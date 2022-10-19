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Металіст 1925 - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 жовтня 2022, 15:00 - Металлист
Головний суддя: Арановский, Евгений
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
14'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
40%
Нічия
36%
ФК Минай
24%
Цікаві факти
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's home record this season: 2-2-0.
  • Yaroslav Martinyuk has more yellow cards (2) than any other player at FC Metalist 1925 Kharkiv. Oleg Gorin has collected 5 for FC Minaj.
  • FC Minaj have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 21% of their matches, FC Minaj in 26% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 21% of halftimes, FC Minaj wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Minaj.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Minaj has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Minaj have lost just 1 of their last 3 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, FC Minaj won 2, 0 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 1.33 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Minaj is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Minaj is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.75 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.86 goals when playing away (on average).
  • FC Minaj haven't won in their last 4 games.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено ФК Минай
Перша ліга України 2019/2020
10.07.2020 - 18:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Первая лига Украины 2019/2020
09.09.2019 - 19:00 Металіст 1925 2 - 3 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
40%
Нічия
36%
ФК Минай
24%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Ponomar, Vitaliy
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 5
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кривенцов, Валерий
Трансляція
Запасні: Сидоренко, Потімков І, Коваленко, Шершень, Потімков Ю, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Чирук.
Став відомий стартовий склад Металіста-1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Вачіберадзе, Русин, Габелок (к), Кравченко, Ременюк, Пономар.
Команди перебувають в Ковалівці, де має відбутися поєдинок, тому початку варто чекати одразу після завершення тривоги.
Доброго дня, шановні читачі! На жаль, текстова трансляція матчу Металіст-1925 - Минай розпочнеться з запізненням. Це пов'язано з повітряною тривогою, яка оголошена майже на всій території України.
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Крістал Пелес Крістал Пелес 2 Вулверхемптон Вулверхемптон 1 Завершено 22:00 - Вчора Атлетіко Атлетіко 1 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 Завершено 22:00 - Вчора Торіно Торіно 4 Чіттаделла Чіттаделла 0 Завершено 22:00 - Вчора Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 0 Брістоль Сіті Брістоль Сіті 2 Завершено 22:00 - Вчора Сток Сіті Сток Сіті 0 Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1

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Анонс матчу Металіст 1925 - ФК Минай 19.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 03.10.2021 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - ФК Минай можна подивитися 19.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Львів - 15.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Верес - 14.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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