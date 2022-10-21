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ФК Олександрія - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 жовтня 2022, 15:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
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перерыв
ФК Львів
Львов
Хід матчу
2' Роман Никитюк
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
34%
ФК Львів
28%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 3 times, there have been 1 draws while FC Lviv have won 2 times. The goal difference is 5-3 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 13 meetings, FC Oleksandriya have won 6 times, there have been 4 draws while FC Lviv have won 3 times. The goal difference is 17-12 in favour of FC Oleksandriya.
  • FC Lviv haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Andriy Tsurikov has more yellow cards (2) than any other player at FC Oleksandriya. Andriy Busko has collected 3 for FC Lviv.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 40% of their matches, FC Lviv in 6% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 40% of halftimes, FC Lviv wins 6%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Lviv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 2, FC Lviv won 1, 2 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 1.2 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 1 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Lviv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Lviv is 1.2.
  • FC Oleksandriya scores 1.57 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.89 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 4 games.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
4
Перемог
10
Ігор
3
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львів 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай В
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів П
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Новини команд
Головні події
2'
Роман Никитюк
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
34%
ФК Львів
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 2
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Воротар
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
    2
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 23
    Михайло Шишка
    Півзахисник
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 99
    Nich, Nazaryi
Запасні гравці
Тренери
  • Gura, Yury
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
5
Кутові
1
ЖК
1
1
Удари повз
Трансляція
35'
Верхова передача Владислава Калітвінцева виглядала перспективно, але Назарій Муравський випередив Владислава Бабогла в боротьбі за м'яч.
31'
Сергій Рибалка навісив зі штрафного, але м'яч перехопив Владислав Бугай, що повернувся відпрацювати в захисті.
27'
Небезпечний момент
Владислав Бугай втратив стовідсотковий момент! Нападнику Львова після виходу віч-на-віч залишалося лише перекинути воротаря, але з цією задачею 11-й номер не впорався.
25'
Владислав Калітвінцев учергове навішував до карного, Олександр Ільющенков вийшов із воріт і забрав м'яч.
21'
Олег Кожушко випередив Максима Грисьо в боротьбі за верховий м'яч, але завдати акцентованого удару по воротах не зумів.
17'
Артем Мільченко відтіснив від м'яча Дениса Мірошніченка, який уже вривався до штрафного майданчика. Буде удар від воріт.
14'
Владсилав Калітвінцев знову верхом відправляв м'яч до карного, Олег Кожушко не зачепився.
12'
Навіс Владислава Калітвінцева з кутового не знайшов свого адресата у штрафному майданчику.
11'
Львів'яни не скористалися стандартним положенням. Олександрійці відбилися, але не без труднощів.
10'
Максим Грисьо протягнув м'яч правим флангом і виконав простріл у центр штрафного. Олександр Мельник перехопив пас, буде кутовий.
9'
Павло Полегенько непогано віддав на хід Владиславу Бугаю, але форвард Львова не встиг за м'ячем.
7'
Небезпечний момент
Владислав Калітвінцев ледь не забив прямим ударом з кута поля! На щастя для Олександра Ільющенкова, м'яч влучив у стійку.
2'
Жовта картка
Роман Никитюк сідає на картку в дебюті зустрічі. Захисник Львова схопив за футболку Олега Кожушка, який втікав у контратаку.
2'
Сергій Рибалка подав кутовий, захисник виніс м'яч за межі карного.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Білик – Цуріков, Мельник, Бабогло, Мірошніченко – Рибалка, Дришлюк, Демченко – Кожушко, Третьяков (к), Калітвінцев.
Інфо
Стартовий склад Львова: Ільющенков (к) – Муравський, Никитюк, Васильєв – Мільченко, Шишка, Бойко, Полегенько – Грисьо, Нич, Бугай.
В очікуванні результативної гри. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 9-го туру Прем'єр-ліги Олександрія – Львів.
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Анонс матчу ФК Олександрія - ФК Львів 22.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 22.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Олександрія (Александрия) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Львів та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 15.08.2021 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - ФК Львів можна подивитися 22.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Верес - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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