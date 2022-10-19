Ліверпуль - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Вест Хем Юнайтед 19.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 19.10.2022

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 05.03.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)

Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Прошедший поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти "Саутгемптон" - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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