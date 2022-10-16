Арсенал - ПСВ онлайн трансляція матчу

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 20.10.2022
Час початку матчу: 20:00
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Руд ван Нистелрой розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку
Прошедший поединок команди ПСВ був зіграний проти Утрехт - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди ПСВ.
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