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Манчестер Юнайтед - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 жовтня 2022, 22:15 - Олд Траффорд
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
27'
Тоттенхем
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
26%
Тоттенхем
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Tottenham Hotspur when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Tottenham Hotspur is 1-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 25 times, there have been 3 draws while Tottenham Hotspur have won 4 times. The goal difference is 60-26 in favour of Manchester United.
  • During the last 64 meetings, Manchester United have won 42 times, there have been 12 draws while Tottenham Hotspur have won 10 times. The goal difference is 110-61 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against Tottenham Hotspur (3-2 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Manchester United scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Tottenham Hotspur haven't won any of their last 3 games against Manchester United.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United wins 1st half in 35% of their matches, Tottenham Hotspur in 35% of their matches.
  • Manchester United wins 35% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Tottenham Hotspur won 1, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.2 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Tottenham Hotspur is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Tottenham Hotspur is 2.2.
  • Manchester United scores 1.43 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 3 matches.
  • Tottenham Hotspur haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Manchester United.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
11
Перемог
22
Ігор
7
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхем 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхем 1 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
04.10.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 6 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Омонія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Омонія 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Тоттенхем 3 - 2 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Тоттенхем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Айнтрахт 0 - 0 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
26%
Тоттенхем
35%
Склади команд
1
De Gea, David
23
Shaw, Luke
25
Martinez, Lisandro
19
Рафаель Варан
20
Dalot, Diogo
17
Fred
18
Карлос Каземiро
25
Sancho, Jadon
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
10
Rashford, Marcus
1
Уго Льорис
17
Romero, Cristian
15
Ерік Даєр
33
Бен Девіс
3
Doherty, Matt
30
Родріго Бентанкур
38
Ів Біссума
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
14
Іван Перішич
7
Heung-min, Son
10
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Kane, Harry
  • 3
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 38
    Ів Біссума
    Форвард
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Конте, Антонио
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
Штрафні
2
1
Офсайди
Сейви
2
2
Кутові
1
Фоли
Трансляція
23'
Небезпечний момент
Бруну Фернандеш перекидає стінку ударом зі штрафного. М'яч летів у верхній лівий кут, але Льоріс дивом витягає
21'
Небезпечний момент
Решфорд знову пробиває із самого центру штрафного майданчика після прострільного пасу Фреда. Льоріс знову рятує
20'
Решфорд отримує м'яч після передачі у центрі штрафного майданчика. Маркус спробував обіграти захисників Тоттенгема, але так і не зумів
18'
Люк Шоу зліва навісив у воротарську Тоттенгема, але там не виявилося жодного гравця МЮ
15'
Девіс забігає на лівий фланг і намагається прострілити з краю штрафного майданчика в центр, але пас заблоковано
13'
Перишич увірвався до штрафної МЮ після отримання пасу від Кейна, спробував обіграти Діогу Далота, але так і не зумів. М'яч у Юнайтед
10'
Небезпечний момент
Антоні підбігає до кордону штрафного майданчика Сперс, завдає крученого удару під дальню штангу, але трохи не влучає
7'
Небезпечний момент
Антоні підбирає м'яч перед штрафним Тоттенгема після помилки Льоріса на виході, пробиває, але Уго встигає повернутися і відбити
5'
Бентанкур знову вривається з правого флангу до штрафного майданчика Манчестера, пробиває під дальню штангу, але не влучає
3'
Бентанкур робить спробу прострілити у штрафний майданчик МЮ з правого флангу, але пас блокує Лісандро Мартінес
Матч розпочато!
Стартовий склад "Тоттенгем Хотспур": Уго Льоріс – Ерік Дайєр, Крістіан Ромеро, Бен Девіс – Метт Доерті, П’єр-Еміль Гейб’єрг, Ів Біссума, Родріго Бентанкур, Іван Перішіч – Сон Хин-Мін, Гаррі Кейн
Стартовий склад "Манчестер Юнайтед": Давид Де Хеа – Діогу Далот, Рафаель Варан, Лісандро Мартінес, Люк Шоу – Каземіро, Фред, Бруну Фернандеш, Антоні, Джейдон Санчо – Маркус Решфорд
Інфо
Головний суддя матчу – Саймон Гупер. Асистенти арбітра: Едріан Голмс та Іан Гассін. Четвертий суддя – Енді Медлі.
Інфо
Гра розпочнеться о 22:15 за київським часом на стадіоні "Олд Траффорд" в Манчестері, Велика Британія.
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенгем Хотспур", що пройде у рамках дванадцятого туру англійської Прем’єр-ліги.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" 19.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 12.03.2022 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Конте, Антонио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" можна подивитися 19.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ньюкасл - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Евертон - 15.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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