Арсенал - ПСВ онлайн трансляція матчу

Велика перевага Арсеналу у першому таймі так і не вилилася хоча б у якусь гольову небезпеку. Так, епізодично каноніри загрожували воротам Бенітеса, але на відкриття рахунку воно не заслуговувало. ПСВ спочатку звик до гри лондонців, потім теж намагався щось створювати, але поки нічого не вийшло.