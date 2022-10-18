СК Дніпро-1 - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Інгулець 19.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 19.10.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 07.11.2021 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Рух - 16.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Колос - 07.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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