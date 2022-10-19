  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ліверпуль - Вест Хем Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Ліверпуль - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 жовтня 2022, 21:30 - Энфилд
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
57'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хід матчу
22' Nunez, Darwin
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
36%
Вест Хем Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and West Ham United is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 19 times, there have been 7 draws while West Ham United have won 1 times. The goal difference is 55-14 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 55 meetings, Liverpool FC have won 32 times, there have been 13 draws while West Ham United have won 10 times. The goal difference is 103-52 in favour of Liverpool FC.
  • West Ham United's last away win against Liverpool FC was in 2015.
  • Last season's matches: 1-0 (Liverpool FC at home) and 3-2 (West Ham United at home).
  • Did you know that Liverpool FC scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • West Ham United have a winning streak of 4 matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to West Ham United in their last 7 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 2-2-0.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 4. Declan Rice is West Ham United's biggest assister (2).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 38% of their matches, West Ham United in 32% of their matches.
  • Liverpool FC wins 38% of halftimes, West Ham United wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than West Ham United.
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, West Ham United won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2.2 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and West Ham United is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and West Ham United is 1.4.
  • Liverpool FC scores 2.42 goals when playing at home and West Ham United scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • West Ham United haven't lost in their last 5 games.
  • West Ham United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
13
Перемог
21
Ігор
5
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
05.03.2022 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
31.01.2021 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Рейнджерс 1 - 7 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Показати більше
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Андерлехт В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Андерлехт 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Nunez, Darwin
22'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
36%
Вест Хем Юнайтед
29%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
66
Alexander-Arnold, Trent
28
Carvalho, Fabio
6
Тьяго Алькантара
14
Джордан Хендерсон
11
Мохамед Салах
27
Nunez, Darwin
24
Роберто Фiрмiно
1
Fabianski, Lukasz
16
Johnson, Ben
24
Тіло Керер
4
Курт Зума
3
Cresswell, Aaron
12
Downes, Flynn
41
Rice, Declan
28
Soucek, Tomas
20
Bowen, Jarrod
17
Scamacca, Gianluca
8
Fornals, Pablo
Стартовий склад
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
    22
  • 24
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 28
    Carvalho, Fabio
    Півзахисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 17
    Scamacca, Gianluca
    Форвард
  • 8
    Fornals, Pablo
    Півзахисник
  • 12
    Downes, Flynn
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 16
    Johnson, Ben
    Півзахисник
  • 24
    Тіло Керер
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
5
Удари повз
1
4
Штрафні
5
5
Фоли
4
4
Удари в отвір
2
Кутові
1
Сейви
3
55%
Володіння м'ячем
45%
Блоковано ударів
1
Трансляція
52'
Салах невдало віддав пас верхом на Нуньєса, але від уругвайця м'яч відскочив дивовижним чином - відразу на хід Тренту. Але він прострілив дуже невдало в центр, хоча там на хорошій позиції перебував Фірміно. Потрібно піднімати голову перед пасом.
51'
Карвалью перехопив м'яч на своїй половині поля, розігнав контратаку, але віддав неточний пас на хід Салаху. Після цього португалець ще й сфолив.
47'
Хендерсон рзіграв стіночку із Салахом, після чого щічкою м'яко з 18-ти метрів поклав м'яч і за спину голкіперу, і над поперечкою.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Очевидну перевагу в першому таймі мав Ліверпуль. Підопічні Клоппа дуже багато створювали біля чужих воріт і не давали суперникові розгулятися біля володінь Аліссона. Хоч і наприкінці першої половини матчу чудову нагоду відзначитися втратив Боуен, проте Вест Гем в атаці був практично "ніякий".
Інфо
Це був 13-й відбитий пенальті Аліссона у професіональній кар'єрі, а також всього третій нереалізований одинадцятиметровий для Боуена.
Свисток
Перерва у матчі!
Інфо
До речі, удар з пенальті був першим ударом гостей у матчі.
45'
Інфо
Дві хвилинии було компенсовано до першого тайму.
45'
Незабитий пенальті
Ні, не забиває Боуен! Аліссон парирував удар англійця в лівий від себе кут!
44'
Небезпечний момент
Все-таки через дві хвилини відеоповторів арбітр призначає пенальті!
