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Шахтар - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 жовтня 2022, 17:00 - Олимпийский
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 0
Оновити
16'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
54%
Нічия
32%
Колос
14%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 7 times, there have been 1 draws while Kolos Kovalivka have won 0 times. The goal difference is 21-5 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to Kolos Kovalivka in their last 3 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 3-1-0.
  • Artem Bondarenko has more yellow cards (2) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Vadym Milko has collected 4 for Kolos Kovalivka.
  • FC Shakhtar Donetsk have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 27% of their matches, Kolos Kovalivka in 20% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 27% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • Kolos Kovalivka has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, Kolos Kovalivka won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.4 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Kolos Kovalivka is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Kolos Kovalivka is 0.6.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.57 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 40% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
7
Перемог
10
Ігор
0
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021
21.08.2020 - 19:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Колос
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Шахтар 1 - 1 Завершено Селтік Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух В
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
54%
Нічия
32%
Колос
14%
Склади команд
Стартовий склад
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 4
    Сергій Кривцов
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 11
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 29
    Владислав Ємець
    Захисник
  • 24
    Zozulya, Oleksiy
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Штрафні
Фоли
1
Трансляція
11'
Небезпечний момент
Болбат зіграв на центральний вхід до штрафного для Мякушка, і той пробив під Трубіна, але голкіпер потягнув.
10'
Офсайд
У офсайд на Ільїна до правого флангу атаки пішов до офсайду.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Оріховський влучив у голову Ємцю перед власним штрафним, після чого ворота з рикошету розстріляв Мудрик уже в межах штрафного.
5'
Михайліченко з лівого флангу виконав подачу на суперника.
3'
Фол від Кривцова проти Безбородька перед власним штрафним.
2'
Шахтар розпочинає гру в пасивній ролі.
1'
Стартовий дальній пас від Колосу до атаки був невдалим.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Маханьков, Фесюн, Золотов, Гончаренко, Чорноморець, Богданов, Задоя, Ісаєнко, Лисенко, Попов, Кузик.
Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський — Ільїн, Болбат, Смирний, Мякушко — Безбородько.
Запасні: Шевченко, Пятов, Бондар, Тейлор, Козік, Тотовицький, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Петряк, Траоре.
Шахтар: Трубін — Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Назарина, Степаненко — Зубков, Судаков, Мудрик — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Минай іде 12 з однією перемогою, трьома нічиїми та трьома поразками.
Інфо
Шахтар іде на другому місці з п'ятьма перемогами та однією нічиєю.
Андрій Коваленко (Полтава, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють донецький Шахтар та ковалівський Колос.
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Анонс матчу Шахтар - Колос 19.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Шахтар у попередньому футбольному матчі 07.11.2021 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Колос можна подивитися 19.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 16.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти Інгулець - 07.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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