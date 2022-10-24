Колос - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 24.10.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 02.10.2021 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Шахтар - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Зоря - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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