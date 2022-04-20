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Манчестер Сіті - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 жовтня 2022, 17:00 - Этихад
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
36'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Хід матчу
22' Haaland, Erling 26' Caicedo, Moisés
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
26%
Нічия
37%
Брайтон енд Хоув Альбіон
37%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 5 times, there have been 0 draws while Brighton & Hove Albion have won 0 times. The goal difference is 13-1 in favour of Manchester City.
  • During the last 12 meetings, Manchester City have won 10 times, there have been 1 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 32-7 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Brighton & Hove Albion (3-0 at home and 4-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 5 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City haven't lost in their last 14 games.
  • Manchester City have won 12 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Brighton & Hove Albion in their last 5 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 5-0-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 15 goals. Leandro Trossard has scored 5 times for Brighton & Hove Albion.
  • Joao Cancelo has more yellow cards (2) than any other player at Manchester City. Alexis Mac Allister has collected 3 for Brighton & Hove Albion.
  • Manchester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Brighton & Hove Albion have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 52% of their matches, Brighton & Hove Albion in 32% of their matches.
  • Manchester City wins 52% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Brighton & Hove Albion has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Brighton & Hove Albion won 1, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Brighton & Hove Albion is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Brighton & Hove Albion is 1.4.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Manchester City scores 3.2 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Brighton & Hove Albion haven't won in their last 4 games.
  • Brighton & Hove Albion have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
10
Перемог
11
Ігор
1
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.05.2021 - 21:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.01.2021 - 20:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 19:45 Копенгаген 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.10.2022 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.10.2022 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 5 - 2 Завершено Лестер Сіті В
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Новини команд
Головні події
26'
Caicedo, Moisés
ГООЛ! Haaland, Erling
22'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
26%
Нічия
37%
Брайтон енд Хоув Альбіон
37%
Склади команд
31
Едерсон
14
Laporte, Aymeric
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
7
Cancelo, Joao
20
Silva, Bernardo
16
Родрi
17
De Bruyne, Kevin
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
26
Mahrez, Riyad
1
Sanchez, Robert
34
Veltman, Joel
5
Dunk, Lewis
4
Webster, Adam
7
March, Solly
10
MacAllister, Alexis
25
Caicedo, Moises
11
Trossard, Leandro
13
Паскаль Гросс
14
Адам Лаллана
18
Welbeck, Danny
Стартовий склад
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    22
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 7
    Cancelo, Joao
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 14
    Адам Лаллана
    Півзахисник
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 10
    MacAllister, Alexis
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
    26
  • 11
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
65%
Володіння м'ячем
35%
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
Удари повз
1
2
Кутові
1
Удари в отвір
ЖК
1
Трансляція
32'
Небезпечний момент
Де Брюйне в дотик пробив в правий кут, але один із захисників вибив м'яч на кутовий.
32'
Троссард розганяв атаку лівим флангом, але занадто сильно віддав на хід Кайседо - м'яч втрачено.
30'
Гріліш відібрав м'яч поблизу чужого штрафного, зіграв в стіночку з Голандом, але лівою пробити не зміг - Велтман завадив йому це зробити.
27'
Отримали можливість виконати стандарт господарі в кількох метрах від штрафного майданчника. Марез закинув вперед на Голанда, але цього разу м'яч до норвежця не дійшов.
26'
Жовта картка
Жовта для Кайседо за те, що збив Голанда.
Інфо
16-й гол у поточному розіграші АПЛ від Голанда.
22'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Все одно знайшов свій момент Голанд! Едерсон вибив м'яч, норвежець прокинув його повз голкіпера (який високо вийшов), виграв боротьбу у захисника і забив у порожні ворота.
19'
Суперечливий момент. Голанда вивели на побачення з голкіпером, норвежець прокинув Санчеса і перечепився за його ногу. Арбітр мовчить.
15'
Не вийшов удар Де Брюйне із середньої дистанції. А може то був пас? Ну в будь-якому випадку - неточно.
13'
Сілва гостро прострілив на дальню ліву штангу, але Велтман вибив. Всюди встигає бельгієць.
8'
Данк забрав до рук навіс Де Брюйне з флангу.
5'
Намагалася команда Де Дзербі почати позиційну атаку зві своєї половини поля, проте пресинг Голанда змусив гостей помилитися. Щоправда, згодом і Марез швидко втратив м'яч.
3'
Звісно ж на старті Сіті володіє м'ячем. Господарі двічі намагалися провести атаку через Гріліша, але двічі Велтман його не пропустив.
Свисток
Матч розпочався!
Брайтон: Санчес - Велтман, Данк, Вебстер - Марч, Макалістер, Кайседо, Троссард - Гросс, Лаллана - Велбек.
Манчестер Сіті: Едерсон - Канселу, Діаш, Аканджі, Ляпорт - Де Брюйне, Родрі, Сілва - Марез, Голанд, Гріліш.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 13-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Брайтоном.
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Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Карпати Карпати 1 Нива Нива 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Райо Вальєкано Райо Вальєкано 4 Кадіс Кадіс 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Лінкольн Сіті Лінкольн Сіті 1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 Завершено 15:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 2 ФК Львів ФК Львів 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 3 Селтік Селтік 4

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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон 22.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 22.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 20.04.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 22.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 18.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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