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Арсенал - ПСВ онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 20 жовтня 2022, 20:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
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перерыв
ПСВ
Эйндховен
Хід матчу
45' Ґраніт Джака
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
40%
Нічия
30%
ПСВ
30%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Arsenal FC have won 1 times, there have been 3 draws while PSV Eindhoven have won 1 times. The goal difference is 3-3 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC have a winning streak of 7 matches.
  • Arsenal FC have won 10 home matches in a row.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to PSV Eindhoven in their last 3 encounters.
  • Eddie Nketiah is Arsenal FC's top scorer with 2 goals. Cody Gakpo has scored 3 times for PSV Eindhoven.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 50% of their matches, PSV Eindhoven in 53% of their matches.
  • Arsenal FC wins 50% of halftimes, PSV Eindhoven wins 53%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When PSV Eindhoven leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When PSV Eindhoven is down 1-0 away, they win 45% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than PSV Eindhoven's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 1, PSV Eindhoven won 1, 3 draws.
  • Arsenal FC scores 0.6 goals in a match against PSV Eindhoven and PSV Eindhoven scores 0.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and PSV Eindhoven is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and PSV Eindhoven is 0.6.
  • Arsenal FC scores 2.41 goals when playing at home and PSV Eindhoven scores 2.14 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in UEFA Europa League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • PSV Eindhoven have a winning streak of 4 matches.
  • In UEFA Europa League, PSV Eindhoven has better performance than Arsenal FC.
  • Did you know that PSV Eindhoven scores 36% of their goals between the minutes 0-15?
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Буде-Глімт 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - ПСВ
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
16.10.2022 - 15:30 ПСВ 6 - 1 Завершено Утрехт В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 ПСВ 5 - 0 Завершено Цюрих В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
09.10.2022 - 17:45 Херенвеен 0 - 1 Завершено ПСВ В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Цюрих 1 - 5 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
01.10.2022 - 17:30 Камбюр 3 - 0 Завершено ПСВ П
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Головні події
Ґраніт Джака
45'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
40%
Нічия
30%
ПСВ
30%
Склади команд
30
Turner, Matt
3
Tierney, Kieran
6
Magalhaes, Gabriel
16
Роб Холдінг
18
Tomiyasu, Takehiro
21
Vieira, Fabio
34
Ґраніт Джака
23
Sambi Lokonga, Albert
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
14
Nketiah, Edward
1
Benitez, Walter
29
Mwene, Philipp
5
Ramalho
4
Obispo, Armando
31
Філіпп Макс
18
Sangare, Ibrahim
15
Gutierrez, Erick
18
Simons, Xavi
23
Veerman, Joey
11
Gakpo, Cody
20
Til, Guus
Стартовий склад
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 21
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
    45
  • 23
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 3
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 16
    Роб Холдінг
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 30
    Turner, Matt
  • 20
    Til, Guus
  • 18
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 23
    Veerman, Joey
    Півзахисник
  • 11
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 18
    Sangare, Ibrahim
    Півзахисник
  • 15
    Gutierrez, Erick
    Півзахисник
  • 29
    Mwene, Philipp
  • 5
    Ramalho
    Захисник
  • 4
    Obispo, Armando
  • 31
    Філіпп Макс
    Форвард
  • 1
    Benitez, Walter
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Руд ван Нистелрой
Статистика матчу
64%
Володіння м'ячем
36%
6
Удари повз
1
3
Штрафні
7
6
Фоли
1
3
Кутові
1
Офсайди
2
1
ЖК
1
Блоковано ударів
Трансляція
Велика перевага Арсеналу у першому таймі так і не вилилася хоча б у якусь гольову небезпеку. Так, епізодично каноніри загрожували воротам Бенітеса, але на відкриття рахунку воно не заслуговувало. ПСВ спочатку звик до гри лондонців, потім теж намагався щось створювати, але поки нічого не вийшло.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+1'
Жовта картка
Сімонс прокинув м'яч вперед по правій бровці, а Джака в'їхав у 19-річного нідерландця. Жовта для капітана Арсеналу.
45'
Інфо
Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
41'
Небезпечний момент
Вієйра небезпечно пробив зі стандарту з лівої зони, але влучив у зовнішню частину сітки воріт.
40'
Рамалью перервав дуже небезпечний простріл Сака на вільного партнера, котрий був готовий замикати м'яч у порожні ворота.
38'
Інфо
6:1 статистика за ударами. І один тільки в площину - в канонірів.
35'
Навіс Сака після рикошету полетів зовсім поруч з поперечкою. М'яч, до речі, влучив в зону руки Гакпо, але відеоасистенти повідомили головного арбітру, зо порушення не було.
33'
Офсайд
Сімонс заліз в офсайд на правому фланзі.
30'
Сака на фланзі розхитав Макса, але подав в руки голкіперу.
27'
Знову гості намагаються запустити Гакпо за спини захисникам Арсеналу, але цього разу в нідерландця їде нога.
22'
Кутовий
Макс перервав навіс Сака з кутового.
20'
Небезпечний момент
Небезпечно пробив Жезус після скидання від партнера! М‘яч пролетів повз ліву стійку.
19'
ПСВ уже привик до Арсеналу і тепер гості намагаються контролювати м‘яч і створювати атаки.
16'
Гакпо віддав неточний простріл у штрафну.
12'
Жезус скинув під удар Джаці, а той з 10 метрів пробив повз ворота.
11'
М‘яч після подачі з правого флангу перелетів усю штрафну ПСВ і дійшов до Тірні, котрий з другого дотику пробив не надто точно.
9'
Обіспо намагався запустити Гакпо лівим флангом, але Томіясу прекрасно зіграв у відборі.
5'
Дві поспіль атаки Тірні намагався прострелити з лівого флангу: в другій все-таки вийшло, проте Сангаре перехопив цей пас.
3'
Арсенал володіє м‘ячем далеко попереду, проте поки без гостроти.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Нагадаємо, що це матч другого туру групового етапу. Він повинен був відбутися ще 15 вересня, але був перенесений через смерть Королеви Єлизавети ІІ.
Інфо
Український захисник канонірів Олександр Зінченко не потрапив до заявки на гру через травму.
ПСВ: Бенітес - Мвене, Рамалью, Обіспо, Макс - Сангаре, Гутьєррес - Сімонс, Верман, Гакпо - Тіл.
Арсенал: Тернер - Томіясу, Холдінг, Габріел, Тірні - Сака, Локонга, Джака, Вієйра - Нкетіа, Жезус.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
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Анонс матчу Арсенал - ПСВ 20.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 20.10.2022
Час початку матчу: 20:00

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Руд ван Нистелрой розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - ПСВ можна подивитися 20.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - ПСВ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Прошедший поединок команди ПСВ був зіграний проти Утрехт - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - ПСВ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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