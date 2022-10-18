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СК Дніпро-1 - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 жовтня 2022, 13:00 - Днепр Арена
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
-
Оновити
8'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
48%
Нічия
33%
Інгулець
19%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, SC Dnipro-1 have won 3 times, there have been 2 draws while FC Ingulets Petrove have won 1 times. The goal difference is 10-7 in favour of SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 have 3 successive home wins.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 7 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 6 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 10 away matches.
  • When playing at home, SC Dnipro-1 have not conceded a goal so far this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's home record this season: 3-0-0.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-3-0.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 54% of their matches, FC Ingulets Petrove in 15% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 54% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 15%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 2, FC Ingulets Petrove won 1, 2 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 3 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 scores 1.6 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 1.2 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Ingulets Petrove is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Ingulets Petrove is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • SC Dnipro-1 scores 2.6 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
3
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Інгулець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021
23.08.2020 - 14:00 Інгулець 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Вадуц 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря В
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Вадуц Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
48%
Нічия
33%
Інгулець
19%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Валерій Юрчук
    Воротар
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 15
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 13
    Данило Кучер
    Воротар
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 26
    Sydorenko, Vladyslav
    Захисник
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Лавриненко, Сергей
Трансляція
4'
Олексій Гуцуляк пролетів повз м'яч після подачі Яніса Амаша.
4'
Яніс Амаш навісом з флангу знайшов у штрафному майданчику Артема Довбика, але нападник Дніпра-1 невдало обробив м'яч і втратив можливість для удару.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Головний арбітр – Андрій Шандор.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Юрчук – Амаш, Логінов, Сваток (к), Адамюк – Бланко, Сарапій, Піхальонок – Рубчинський, Довбик, Гуцуляк.
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Кучер – Саків, Ченбай, Павлов, Сидоренко – Кухарук, Кучеренко, Запорожець (к) – Смоляков, Клименко, Нагієв.
Лідер приймає аутсайдера. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 8-го туру УПЛ Дніпро-1 – Інгулець.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Інгулець 19.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 07.11.2021 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Інгулець можна подивитися 19.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Рух - 16.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Колос - 07.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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