Челсі - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - "Манчестер Юнайтед" 22.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Челсі (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 22.10.2022

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Челсі у попередньому футбольному матчі 28.04.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Брентфорд - 19.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 19.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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