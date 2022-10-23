Верес - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Зоря 23.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 23.10.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Верес у попередньому футбольному матчі 07.11.2021 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти ФК Львів - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Чорноморець - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

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