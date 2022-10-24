Кривбас - Інгулець онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 24.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между Кривбас (Кривой Рог) та командою Інгулець (Петрово):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Інгулець, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Кривбас у попередньому футбольному матчі 16.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти ФК Олександрія - 18.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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