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ФК Минай - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 вересня 2022, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Оновити
32'
ФК Львів
Львов
Хід матчу
9' Myshenko, Bogdan Вийшов: Михайло Шишка
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
42%
Нічия
26%
ФК Львів
32%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Minaj have won 2 times, there have been 0 draws while FC Lviv have won 3 times.
  • FC Minaj have played 9 home matches in a row without winning.
  • FC Lviv haven't won in their last 5 games.
  • FC Minaj haven't won any of their last 3 games against FC Lviv.
  • When playing away, FC Lviv have not scored a goal so far this season.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 28% of their matches, FC Lviv in 7% of their matches.
  • FC Minaj wins 28% of halftimes, FC Lviv wins 7%.
  • The winner of their last meeting was FC Lviv.
  • On their last meeting FC Lviv won by 1 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 0% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Lviv.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 2, FC Lviv won 3, 0 draws.
  • FC Lviv have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Minaj scores 1.2 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 1.2 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Lviv is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Lviv is 1.2.
  • FC Minaj scores 0.71 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.88 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено ФК Львів
Клубні товариські матчі 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено ФК Львів
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Карпати П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершено Верес В
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 17:00 Карпати 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Львів В
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Новини команд
Головні події
9'
Myshenko, Bogdan
Вийшов: Михайло Шишка
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
42%
Нічия
26%
ФК Львів
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 94
    Герман Пеньков
    Воротар
  • 55
    Іван Пономаренко
    Воротар
  • 99
    Nich, Nazaryi
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Myshenko, Bogdan
    Півзахисник
    9
  • 22
    Busko, Andriy
    Півзахисник
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
52%
Володіння м'ячем
48%
5
Штрафні
9
9
Фоли
5
Удари повз
1
Трансляція
28'
Заміна
Ременяк замість Бугая виходить – друга вимушена заміна у Львова
27'
А Бугай ще у зіткненні з Пеньковим та травму отримав, надають йому допомогу
26'
Небезпечний момент
А ось момент! Бугаю віддали у розріз, той вискочив на Пенькова, але кіпер Миная відводить загрозу!
25'
Ось Шишка наважився на удар метрів із 22-х. Дуже неточно. Але зазначимо, що чи не перший удар у матчі
24'
Грисьо непогано вішав з флангу, небезпечно, але Нич сфолив в атаці
21'
Дощ пішов, невеликий, але може освіжити команди
20'
Львів зараз себе по-господарськи почуває. Взяли м'яч під контроль, катають у центрі поля
18'
Інфо
І це, до речі, 50-й матч Дулуба як тренера, в УПЛ
16'
Багатенько все ж таки фолів у нас. Начебто і не грубих, але все одно
15'
15 хвилин – поки що без ударів, без моментів
12'
Останні хвилини вже Львів більше грає в атаку, але поки що без особливих дивідендів.
9'
Заміна
А ось і перша вимушена заміна у Львова. Після цього фолу Мишенко не може продовжити гру, замість нього виходить Шишка
8'
А ось штрафний для Львова на фланзі. Навіс пішов, але здається, гравці Львова завадили один одному пробити
6'
Загалом поки що все спокійно у нас. Господарі, здається, поки що більше хочуть
4'
Минай організував флангову атаку, але простріл розрядили захисники Львова
2'
У центрі поки що гра. Ось капітан Львова сфолив з підніжкою ззаду
1'
Свисток
Стартовий свисток, Минай розпочав із центру поля!
На полі вже команди
Стартовий склад Львова: Пономаренко, Крушинський, Муравський, Бусько, Мишенко, Васильєв, Грисьо, Бойко, Мільченко, Нич, Бугай Запасні: Ольхівський, Михайлів Роман, Михайлів Віталій, Танчак, Ременяк, Вовкун, Нікітюк, Сасовський, Шишка, Якимів, Квас
Стартовий склад Миная: Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін, Вітентук, Хахльов, Твердохліб, Кулієв, Воробчак, Вишневський, Пеньков Запасні: Дмитрук, Кравчук, Чуєв, Байдал, Рогозинський, Паламар, Касимов, Голуб, Селезньов, Колесник, Кемкін
Після 3-х матчів у Минаю 4 очки, у Львова – 1.
Інфо
Розочнеться матч о 13:00, судитиме гру Андрій Коваленко
Добрий день всім! Поки збірні рубаються у Лізі націй, в УПЛ сьогодні відбудеться перенесений матч 1-го туру Минай - Львів
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Анонс матчу ФК Минай - ФК Львів 25.09.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 25.09.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Минай (Минай) та командою ФК Львів (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Львів, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 26.09.2021 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - ФК Львів можна подивитися 25.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Інгулець - 12.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Динамо - 11.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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