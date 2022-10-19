Брентфорд - Челсі онлайн трансляція матчу

Матч між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Brentford Community Stadium.
Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь между Брентфорд (Брентфорд) та командою Челсі (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 02.04.2022 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Прошедший матч команди Брентфорд був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 14.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Астон Вілла - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.
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