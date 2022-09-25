ФК Минай - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 25.09.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами ФК Минай (Минай) та командою ФК Львів (Львов):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Львів, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 26.09.2021 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Інгулець - 12.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Динамо - 11.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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