42'
Небезпечний момент
Апелюють гості до арбітра на рахунок пенальті. Гомес у штрафному Ліверпуля високо підняв ногу у єдиноборстві з Боуеном і збив його. Арбітри перевіряють VAR на предмет пенальті.
40'
Небезпечний момент
І ще один момент для Нуньєса! Нападник перед штрафною прийняв на груди м'яч, скинувши собі під ліву, і відразу ж потужно пробив - влучив у ліву стійку.
38'
Райс в останній момент увіткнув ногу під удар Салаха, завдяки чому м'яч м'яко полетів у руки голкіперу гостей.
38'
Райс в останній момент увіткнув ногу під удар Салаха, завдяки чому м'яч м'яко полетів у руки голкіперу гостей.
36'
А ось ось тут в Салаха взагалі вийшло невдало. Вінгер змістився з правого флангу і запустив м'яч на трибуни. Чи то подати хотів, чи то так пробив - сам, напевно, не зрозумів.
35'
Небезпечний момент
Александер-Арнольд підібрав м'яч після виносу у правій частині штрафного, віддав у центр на Салаха, а той пробив поруч із лівою дев'яткою.
32'
Господарі більше працюють з м'ячем і проводять довші позиційні атаки. Вест Гем грає максимально вертикально, поспішаючи довести наступ до чужих воріт - це призводить до втрат м'яча.
30'
Цімікас подав у штрафну з середньої дистанції, але Ліверпуль втратив м'яч.
27'
Фірміно віддав на хід Салаху, котрий забіг у штрафну, але єгиптянин загрався з м'ячем і випустив його за лицьову.
Інфо
Нуньєс забив три голи в останніх чотирьох матчах.
23'
І ще Нуньєс пробив з меж штрафного - цього разу Фаб'янський потягнув потужний удар впритул.
22'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Нуньєс робить рахунок 1:0! Цімікас навісив з лівого флангу, а уругваєць прекрасний ударом головою послав м'яч рикошетом від газону у правий верхній кут. Важка траєкторія для голкіпера.
18'
Тьяго прибрав Соучека і з метрів 30-ти пробив у захисника.
16'
Кутовий
Кутовий господарів призвів тільки до контратаки Вест Гема, але довга передача на хід Скамацці не пройшла.
15'
Небезпечний момент
Тьяго зі своєї частини поля запустив Нуньєса за спини захисникам гостей, уругваєць добіг до штрафного і з лінії пробив лівою в дотик під поперечку - голкіпер переправив м'яч вище воріт. Все було швидко і непередбачувано!
12'
Все-таки англієць подав з правого флангу. Аліссон намертво забрав цей високий навіс до рук.
Інфо
Сильний вітер на "Енфілді". Вже кілька здував м'яч і не давав виконати стандарт Крессвеллу.
10'
Фірміно почекав на забігання Трента, той увірвався правим флангом і в дотик прострілив в центр - вийшло в руки голкіперу.
Інфо
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт на трибунах слідкує за матчем. Четверо його підопічних зараз грають на полі.
5'
Дальній удар від Фірміно - вийшло "для статистики". Дуже неточно.
2'
Обрізався Аліссон на своїй половині поля, Скамакка перехопив цей пас, але потім віддав неточну передачу на Боуена.
Свисток
Матч розпочався!
Перед цим матчем "мерсісайдці" ідуть на восьмій позиції у турнірній таблиці, а "молотобійці" посідають 13 місце. Розрив між командами складає два очки.
Вест Гем: Фаб'янский - Джонсон, Керер, Зума, Крессвелл - Даунс, Райс, Соучек - Боуен, Скамакка, Форнальс.
Ліверпуль: Аліссон - Трент, Гомес, ван Дейк, Цімікас - Карвалью, Хендерсон, Тьяго - Салах, Фірміно, Нуньєс.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 12-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль зустрінеться з Вест Гемом.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Кадіс Кадіс 0 Бетіс Бетіс 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Вальядолід Вальядолід 4 Сельта Сельта 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 2 Гент Гент 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Падерборн Падерборн 2 Вердер Вердер 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Зандхаузен Зандхаузен 2 Карлсруе Карлсруе 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Ліверпуль" - Вест Хем Юнайтед 19.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 05.03.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Вест Хем Юнайтед можна подивитися 19.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Вест Хем Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти "Саутгемптон" - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Вест Хем Юнайтед онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден