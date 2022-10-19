Ельче - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ельче (Эльче) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мартинез Валеро.
Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Ельче (Эльче) та командою Реал (Мадрид):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Ельче у попередньому футбольному матчі 23.01.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Almiron, Jorge и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ельче (Эльче)
Країна: Испания
Тренер: Франциско Родригес
Прошедший матч команди Ельче був зіграний проти "Валенсія" - 15.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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