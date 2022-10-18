ФК Львів - Верес онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 18.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами ФК Львів (Львов) та командою Верес (Ровно):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 13.09.2021 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Металіст 1925 - 15.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти ФК Минай - 14.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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