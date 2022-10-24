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Кривбас - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 жовтня 2022, 13:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 0
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90'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
9' Smoliakov, Artem Hennadiiovych
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
47%
Нічия
30%
Інгулець
23%
Цікаві факти
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 8 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 7 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 11 away matches.
  • When playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have not scored a goal so far this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's home record this season: 0-2-1.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-3-0.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 16% of their matches, FC Ingulets Petrove in 15% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 16% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 15%.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.2 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Інгулець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Інгулець 1 - 0 Завершено Кривбас
Клубні товариські матчі 2019
09.07.2019 - 16:45 Інгулець 3 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
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Головні події
9'
Smoliakov, Artem Hennadiiovych
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
47%
Нічия
30%
Інгулець
23%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 25
    Lovric, Dragan
    Захисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 13
    Данило Кучер
    Воротар
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 9
    Максим Марусич
    Півзахисник
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 26
    Sydorenko, Vladyslav
    Захисник
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
    9
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матчу
5
Штрафні
3
Офсайди
1
3
Фоли
4
ЖК
1
2
Кутові
1
Удари повз
Трансляція
14:43 Тим часом представники Кривбасу повідомляють, що після години тривоги команди мали намір догравати поєдинок.
14:26. Вже годину триває тривога по всій Україні
13:56 - тривога вже півгодини триває по всій Україні
Росіяни горітимуть двічі - спочатку у своєму танку, потім - у пеклі
Тривога майже по всій Україні! Матч зупинено о 13:25!
22'
Небезпечний момент
Повітряна тривога! Матч зупинено!
21'
Цікаво, що на офіційному рівні, це перший матч команд. А ось 4 товарняки команди між собою зіграли, причому всі 4 виграв Інгулець
19'
Кривбас володіє м'ячем та ініціативою. Але підходів небезпечних поки не спостерігається
18'
Щось там не так із м'ячем. Поміняли круглого
17'
Хм... Цікавий розіграш штрафного від Кривбасу. На фланзі Капіч котнув уперед на Якимця, який не був готовий до такого розвитку подій. Або то Капіч так сильно віддавав. М'яч пішов за лицьову.
14'
Кутовий
Кутовий для Кривбасу. Після навісу Ловріч пробивав головою, у боротьбі, але не сильно вийшло, без небезпеки
13'
Фолів багатенько. Досить часто свистить Монзуль
12'
Загалом поки що досить спокійна у нас гра. Без моментів (якщо не рахувати момент Інгульця з офсайдом)
10'
Дібанго та Банада не порозумілися при грі у стінку. Українець пред'являє партнеру
9'
Жовта картка
Монзуль дає фол та Смолякову жовту. Перша у матчі
7'
Кутовий
Кутовий для Кривбасу – Ловріч вирішив низом прострелити – вийшло несподівано, але все-таки відбилися петрівці
5'
Волошин та Хобленко на трибунах, які сьогодні не зіграють. Хоча склад у Кривбасу і без них досить потужний
3'
Офсайд
Ой який момент у Інгульця – класна атака флангом, після навісу Смоляков відірвався та розстрілював ворота, але не влучив у раму! Хоят ні, офсайд там, офсайд.
1'
Свисток
Матч розпочався! Монзуль дає стартовий свисток!
Виходять команди на поле
Стартовий склад Інгульця: Кучер, Запорожець, Марусич, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Саків, Кухарчук Запасні: Паламарчук, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Нагієв, Поспєлов, Резепов, Блізніченко
Стартовий склад Кривбаса: Сарнавський, Якимець, Ловріч, Семенов, Нябійє, Капіч, Хомченовський, Задерака, Татарков, Дебелко, Банада Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понеділок, Рябов, Стецьков, Опанасенко, Кораблін, Микитишин, Устименко
Команди – сусіди у турнірній таблиці. У Кривбаса – 3 очки, у Інгульця – 4. 15 та 14 місця у таблиці відповідно
Гра, до речі, пройде у Києві на Олімпійському
Інфо
Рохзпочнеться матч о 13:00, судитиме Катерина Монзуль!
Добрий день всім! Незважаючи ні на що, УПЛ продовжується! 9-й тур та поєдинок Кривбас - Інгулець! Саме цей матч UA-Футбол і пропонує Вашій увазі!
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Анонс матчу Кривбас - Інгулець 24.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 24.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Кривбас (Кривой Рог) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Інгулець, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Кривбас у попередньому футбольному матчі 16.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Інгулець можна подивитися 24.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти ФК Олександрія - 18.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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