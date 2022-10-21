ФК Олександрія - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 22.10.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между ФК Олександрія (Александрия) та командою ФК Львів (Львов):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Львів та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 15.08.2021 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Предыдущий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Верес - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.
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