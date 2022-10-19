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Брентфорд - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 жовтня 2022, 21:30 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Оновити
57'
Челсі
Лондон
Хід матчу
16' Gallagher, Conor Вийшов: Матео Ковачіч
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
36%
Нічия
36%
Челсі
27%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Brentford FC have won 1 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 4 times. The goal difference is 14-6 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-1 (Brentford FC at home) and 1-4 (Chelsea FC at home).
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Brentford FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have a winning streak of 5 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 6 games.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Ivan Toney is Brentford FC's top scorer with 8 goals. Raheem Sterling has scored 3 times for Chelsea FC.
  • Chelsea FC have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 25% of their matches, Chelsea FC in 41% of their matches.
  • Brentford FC wins 25% of halftimes, Chelsea FC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 3 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Brentford FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 1, Chelsea FC won 4, 0 draws.
  • Brentford FC scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2.4 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Chelsea FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Chelsea FC is 0.6.
  • Brentford FC scores 1.39 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Челсі 1 - 4 Завершено Брентфорд
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Брентфорд 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Челсі
Кубок Англії 2016/2017
28.01.2017 - 17:00 Челсі 4 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.10.2022 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Ньюкасл 5 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Брентфорд 0 - 3 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Брентфорд 5 - 2 Завершено Лідс Юнайтед В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Челсі 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мілан В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі В
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Новини команд
Головні події
16'
Gallagher, Conor
Вийшов: Матео Ковачіч
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
36%
Нічия
36%
Челсі
27%
Склади команд
13
Raya, David
3
Henry, Rico
30
Roerslev Rasmussen, Mads
5
Pinnock, Ethan
16
Бенжамін Ангуа
13
Zanka
8
Jensen, Mathias
27
Janelt, Vitaly
15
Onyeka, Frank
20
Айван Тоні
22
Mbeumo, Bryan
1
Кепа Аррiзабалага
28
Сезар Аспiлiкуета
14
Трево Чалоба
26
Koulibaly, Kalidou
12
Рубен Лофтус-Чік
19
Мейсон Маунт
8
Жоржиньйо
32
Cucurella, Marc
23
Gallagher, Conor
18
Broja, Armando
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 20
    Айван Тоні
    Форвард
  • 22
    Mbeumo, Bryan
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
  • 3
    Henry, Rico
    Захисник
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 13
    Zanka
    Захисник
  • 13
    Raya, David
    Воротар
  • 23
    Gallagher, Conor
    16
  • 18
    Broja, Armando
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 14
    Трево Чалоба
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
3
Штрафні
3
3
Кутові
1
Сейви
2
2
Фоли
3
35%
Володіння м'ячем
65%
Удари повз
2
1
Офсайди
Трансляція
50'
Небезпечний момент
Брентфорд проводить непогану атаку. Навіс з флангу слідує точно на голову нападнику. Кепа вдало грає в цьому моменті.
46'
Свисток
Другий тайм матчу щойно розпочався!
Не можна сказати, що перша 45-хвилинка була дуже динамічною. Обидві команди намагалися створювати моменти, але нічого результативного поки не вдалося. Можливо, тренери зроблять в перерві певні перестановки.
45+4'
Свисток
Свисток арбітра сповісив нас про завершення першого тайму зустрічі.
45+2'
Фолить Брентфорд в своєму штрафному. Гравці Челсі просять пенальті, але арбітр вказує на удар від воріт.
45'
Три хвилини додано до основного часу першого тайму.
42'
Кукурелья пройшов флангом на виконав якісний навіс. Один з захисників високо вистрибує та вибиває головою в поле.
38'
Небезпечний момент
Тепер шанс вже у Аспілікуети. Сесар вирішив розрядити свою гармату та вистрілив з 25 метрів. Круглий летів у площину - голкіпер впорався.
35'
Небезпечний момент
Який момент! Після закидання з глибини Тоні з кількох метрів пробив головою в дотик. Кепа показує свою майстерність на витягує з-під поперечки.
32'
Челсі раз за разом намагається загострити в атаці, але суперник справляється на відмінно. Цікаво, чи буде так весь матч.
28'
Аспілікуета прокинув м'яч у штрафний майданчик у напрямку Броха, але той передачу так не отримав завдяки чіткій грі захисту.
24'
Маунт віддав розрізну передачу в штрафний майданчик, але зробив це надто сильно. Давид Рая вийшов з воріт та забрав м'яч.
20'
Лондонці обмінюються швидкими короткими передачами, вичікуючи, коли захист суперника відкриється. Поки що безуспішно.
16'
Заміна
Галлехер отримав пошкодження у боротьбі. Поттер випускає на поле Ковачича замість нього.
13'
Мбемо виконав простріл у штрафний майданчик. Проте захист суперника запобігає небезпеці, вибивши м'яч подалі в поле.
9'
Брентфорд в атаці! Слідувала якісна подача на Тоні з правого флангу, але Кепа вдало грає на виході, нівелюючи небезпеку.
5'
М'яч в центрі поля. Лондонці намагаються атакувати позиційно, але поки що захист суперника стійкий.
1'
Свисток
Лунає свисток судді! Наш матч розпочато!
Челсі: Аррісабалага - Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі - Лофтус-Чік, Маунт, Жоржинью, Кукурелья - Галлагер, Броя, Гаверц.
Брентфорд: Рая - Занка, Мі, Піннок, Расмуссен, Генрі - Оньєка, Янельт, Єнсен - Мбемо, Тоні.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів та запрошуємо на онлайн трансляцію матчу чемпіонату Англії, в якому Брентфорд зіграє проти Челсі.
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Анонс матчу Брентфорд - Челсі 19.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Брентфорд (Брентфорд) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 02.04.2022 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Челсі можна подивитися 19.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший матч команди Брентфорд був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 14.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Астон Вілла - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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