Шахтар - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Колос 19.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 19.10.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Шахтар у попередньому футбольному матчі 07.11.2021 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 16.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти Інгулець - 07.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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