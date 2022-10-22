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Челсі - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 жовтня 2022, 19:30 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
23%
Манчестер Юнайтед
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester United when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester United is 1-1. 14 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 14 times, there have been 13 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 48-39 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 76 meetings, Chelsea FC have won 23 times, there have been 31 draws while Manchester United have won 22 times. The goal difference is 92-92 in favour of Chelsea FC.
  • Chelsea FC's last home win against Manchester United was in 2017.
  • Last season's matches: 1-1 (Chelsea FC at home) and 1-1 (Manchester United at home).
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, Chelsea FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Chelsea FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Chelsea FC have a winning streak of 5 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 7 games.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
  • Chelsea FC haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC's home record this season: 3-1-0.
  • Chelsea FC have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 39% of their matches, Manchester United in 35% of their matches.
  • Chelsea FC wins 39% of halftimes, Manchester United wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 65% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Manchester United won 0, 4 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Chelsea FC scores 1 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 0.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Manchester United is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Manchester United is 0.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Chelsea FC scores 1.94 goals when playing at home and Manchester United scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • Manchester United haven't lost in their last 5 games.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Manchester United.
  • Manchester United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
26
Ігор
7
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.04.2022 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челсі 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
24.10.2020 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Челсі 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Омонія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Омонія 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
23%
Манчестер Юнайтед
36%
Трансляція
Інфо
Манчестер Юнайтед у той самий час здобув шість перемог, одного разу зіграв унічию та тричі програв — п'ята сходинка та 19 балів.
Інфо
Челсі за 10 матчів переміг шість разів, два рази зіграв унічию та стільки ж програв ігор, тому йде четвертим із 20 очками.
Запасні: Гітон, Лінделеф, Маласія, Фред, Пельїстрі, Мактоміней, Гарначо, Ікбал, Еланга.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Санчо — Рашфорд.
Запасні: Менді, Ковачич, Пулишич, Закарія, Зієш, Галлагер, Гаверц, Чуквуемека, Броя.
Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Кукурелья — Аспілікуета, Лофтус-Чік, Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт, Стерлінг — Обамеянг.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Челсі - "Манчестер Юнайтед" 22.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Челсі (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 22.10.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Челсі у попередньому футбольному матчі 28.04.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 22.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Брентфорд - 19.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 19.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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