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Словаччина - Україна онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 23 вересня 2022, 19:00
Рейтинг матчу:
Словаччина
До початку
00 : 00 : 00
Україна
Хто переможе?
83 Користувачів зробило свій вибір
Словаччина
29%
Нічия
30%
Україна
41%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Словаччина
1
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Україна
Молодіжна збірна 2022
29.03.2021 - 18:00 Україна 2 - 3 Завершено Словаччина
2014/2015
30.03.2015 - 18:30 Словаччина 0 - 0 Завершено Україна
Мемориал Лобановского 2012/2013
14.08.2012 - 18:30 Україна 0 - 0 Завершено Словаччина
Останні матчі - Словаччина
Молодіжна збірна 2022
29.03.2021 - 18:00 Україна 2 - 3 Завершено Словаччина В
2014/2015
30.03.2015 - 18:30 Словаччина 0 - 0 Завершено Україна Н
Мемориал Лобановского 2012/2013
14.08.2012 - 18:30 Україна 0 - 0 Завершено Словаччина Н
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Останні матчі - Україна
Жіноча збірна України 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Іспанія 5 - 0 Завершено Україна П
Жіноча збірна України 2022/2023
02.09.2022 - 20:00 Фарерські острови 0 - 3 Завершено Україна В
Жіноча збірна України 2022/2023
28.06.2022 - 21:00 Україна 2 - 0 Завершено Угорщина В
Жіноча збірна України 2022/2023
24.06.2022 - 21:15 Україна 0 - 4 Завершено Шотландія П
Молодіжна збірна 2022-2024
12.06.2022 - 18:00 Вірменія 0 - 2 Завершено Україна В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
83 Користувачів зробило свій вибір
Словаччина
29%
Нічия
30%
Україна
41%
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Словаччина: Белко, Месік, Оберт, Немчик, Датко, Кадак, Покорни, Лаврінчик, Суслов, Стрелец, Капралік. Україна: Трубін, Вівчаренко, Сирота, Батагов, Сич, Судаков, Криськів, Бондаренко, Михайленко, В'юнник, Ванат.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу кваліфікації юнацького Євро-2023 Словаччина U-21 - Україна U-21.
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Останні матчі
Завершено 15:25 - Сьогодні Японія Японія 2 USA USA 0 Завершено 15:00 - Сьогодні СК Полтава СК Полтава 2 Кремінь Кремінь 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Південна Корея Південна Корея 2 Costa Rica Costa Rica 2 Завершено 13:00 - Сьогодні ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 0 Нива Нива 2 Завершено 21:45 - Вчора Литва Литва 1 Фарерські острови Фарерські острови 1

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Анонс матчу Словаччина - Україна 23.09.2022, Молодіжна збірна

між командою Словаччина та командою Україна проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 23.09.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Словаччина та командою Україна:

між командами закінчився перемогою на користь команди Словаччина, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Словаччина у попередньому футбольному матчі 29.03.2021 закінчилось : 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Словаччина - Україна можна подивитися 23.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Словаччина - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Словаччина
Країна: Словакия

команди Словаччина був зіграний проти Україна - 29.03.2021, у рамках Молодіжна збірна 2022 та закінчився перемогою команди Словаччина.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина

команди Україна був зіграний проти Іспанія - 06.09.2022, у рамках Жіноча збірна України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Словаччина - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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