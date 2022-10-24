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Колос - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 жовтня 2022, 15:00 - Колос
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Колос
32%
Нічия
36%
Чорноморець
32%
Цікаві факти
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Kolos Kovalivka haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not conceded a goal so far this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 3-1-0.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 0-1-2.
  • Vadym Milko has more yellow cards (4) than any other player at Kolos Kovalivka. Volodymyr Salyuk has collected 3 for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 18% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 22% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 18% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • Kolos Kovalivka has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 3 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Chernomorets Odessa won 0, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 1.33 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.33 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Chernomorets Odessa is 1.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Chernomorets Odessa is 0.67.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Kolos Kovalivka scores 1 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Kolos Kovalivka have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2020
08.06.2019 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Колос
32%
Нічия
36%
Чорноморець
32%
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Останні матчі
Завершено 03:00 - Сьогодні Остін Остін 2 Даллас Даллас 1 Завершено 22:30 - Вчора Віторія Віторія 3 Боавішта Боавішта 2 Завершено 22:00 - Вчора Остенде Остенде 2 Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 Завершено 22:00 - Вчора Барселона Барселона 4 Атлетік Атлетік 0 Завершено 21:45 - Вчора Рома Рома 0 Наполі Наполі 1

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Анонс матчу Колос - Чорноморець 24.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 24.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 02.10.2021 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Чорноморець можна подивитися 24.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Шахтар - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Зоря - 18.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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