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ФК Львів - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 жовтня 2022, 13:00 - Арена Львов
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
1 - 1
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перерыв
Верес
Ровно
Хід матчу
7' Milchenko, Artem 14' Bugay, Vladyslav 17' Gayduchyk, Mykola 26' Krushynskyi, Borys 29' Busko, Andriy 34' Роман Гагун 36' Михайло Шишка
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
30%
Нічия
39%
Верес
30%
Цікаві факти
  • Veres Rivne haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Andriy Busko has more yellow cards (3) than any other player at FC Lviv. Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has collected 4 for Veres Rivne.
  • FC Lviv wins 1st half in 7% of their matches, Veres Rivne in 35% of their matches.
  • FC Lviv wins 7% of halftimes, Veres Rivne wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Lviv.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Lviv scores 1 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Veres Rivne were number 8 in the table with 11 points. Now they are number 4 with 11 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
13.09.2021 - 19:30 Верес 1 - 0 Завершено ФК Львів
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
02.07.2021 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершено ФК Львів
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Львів 3 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес П
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Головні події
Михайло Шишка
36'
34'
Роман Гагун
Busko, Andriy
29'
Krushynskyi, Borys
26'
17'
Gayduchyk, Mykola ГООЛ!
ГООЛ! Bugay, Vladyslav
14'
Milchenko, Artem
7'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
30%
Нічия
39%
Верес
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 55
    Іван Пономаренко
    Воротар
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
    26
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 22
    Busko, Andriy
    Півзахисник
    29
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
    7
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
    14
  • 99
    Nich, Nazaryi
  • 23
    Михайло Шишка
    Півзахисник
    36
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
    34
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 7
    Михайло Сергійчук
    Форвард
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
    17
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
4
Штрафні
7
7
Фоли
3
3
ЖК
1
2
Удари в отвір
2
2
Кутові
Офсайди
1
1
Сейви
Удари повз
1
Трансляція
У першому таймі команди забили по одному голу. Однак не можна сказати, що було багато моментів. По голу залетіло на початку тайму, після чого особливої небезпеки ми не спостерігали. Начебто і "билися-боролися" команди, але з креативом поки що проблеми.
45'
Свисток
І все, свисток на перерву. Пасхал нічого не додав. 1:1 у нашому матчі поки що
42'
Останні хвилини вже Львів більше контролює м'яч, такі собі гойдалки від команд
41'
Кутовий
Ще кутовий для Льова – і знову висока подача, і ніхто з гравців знову до неї не дотягується
39'
Кутовий
Кутовий для Львова - знову розіграли з наступним навісом, але кудись м'яч зверху на сітку прилетів
35'
Жовта картка
Шишка у небезпечний підкат пішов – четверта жовта у Львова
34'
Жовта картка
А ось і перша жовта у Вереса – за відмашку Гагуну
33'
Сергійчук у Вереса в останні хвилини активний, але пройти до штрафну йому все ніяк не вдається
31'
Верес зараз володіє ініціативою, але без серйозних загострень
30'
Непогана подача зі штрафного на фланзі від Вереса, але Пономаренко на виході впевнено грає – забирає намертво
29'
Жовта картка
Бусько звалив Шарая на фланзі. Відпускати у прохід його не можна було. Жовта
25'
Жовта картка
Крушинський заробив жовту – за підніжку під Шарая
24'
Ось розіграв штрафний Верес - другим темпом Кучеров з літа пробив, але зависоко. Хоча удар і непоганий
23'
Взяли невелику паузу команди. Хоча й із самого початку темп був не таким уже й позамежним
19'
Непогано команди розпочали. Не сказати, що креативу дуже багато, але вже по голу забили
17'
Гоооол!!!
Гооол! Верес! 1:1! Після вкидання з ауту Крушинський чудово прострелив, і Гайдучек чи то головою чи то грудьми заніс із кількох метрів у ворота!
15'
Гоооол!!!
Гооол! Львів! Після кутового пішов удар – Когут тягне, потім ще один простріл, метушня, і Бугай після відскоку пробив у дальній кут!
13'
Небезпечний момент
А ось відповідь Львова – Бусько дуже небезпечно закинув у штрафну, але ніхто з партнерів не зміг замкнути!
11'
Небезпечний момент
Ще момент у Вереса! Відмінно вивели Гайдучека віч-на-віч, але Пономаренко вчасно вискочив, максимально скоротив кут, і в ближньому бою вийшов переможцем дуелі!
8'
Офсайд
Ох як! Після розіграшу штрафного м'яч другим темпом прилетів до Курка, який був за кілька метрів від воріт. Василь не лише промазав із забійної позиції, ще й офсайд там суддя підняв
7'
Жовта картка
А ось і перша жовта – Мільченко прихопив руками суперника
6'
Кутовий
Кутовий для Львова – дуже висока подача, м'яч перелетів усіх та вийшов за лицьову
4'
А ось штрафний для Вереса на фланзі – пішов навіс на ворота, але львів'яни спокійно відбилися
2'
Львів спробував пробитися флангом - нічого цікавого з цього не вийшло. Після блоку від захисника м'яч пішов за лицьову.
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Стартовий склад Вереса: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч Євген, Кльоц, Кучеров, Сергійчук, Шарай Станіслав, Шарай Владислав, Гайдучек Запасні: Ющишин, Шестаков, Мірошник, Лебеденко, Квасний, Шестаков, Поворознюк, Коркодим
Стартовий склад Львова: Пономаренко, Крушинський, Муравський, Бусько, Васильєв, Бойко, Мільченко, Полегенько, Бугай, Нич, Шишка Запасні: Ільющенков, Якимів, Вовкун, Мишенко, Сасовський, Никитюк, Михайлів Роман, Михайлів Віталій, Квас, Танчик, Шарун
Верес має 11 балів, 5-е місце в таблиці
У Львова на даний момент 5 очок, 12-е місце у таблиці та гра в запасі
Зазначимо, що гра пройде у Львові
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 13:00, судитиме гру Ігор Пасхал.
Відкриває тур матч Львів - Верес, текстовий онлайн якого і пропонує до вашої уваги UA-Футбол
Добрий день всім! УПЛ іде своїм шляхом, і на тижні пройдуть матчі 8-го туру
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Анонс матчу ФК Львів - Верес 18.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 18.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Львів (Львов) та командою Верес (Ровно):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 13.09.2021 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Верес можна подивитися 18.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Металіст 1925 - 15.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти ФК Минай - 14.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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