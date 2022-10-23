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Верес - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 жовтня 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
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32'
Зоря
Луганск
Хід матчу
14' Vovchenko, Semen
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Верес
30%
Нічия
33%
Зоря
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Zorya Lugansk is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings, Veres Rivne have won 0 times, there have been 1 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 9-2 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Veres Rivne have played 4 home matches in a row without winning.
  • Veres Rivne haven't won any of their last 4 games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has more yellow cards (4) than any other player at Veres Rivne. Maksym Imerekov has collected 3 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 30% of their matches, FC Zorya Lugansk in 36% of their matches.
  • Veres Rivne wins 30% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 3 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Veres Rivne.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Zorya Lugansk won 4, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 3 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • Veres Rivne scores 0.4 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.6 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Zorya Lugansk is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Zorya Lugansk is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1.38 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • Did you know that Veres Rivne scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 31% of their goals between the minutes 16-30?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
6
Ігор
5
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Верес
Кубок України 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2017/2018
29.04.2018 - 14:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2017/2018
18.03.2018 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес В
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо В
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Головні події
Vovchenko, Semen
14'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Верес
30%
Нічия
33%
Зоря
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
    14
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 17
    Nahnoinyi, Denys
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
4
Штрафні
4
2
Кутові
1
Офсайди
1
3
Фоли
3
1
ЖК
Удари повз
1
Трансляція
25'
Офсайд
Атака Вереса розвивалася перспективно, але лайнсмен зафіксував офсайд у Геннадія Пасіча. Повтор показав, що це рішення було помилковим.
20'
Назарій Русин вийшов на ворота під гострим кутом і, не знайшовши інших варіантів продовження атаки, пробив. М'яч пролетів уздовж лицьової лінії.
15'
Небезпечний момент
Богдан Бутко подарував м'яч Віталію Дахновському, але вінгер Вереса не скористався своїм шансом забити. Дмитро Мацапура не дав себе обіграти.
14'
Спроба Владислава Чурка забити прямим ударом зі штрафного не увінчалася успіхом.
14'
Жовта картка
Семен Вовченко отримав жовту картку за те, що руками притримав Ігоря Кірюханцева, який ішов у відрив.
11'
Офсайд
Арсеній Батагов непогано закинув на Назарія Русина, але нападник Зорі перебував у положенні поза грою.
10'
Рівняни розіграли стандарт, виконали декілька передач і втратили м'яч.
8'
Дмитро Кльоц подав кутовий, захисники Зорі ліквідували загрозу своїм воротам.
4'
Назарій Русин спробував обіграти суперника один в один, але Василь Курко відібрав м'яч у вінгера Зорі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут (к) – Євген Пасіч, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Кльоц, Станіслав Шарай – Геннадій Пасіч, Гайдучик, Дахновський.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Мацапура – Бутко, Батагов, Імереков (к), Данченко – Шахов, Чурко, Булеца – Русин, Нагнойний, Кірюханцев.
Зустріч претендентів на єврокубки. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 9-го раунду УПЛ між Вересом і Зорею.
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Анонс матчу Верес - Зоря 23.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Верес у попередньому футбольному матчі 07.11.2021 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Зоря можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти ФК Львів - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Чорноморець - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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