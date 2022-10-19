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Барселона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 жовтня 2022, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
3 - 0
Оновити
53'
Вільярреал
Вильярреаль
Хід матчу
25' Альфонсо Педраса Вийшов: Mojica, Johan 31' Роберт Левандовскі 35' Роберт Левандовскі 38' Fati, Ansu
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
37%
Вільярреал
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Villarreal CF when FC Barcelona is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Villarreal CF is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 16 times, there have been 4 draws while Villarreal CF have won 4 times. The goal difference is 57-25 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 48 meetings, FC Barcelona have won 29 times, there have been 10 draws while Villarreal CF have won 9 times. The goal difference is 101-58 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 0-2 (FC Barcelona at home) and 1-3 (Villarreal CF at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 7 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Villarreal CF scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not conceded a goal so far this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 4 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 3-1-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 9 goals. Alex Baena has scored 3 times for Villarreal CF.
  • Sergio Busquets has more yellow cards (3) than any other player at FC Barcelona. Alex Baena has collected 3 for Villarreal CF.
  • A year ago, FC Barcelona were number 8 in the table with 13 points. Now they are number 1 with 22 points.
  • A year ago, Villarreal CF were number 5 in the table with 14 points. Now they are number 9 with 12 points.
  • FC Barcelona wins 1st half in 39% of their matches, Villarreal CF in 51% of their matches.
  • FC Barcelona wins 39% of halftimes, Villarreal CF wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Villarreal CF.
  • On their last meeting Villarreal CF won by 2 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Villarreal CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Villarreal CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Villarreal CF won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Villarreal CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.6 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Villarreal CF is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Villarreal CF is 2.4.
  • FC Barcelona scores 1.97 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Villarreal CF's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
16
Перемог
22
Ігор
1
Перемог
Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Барселона 0 - 2 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вільярреал 1 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вільярреал 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
27.09.2020 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.10.2022 - 22:00 Вільярреал 2 - 0 Завершено Osasuna В
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Аустрія 0 - 1 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 19:30 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Вільярреал П
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Вільярреал 5 - 0 Завершено Аустрія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 Кадіс 0 - 0 Завершено Вільярреал Н
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Fati, Ansu
38'
ГООЛ! Роберт Левандовскі
35'
ГООЛ! Роберт Левандовскі
31'
25'
Альфонсо Педраса
Вийшов: Mojica, Johan
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
37%
Вільярреал
33%
Склади команд
22
ter Stegen, Marc-Andre
18
Alba, Jordi
17
Alonso, Marcos
23
Kounde, Jules
20
Серхi Роберто
21
Pedri
21
De Jong, Frenkie
30
Gavi
10
Fati, Ansu
9
Роберт Левандовскі
11
Torres, Ferran
13
Херонiмо Рульї
2
Кіко Феменія
3
Рауль Альбiоль
4
Torres, Pau
24
Альфонсо Педраса
21
Yeremy Pino
10
Данiель Парехо
20
Morlanes, Manu
16
Baena, Alex
15
Jackson, Nicolas
9
Danjuma, Arnaut
Стартовий склад
  • 10
    Fati, Ansu
    Форвард
    38
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    35 31
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 21
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 22
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 9
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 21
    Yeremy Pino
    Форвард
  • 10
    Данiель Парехо
    Півзахисник
  • 20
    Morlanes, Manu
    Півзахисник
  • 16
    Baena, Alex
    Півзахисник
  • 2
    Кіко Феменія
    Півзахисник
  • 3
    Рауль Альбiоль
    Захисник
  • 4
    Torres, Pau
    Захисник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Півзахисник
    25
  • 13
    Херонiмо Рульї
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
3
Удари повз
1
5
Кутові
2
Блоковано ударів
6
Штрафні
8
6
Фоли
6
74%
Володіння м'ячем
26%
4
Удари в отвір
1
2
Офсайди
1
Сейви
1
Трансляція
46'
Свисток
Суддя дає свисток про початок другого тайму зустрічі.
В першому таймі Барса продемонструвала справжній гольовий дощ, а суперник не зміг з цим нічого зробити. За 9 хвилин каталонці забили аж тричі. Навряд чи Вільяреал зможе цьому щось протиставити в другому таймі.
45+1'
Свисток
Свисток судді сповіщає про завершення першої 45-хвилинки.
45'
Одну хвилину компенсовано до основного часу першого тайму.
42'
Вільяреал пробував відіграти один м'яч. Джексон пройшов центром та віддавав правіше на Данжума. Кунде вчасно вибиває.
38'
Гоооол!!!
Що відбувається на полі?? Барса третій м'яч забиває! Торрес з флангу прострілив на межу воротарського, а там Фаті з другої спроби замкнув у ворота.
34'
Гоооол!!!
Нічого собі! Дубль від Роберта за чотири хвилини! Цього разу форвард змістився з флангу в центр і з 15 метрів закрутив у дальній кут.
30'
Гоооол!!!
А ось і забиває Барселона! Левандовський отримав м'яч в центрі штрафного, класно розвернувся та наніс удар прямо в лівий кут. Шикарна гра від поляка!
26'
Заміна
Доводиться робити заміну Емері. Замість травмованого Педраси з'явився свіжий Мохіка.
24'
Педраса отримує серйозну травму. Гравець лежить на газоні та тримається за ногу. Медики готові вийти на поле.
21'
Небезпечний момент
Фаті прорвався крізь лінію оборони та вийшов на ударну позицію в штрафному майданчику, але із його пострілом по центру воріт впорався Херонімо Рульї.
17'
Роберто непогано пройшов своїм флангом та скинув у центр на Педрі. Іспанець пробував продовжити атаку центром, але вона захлинулася.
13'
Каталонці отримали право виконати кутовий. До м'яча підійшов Гаві та відправив ігровий снаряд прямо на голову одному з захисників суперника.
9'
Вільяреал пробував атакувати центром поля, але Барса перехоплює круглого ще неподалік центральної лінії. Однак, контратака не вдалася.
4'
Фаті змарнував чудову нагоду забити! З близької відстані він пробив повз ліву стійку - голкіперові навіть не довелося вступати в гру.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Барселона: Тер Штеген, Альба, Алонсо, Кунде, Роберто, Педрі, Де Йонг, Гаві, Фаті, Левандовський, Торрес. Вільяреал: Рульї, Педраса, Торрес, Албіоль, Кіко, Баена, Морланес, Парехо, Піно, Данжума, Джексон.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ла Ліги Барселона - Вільяреал.
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Анонс матчу "Барселона" - Вільярреал 20.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 20.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Вільярреал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 22.05.2022 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Вільярреал можна подивитися 20.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Вільярреал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий поединок команди Вільярреал був зіграний проти - 17.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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