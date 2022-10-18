СК Дніпро-1 - Інгулець онлайн трансляція матчу

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Днепр Арена.
Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Інгулець (Петрово):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 07.11.2021 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Рух - 16.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Колос - 07.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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