Нива - Полісся онлайн трансляція матчу

між командою Нива (Тернополь) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках по футболу: Перша ліга України 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 17.09.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь Нива (Тернополь) та командою Полісся (Житомир):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Нива у попередньому футбольному матчі 29.10.2021 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Нива (Тернополь)
Рік заснування Нива (Тернополь): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Задорожный
команди Нива був зіграний проти Прикарпаття - 11.09.2022, у рамках Перша ліга України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Прикарпаття.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
команди Полісся був зіграний проти ФСК Мариуполь - 10.09.2022, у рамках Перша ліга України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Полісся.
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