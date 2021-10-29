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Нива - Полісся онлайн трансляція матчу

Перша ліга України - 17 вересня 2022, 15:00
Рейтинг матчу:
Нива
Тернополь
0 - 0
Оновити
перерыв
Полісся
Житомир
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Нива
31%
Нічия
24%
Полісся
45%
Особисті зустрічі
Нива
6
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
Полісся
Перша ліга України 2021/2022
29.10.2021 - 15:30 Полісся 1 - 1 Завершено Нива
Перша ліга України 2021/2022
25.07.2021 - 18:45 Нива 1 - 0 Завершено Полісся
Перша ліга України 2020/2021
21.05.2021 - 18:00 Нива 2 - 0 Завершено Полісся
Перша ліга України 2020/2021
10.11.2020 - 13:00 Полісся 0 - 1 Завершено Нива
Останні матчі - Нива
Перша ліга України 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Прикарпаття 1 - 0 Завершено Нива П
Перша ліга України 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Нива 0 - 1 Завершено Карпати П
Перша ліга України 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Діназ 1 - 1 Завершено Нива Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
09.02.2022 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершено Нива П
Перша ліга України 2021/2022
27.11.2021 - 13:15 Нива 4 - 2 Завершено Кремінь В
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Останні матчі - Полісся
Перша ліга України 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Полісся 4 - 2 Завершено ФСК Мариуполь В
Перша ліга України 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Епіцентр 1 - 2 Завершено Полісся В
Перша ліга України 2022/2023
27.08.2022 - 16:00 Прикарпаття 0 - 3 Завершено Полісся В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 10:00 Полісся 0 - 1 Завершено Нествед П
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Нива
31%
Нічия
24%
Полісся
45%
Трансляція
У першій половині тайму краще виглядала Нива - господарі створили пару моментів, які, втім, не реалізували. Ближче до середини тайму гра вирівнялася та перетекла у типовий матч Першої ліги. У будь-якому разі, поки що без голів у нас
45+1'
Та й усе, свисток на перерву. У матчі Ніва - Полісся після першого тайму нічия 0:0
45'
Інфо
1 хвилину компенсовано до першого тайму
45'
Ух, Козак так метрів із 25-ти непогано приклався, але мимо. Хоча й непогано
42'
В останні хвилини більше Полісся контролює м'яч, але поки що також без дивідендів
40'
Небезпечний момент
Ох, фатично з нічого момент у Полісся - після навісу в штрафної метушня, спроба удару, але Механів тягне фактично з дев'ятки!
38'
Кутовий
Пара кутових для Ниви, але нічого з них господарі не вичавили цікавого
36'
Гатала з флангу прострелив - Гітченко ніби стіна, повз нього поки що нічого не пройлітає
34'
Кудрик знову далеко вирушив на вихід, встиг, і таки зіграв головою за межами штрафної!
31'
Кутовий
Ось кутовий для Полісся, але захисники Ниви спокійно знімають повітря після навісу
30'
Дещо впав темп - ймовірно, втомилися команді після півгодини гри
27'
Поштовхалися, повозилися в центрі поля пару хвилин команди, все спокійно
23'
Жовта картка
Гатала підкотився в центрі поля – перша жовта у матчі
22'
Кутовий
Кутовий для Ниви - пішов навіс, і Слива після виносу другим темпом пробив метрів із 20-ти. Кудрик на місці
20'
А Волохатий продовжує жбурляти аути в штрафну Полісся - такий собі кутовий на мінімалках
19'
Кутовий
Кутовий для Полісся - хороший навіс, гострий, але пробити концентровано комусь із гравців Полісся не вдалося
16'
Кудрик на виході підчищає як класичний ліберо, вийшовши за межі штрафної
14'
Нива більше намагається грати в атаку - флангами, широко, але не завжди ефективно
12'
Морговський дуже довго думав, куди ж йому кинути аут, у результаті вкинув, фактично, ближньому супернику
9'
Трохи заспокоїлася гра - Полісся дійшло до чужої штрафної, щоправда, без загострень
5'
Активує Нива на перших хвилинах - ось після удару Проціва Кудрик знову у грі
2'
Небезпечний момент
Охохо, Нива як почала! Гатала змістився з флангу і дав у перекладину!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик, Гітченко, Червак, Чередниченко, Морговський, Огіря, Кушніренко, Козак, Шастал, Грицук, Будківський
Інфо
Стартовий склад Ниви: Механів, Хруставка, Зінь, Демчук, Слива, Малащук, Дорошенко, Волохатий, Гатала, Проців, Сухоручко
Нагадаємо, що у Полісся після 3-х турів 9 очок. У Ниви справи не настільки райдужні - 1 нічия після 3-х матчів
Інфо
Розочнеться матч о 15:00, судитиме гру Євген Назаров
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! Перша ліга також у тонусі, і сьогодні UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу, в якому тернопільська Нива зіграє з Поліссям.
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Анонс матчу Нива - Полісся 17.09.2022, Перша ліга України

між командою Нива (Тернополь) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках по футболу: Перша ліга України 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 17.09.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Нива (Тернополь) та командою Полісся (Житомир):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Нива у попередньому футбольному матчі 29.10.2021 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нива - Полісся можна подивитися 17.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Перша ліга України. Текстову трансляцію матчу Нива - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нива (Тернополь)
Рік заснування Нива (Тернополь): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Задорожный

команди Нива був зіграний проти Прикарпаття - 11.09.2022, у рамках Перша ліга України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Прикарпаття.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

команди Полісся був зіграний проти ФСК Мариуполь - 10.09.2022, у рамках Перша ліга України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Нива - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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