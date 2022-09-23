Словаччина - Україна онлайн трансляція матчу

між командою Словаччина та командою Україна проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 23.09.2022
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь Словаччина та командою Україна:
між командами закінчився перемогою на користь команди Словаччина, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Словаччина у попередньому футбольному матчі 29.03.2021 закінчилось : 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Словаччина
Країна: Словакия
команди Словаччина був зіграний проти Україна - 29.03.2021, у рамках Молодіжна збірна 2022 та закінчився перемогою команди Словаччина.
Назва: Україна
Країна: Украина
команди Україна був зіграний проти Іспанія - 06.09.2022, у рамках Жіноча збірна України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Іспанія.
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