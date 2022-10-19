Металіст 1925 - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - ФК Минай 19.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 19.10.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 03.10.2021 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Львів - 15.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Верес - 14.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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