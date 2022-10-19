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Ельче - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 жовтня 2022, 22:00 - Мартинез Валеро
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Ельче
Эльче
0 - 1
Оновити
43'
Реал
Мадрид
Хід матчу
11' Федеріко Вальверде 26' Давід Алаба
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ельче
42%
Нічия
25%
Реал
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Elche CF and Real Madrid is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Elche CF playing at home, Elche CF have won 0 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 3 times. The goal difference is 7-3 in favour of Real Madrid.
  • During the last 9 meetings, Elche CF have won 0 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 6 times. The goal difference is 19-7 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-2 (Elche CF at home) and 2-2 (Real Madrid at home).
  • Did you know that Real Madrid scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Elche CF haven't won in their last 9 games.
  • Elche CF have played 5 home matches in a row without winning.
  • Real Madrid haven't lost in their last 16 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 8 away matches.
  • Elche CF haven't scored in 1 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 5 away matches in LaLiga this season.
  • Elche CF's home record this season: 0-2-2.
  • Real Madrid's away record this season: 5-0-0.
  • Ezequiel Ponce is Elche CF's top scorer with 2 goals. Vinicius Junior has scored 5 times for Real Madrid.
  • Gerard Gumbau has assisted the most goals for Elche CF with 2. David Alaba is Real Madrid's biggest assister (3).
  • A year ago, Elche CF were number 14 in the table with 9 points. Now they are number 20 with 2 points.
  • Elche CF have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Elche CF wins 1st half in 22% of their matches, Real Madrid in 44% of their matches.
  • Elche CF wins 22% of halftimes, Real Madrid wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Elche CF leads 1-0 at home, they win in 44% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Elche CF is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Elche CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Elche CF's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Elche CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Elche CF won 0, Real Madrid won 3, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Elche CF.
  • Elche CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Elche CF scores 1.2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.8 goals against Elche CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Elche CF and Real Madrid is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Elche CF and Real Madrid is 0.6.
  • Elche CF scores 1.21 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.06 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ельче
0
Перемог
9
Ігор
7
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
23.01.2022 - 17:15 Реал 2 - 2 Завершено Ельче
Кубок Іспанії 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Ельче 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Ельче 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
13.03.2021 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Ельче
Останні матчі - Ельче
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 17:15 Валенсія 2 - 2 Завершено Ельче Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.10.2022 - 22:00 Ельче 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.10.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Ельче П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершено Ельче П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 17:15 Ельче 1 - 4 Завершено Атлетік П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Osasuna Н
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Новини команд
Головні події
26'
Давід Алаба ГООЛ!
11'
Федеріко Вальверде ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ельче
42%
Нічия
25%
Реал
33%
Склади команд
13
Badía, Edgar
23
Карлос Клерк
6
Bigas, Pedro
5
Verdu, Gonzalo
14
Palacios, Helibelton
11
Morente, Tete
22
Fernandez Mercau, Nicolas Ezequiel
8
Guti, Raul
21
Mascarell, Omar
10
Milla, Pere
22
Boye, Lucas Ariel
23
Андрій Лунін
20
Данiель Карвахаль
14
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
8
Давід Алаба
15
Федеріко Вальверде
8
Тонi Кроос
10
Лука Модрiч
26
Rodrygo
9
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 22
    Boye, Lucas Ariel
  • 22
    Fernandez Mercau, Nicolas Ezequiel
    Захисник
  • 8
    Guti, Raul
  • 21
    Mascarell, Omar
    Півзахисник
  • 10
    Milla, Pere
    Півзахисник
  • 23
    Карлос Клерк
    Півзахисник
  • 6
    Bigas, Pedro
    Захисник
  • 5
    Verdu, Gonzalo
  • 14
    Palacios, Helibelton
    Захисник
  • 11
    Morente, Tete
    Форвард
  • 13
    Badía, Edgar
    Воротар
  • 26
    Rodrygo
    Форвард
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
    11
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
    26
  • 23
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Almiron, Jorge
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
7
Штрафні
7
7
Фоли
6
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
2
Офсайди
1
34%
Володіння м'ячем
66%
1
Удари повз
1
Кутові
Трансляція
40'
Тете Моренте намагався розхитати Антоніо Рюдігера та завдати удару по воротах, але німець зіграв надійно.
39'
Вінісіус Жуніор незадоволений своєю грою. Бразилець пробігся флангом, змістився у центр і мав ідеальний коридор для удару, але запустив м'яч у напрямку кутового прапорця.
29'
Андрій Лунін кінчиками пальців переводить м'яч на кутовий після удару Ніколаса Меркау з середньої дистанції.
26'
Офсайд
Ще один красивий гол мадридців було скасовано у зв'язку з мінімальним офсайдом! Давіда Алабу позбавили забитого м'яча.
22'
Гравці Реала демонструють відмінну взаємодію в атаці. Здавалося, Луці Модричу вже ніхто не завадить уразити ворота, але Елібельтон Паласіос в останній момент вибив м'яч з-під ніг хорвата.
20'
Лукас Боє отримав м'яч у штрафному майданчику суперника після подачі з кутового та, недовго думаючи, пробив по воротах Андрія Луніна. Вийшло неточно.
14'
Родріго на швидкості обіграв декількох суперників і війшов до карного, де його жорстко зустрів Гонсало Верду. Підстави для призначення пенальті в арбітра були, але він вирішив продовжити гру.
11'
Гоооол!!!
«Вершкові» все-таки відкривають рахунок! У ході однієї атаки Реал завдав декілька ударів по воротах Ельче і спроба Феде Вальверде стала результативною. Уругваєць зльоту вистрілив у верхній кут, в Едгара Бадії не було шансів зреагувати.
10'
Непогану контратаку провели господарі, але на дотепний пас Лукаса Боє п'ятою ніхто з партнерів не відгукнувся.
6'
Офсайд
Реал вскрив оборону суперника блискучою комбінацією, яку точним ударом завершив Карім Бензема. От тільки гол зараховано не буде через офсайд у Вінісіуса Жуніора.
5'
Феде Вальверде виконав простріл з правого флангу, але до Каріма Бензема м'яч не дійшов. Едгар Бадія чудово зіграв на перехопленні.
1'
Свисток
Поїхали! Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Ельче: Бадія – Клерк, Бігас, Верду (к), Паласіос, Моренте – Меркау, Гуті, Маскарель, Мілья – Боє.
Запасні: Вернер (в), Гонсалес, Гумбау, Кіна, Кольядо, Лірола, Пасторе, Понсе, Хосан, Роко, Рохер, Фідель.
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін – Алаба, Рюдігер, Мілітан, Карвахаль – Модрич, Кроос, Вальверде – Вінісіус, Бензема (к), Родріго.
Запасні: Каньїсарес (в), Лопес (в), Азар, Асенсіо, Вальєхо, Камавінга, Лукас, Менді, Начо, Одріосола, Чуамені.
У рамці знову Андрій Лунін. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 10-го туру Ла Ліги Ельче – Реал Мадрид.
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Анонс матчу Ельче - Реал 19.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Ельче (Эльче) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мартинез Валеро.

Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ельче (Эльче) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Ельче у попередньому футбольному матчі 23.01.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Almiron, Jorge и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ельче - Реал можна подивитися 19.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Ельче - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ельче (Эльче)
Країна: Испания
Тренер: Франциско Родригес

Прошедший матч команди Ельче був зіграний проти "Валенсія" - 15.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Ельче - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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